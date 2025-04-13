QuotazioniSezioni
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live

96.92 USD 0.83 (0.85%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LLYVK ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.18 e ad un massimo di 98.26.

Segui le dinamiche di Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
96.18 98.26
Intervallo Annuale
50.86 102.62
Chiusura Precedente
97.75
Apertura
98.26
Bid
96.92
Ask
97.22
Minimo
96.18
Massimo
98.26
Volume
605
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
0.90%
Variazione Semestrale
42.53%
Variazione Annuale
89.30%
