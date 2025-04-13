CotationsSections
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live

96.92 USD 0.83 (0.85%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LLYVK a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.18 et à un maximum de 98.26.

Suivez la dynamique Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
96.18 98.26
Range Annuel
50.86 102.62
Clôture Précédente
97.75
Ouverture
98.26
Bid
96.92
Ask
97.22
Plus Bas
96.18
Plus Haut
98.26
Volume
605
Changement quotidien
-0.85%
Changement Mensuel
0.90%
Changement à 6 Mois
42.53%
Changement Annuel
89.30%
