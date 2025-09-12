通貨 / LULU
LULU: lululemon athletica Inc
169.76 USD 6.28 (3.84%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LULUの今日の為替レートは、3.84%変化しました。日中、通貨は1あたり166.52の安値と170.72の高値で取引されました。
lululemon athletica Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LULU News
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- スナップ株、マーケターから好評価、JMPはマーケットパフォーム維持
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- 2 Reasons to Buy Lululemon Stock (and 1 Reason to Sell)
- RBCキャピタル、製品改善によりナイキの株式評価を「アウトパフォーム」に引き上げ
- Nike stock rating upgraded by RBC Capital to Outperform on product improvements
- Lululemon Athletica (LULU) Plots Comeback After Stock Crashes 60% in 2025 - TipRanks.com
- lululemon: After A Plunge From $420 To $160, It's Time To Buy (NASDAQ:LULU)
- Lululemon: There's Opportunity In The Overdone Selloff (NASDAQ:LULU)
- Lululemon Stock Hasn't Been This Cheap Since 2020. Is It a Bargain Buy, or Is It Heading Lower?
- Is Lululemon Stock Finally a Buy Below $170?
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- What's a Fair Price for Lululemon Stock?
- Lululemon: Selloff Overdone, But Fundamentals Remain Strong (NASDAQ:LULU)
- lululemon's Fresh Styles, Soft Sales: Is Innovation Falling Short?
- Lululemon Stock May Be Down 57% This Year, But Is It Out?
- Under Armour downgraded at Rothschild on tariffs, tough sportswear backdrop
- lululemon Stock: A Good Time To Start Accumulating (NASDAQ:LULU)
- 3 Monster Stocks That Could Double Your Money by 2030
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Best Undervalued Growth Stocks: Salesforce Stock vs. Lululemon Stock
- ルルレモン株、52週間安値の162.64米ドルを記録
- Lululemon stock hits 52-week low at 162.64 USD
1日のレンジ
166.52 170.72
1年のレンジ
159.25 423.31
- 以前の終値
- 163.48
- 始値
- 169.28
- 買値
- 169.76
- 買値
- 170.06
- 安値
- 166.52
- 高値
- 170.72
- 出来高
- 15.439 K
- 1日の変化
- 3.84%
- 1ヶ月の変化
- -14.88%
- 6ヶ月の変化
- -39.85%
- 1年の変化
- -36.58%
