LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live

97.75 USD 1.92 (1.93%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LLYVK hat sich für heute um -1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.17 bis zu einem Hoch von 100.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
96.17 100.52
Jahresspanne
50.86 102.62
Vorheriger Schlusskurs
99.67
Eröffnung
99.91
Bid
97.75
Ask
98.05
Tief
96.17
Hoch
100.52
Volumen
851
Tagesänderung
-1.93%
Monatsänderung
1.76%
6-Monatsänderung
43.75%
Jahresänderung
90.92%
