LULU: lululemon athletica Inc

169.76 USD 6.28 (3.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LULU hat sich für heute um 3.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.52 bis zu einem Hoch von 170.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die lululemon athletica Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
166.52 170.72
Jahresspanne
159.25 423.31
Vorheriger Schlusskurs
163.48
Eröffnung
169.28
Bid
169.76
Ask
170.06
Tief
166.52
Hoch
170.72
Volumen
15.439 K
Tagesänderung
3.84%
Monatsänderung
-14.88%
6-Monatsänderung
-39.85%
Jahresänderung
-36.58%
