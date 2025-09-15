FiyatlarBölümler
Dövizler / LULU
LULU: lululemon athletica Inc

169.62 USD 0.14 (0.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LULU fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.53 ve Yüksek fiyatı olarak 170.89 aralığında işlem gördü.

lululemon athletica Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
167.53 170.89
Yıllık aralık
159.25 423.31
Önceki kapanış
169.76
Açılış
169.93
Satış
169.62
Alış
169.92
Düşük
167.53
Yüksek
170.89
Hacim
11.851 K
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
-14.95%
6 aylık değişim
-39.90%
Yıllık değişim
-36.63%
21 Eylül, Pazar