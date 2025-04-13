Devises / LLYVK
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live
96.92 USD 0.83 (0.85%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LLYVK a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.18 et à un maximum de 98.26.
Suivez la dynamique Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLYVK Nouvelles
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 101.42 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 97.99 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 96.86 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 93.79 USD
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Live Group Series C stock reaches all-time high of 88.45 USD
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 86.88 USD
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.92 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.58 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 81.72 USD
- Allwyn and Formula 1 ® celebrate power of community by launching F1 ® Allwyn Global Community Award
- Rocket Companies Soars 6% In Friday Premarket As Activist Investor ValueAct Reveals New Position, Calls RKT A 'Sleeping Giant' In Early Innings - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Salesforce (NYSE:CRM)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
Range quotidien
96.18 98.26
Range Annuel
50.86 102.62
- Clôture Précédente
- 97.75
- Ouverture
- 98.26
- Bid
- 96.92
- Ask
- 97.22
- Plus Bas
- 96.18
- Plus Haut
- 98.26
- Volume
- 605
- Changement quotidien
- -0.85%
- Changement Mensuel
- 0.90%
- Changement à 6 Mois
- 42.53%
- Changement Annuel
- 89.30%
20 septembre, samedi