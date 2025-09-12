Währungen / LULU
LULU: lululemon athletica Inc
169.76 USD 6.28 (3.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LULU hat sich für heute um 3.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 166.52 bis zu einem Hoch von 170.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die lululemon athletica Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
166.52 170.72
Jahresspanne
159.25 423.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 163.48
- Eröffnung
- 169.28
- Bid
- 169.76
- Ask
- 170.06
- Tief
- 166.52
- Hoch
- 170.72
- Volumen
- 15.439 K
- Tagesänderung
- 3.84%
- Monatsänderung
- -14.88%
- 6-Monatsänderung
- -39.85%
- Jahresänderung
- -36.58%
