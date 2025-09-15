Dövizler / LULU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LULU: lululemon athletica Inc
169.62 USD 0.14 (0.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LULU fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.53 ve Yüksek fiyatı olarak 170.89 aralığında işlem gördü.
lululemon athletica Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LULU haberleri
- Why Lululemon's Battle With Costco Could Make or Break Its Stock
- 3 Dirt Cheap Stocks to Buy With $500 Right Now
- My 2 Favorite Stocks to Buy Right Now
- lululemon Stock: Don't Be Tempted (NASDAQ:LULU)
- Can Lululemon get new life from the Amex Platinum card? Don’t count on it, analysts say.
- lululemon: The Best Performance, The Lowest Valuation (NASDAQ:LULU)
- Got $1,000? 2 Stocks to Buy Now While They're on Sale
- UBS, dengeli görünüm nedeniyle Nike hisse fiyat hedefini 71 dolara yükseltti
- UBS raises Nike stock price target to $71 on balanced outlook
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- Snap hissesi olumlu pazarlamacı geri bildirimleri alıyor, JMP Piyasa Performansı notunu koruyor
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- 2 Reasons to Buy Lululemon Stock (and 1 Reason to Sell)
- RBC Capital, ürün iyileştirmeleri nedeniyle Nike hissesini Outperform’a yükseltti
- Nike stock rating upgraded by RBC Capital to Outperform on product improvements
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- lululemon: After A Plunge From $420 To $160, It's Time To Buy (NASDAQ:LULU)
- Lululemon: There's Opportunity In The Overdone Selloff (NASDAQ:LULU)
- Lululemon Stock Hasn't Been This Cheap Since 2020. Is It a Bargain Buy, or Is It Heading Lower?
- Is Lululemon Stock Finally a Buy Below $170?
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- What's a Fair Price for Lululemon Stock?
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
Günlük aralık
167.53 170.89
Yıllık aralık
159.25 423.31
- Önceki kapanış
- 169.76
- Açılış
- 169.93
- Satış
- 169.62
- Alış
- 169.92
- Düşük
- 167.53
- Yüksek
- 170.89
- Hacim
- 11.851 K
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- -14.95%
- 6 aylık değişim
- -39.90%
- Yıllık değişim
- -36.63%
21 Eylül, Pazar