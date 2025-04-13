クォートセクション
通貨 / LLYVK
株に戻る

LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live

97.75 USD 1.92 (1.93%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LLYVKの今日の為替レートは、-1.93%変化しました。日中、通貨は1あたり96.17の安値と100.52の高値で取引されました。

Liberty Media Corporation - Series C Liberty Liveダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LLYVK News

1日のレンジ
96.17 100.52
1年のレンジ
50.86 102.62
以前の終値
99.67
始値
99.91
買値
97.75
買値
98.05
安値
96.17
高値
100.52
出来高
851
1日の変化
-1.93%
1ヶ月の変化
1.76%
6ヶ月の変化
43.75%
1年の変化
90.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K