货币 / LULU
LULU: lululemon athletica Inc
162.34 USD 2.36 (1.48%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LULU汇率已更改1.48%。当日，交易品种以低点159.75和高点163.63进行交易。
关注lululemon athletica Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
159.75 163.63
年范围
159.25 423.31
- 前一天收盘价
- 159.98
- 开盘价
- 160.00
- 卖价
- 162.34
- 买价
- 162.64
- 最低价
- 159.75
- 最高价
- 163.63
- 交易量
- 11.555 K
- 日变化
- 1.48%
- 月变化
- -18.60%
- 6个月变化
- -42.48%
- 年变化
- -39.35%
