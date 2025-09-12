Divisas / LULU
LULU: lululemon athletica Inc
163.48 USD 1.14 (0.70%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LULU de hoy ha cambiado un 0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 162.22, mientras que el máximo ha alcanzado 165.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas lululemon athletica Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- Las acciones de Lululemon tocan mínimos de 52 semanas a 162,64 dólares
- Lululemon stock hits 52-week low at 162.64 USD
- Best Buy nombra a la directora financiera de lululemon, Meghan Frank, a su junta directiva
- BofA Securities reduce precio objetivo de Lululemon a $185
- Lululemon: BofA Securities reduce el precio objetivo a 185 dólares
- Rothschild Redburn reduce precio objetivo de Lululemon a $160 por preocupaciones arancelarias
Rango diario
162.22 165.69
Rango anual
159.25 423.31
- Cierres anteriores
- 162.34
- Open
- 162.34
- Bid
- 163.48
- Ask
- 163.78
- Low
- 162.22
- High
- 165.69
- Volumen
- 10.556 K
- Cambio diario
- 0.70%
- Cambio mensual
- -18.03%
- Cambio a 6 meses
- -42.08%
- Cambio anual
- -38.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B