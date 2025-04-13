Valute / LLYVK
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live
96.92 USD 0.83 (0.85%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LLYVK ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.18 e ad un massimo di 98.26.
Segui le dinamiche di Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LLYVK News
Intervallo Giornaliero
96.18 98.26
Intervallo Annuale
50.86 102.62
- Chiusura Precedente
- 97.75
- Apertura
- 98.26
- Bid
- 96.92
- Ask
- 97.22
- Minimo
- 96.18
- Massimo
- 98.26
- Volume
- 605
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- 0.90%
- Variazione Semestrale
- 42.53%
- Variazione Annuale
- 89.30%
20 settembre, sabato