Währungen / LLYVK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live
97.75 USD 1.92 (1.93%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LLYVK hat sich für heute um -1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.17 bis zu einem Hoch von 100.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLYVK News
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 101.42 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 97.99 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 96.86 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 93.79 USD
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Live Group Series C stock reaches all-time high of 88.45 USD
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 86.88 USD
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.92 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.58 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 81.72 USD
- Allwyn and Formula 1 ® celebrate power of community by launching F1 ® Allwyn Global Community Award
- Rocket Companies Soars 6% In Friday Premarket As Activist Investor ValueAct Reveals New Position, Calls RKT A 'Sleeping Giant' In Early Innings - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Salesforce (NYSE:CRM)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
Tagesspanne
96.17 100.52
Jahresspanne
50.86 102.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.67
- Eröffnung
- 99.91
- Bid
- 97.75
- Ask
- 98.05
- Tief
- 96.17
- Hoch
- 100.52
- Volumen
- 851
- Tagesänderung
- -1.93%
- Monatsänderung
- 1.76%
- 6-Monatsänderung
- 43.75%
- Jahresänderung
- 90.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K