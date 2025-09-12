クォートセクション
通貨 / LULU
株に戻る

LULU: lululemon athletica Inc

169.76 USD 6.28 (3.84%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LULUの今日の為替レートは、3.84%変化しました。日中、通貨は1あたり166.52の安値と170.72の高値で取引されました。

lululemon athletica Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LULU News

1日のレンジ
166.52 170.72
1年のレンジ
159.25 423.31
以前の終値
163.48
始値
169.28
買値
169.76
買値
170.06
安値
166.52
高値
170.72
出来高
15.439 K
1日の変化
3.84%
1ヶ月の変化
-14.88%
6ヶ月の変化
-39.85%
1年の変化
-36.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K