通貨 / LLYVK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live
97.75 USD 1.92 (1.93%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LLYVKの今日の為替レートは、-1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり96.17の安値と100.52の高値で取引されました。
Liberty Media Corporation - Series C Liberty Liveダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLYVK News
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 101.42 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 97.99 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 96.86 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 93.79 USD
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Live Group Series C stock reaches all-time high of 88.45 USD
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 86.88 USD
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.92 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.58 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 81.72 USD
- Allwyn and Formula 1 ® celebrate power of community by launching F1 ® Allwyn Global Community Award
- Rocket Companies Soars 6% In Friday Premarket As Activist Investor ValueAct Reveals New Position, Calls RKT A 'Sleeping Giant' In Early Innings - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Salesforce (NYSE:CRM)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
1日のレンジ
96.17 100.52
1年のレンジ
50.86 102.62
- 以前の終値
- 99.67
- 始値
- 99.91
- 買値
- 97.75
- 買値
- 98.05
- 安値
- 96.17
- 高値
- 100.52
- 出来高
- 851
- 1日の変化
- -1.93%
- 1ヶ月の変化
- 1.76%
- 6ヶ月の変化
- 43.75%
- 1年の変化
- 90.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K