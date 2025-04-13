Валюты / LLYVK
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live
99.12 USD 0.45 (0.45%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LLYVK за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.08, а максимальная — 99.46.
Следите за динамикой Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LLYVK
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 101.42 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 97.99 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 96.86 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 93.79 USD
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Live Group Series C stock reaches all-time high of 88.45 USD
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 86.88 USD
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.92 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.58 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 81.72 USD
- Allwyn and Formula 1 ® celebrate power of community by launching F1 ® Allwyn Global Community Award
- Rocket Companies Soars 6% In Friday Premarket As Activist Investor ValueAct Reveals New Position, Calls RKT A 'Sleeping Giant' In Early Innings - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Salesforce (NYSE:CRM)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
Дневной диапазон
97.08 99.46
Годовой диапазон
50.86 102.62
- Предыдущее закрытие
- 99.57
- Open
- 99.16
- Bid
- 99.12
- Ask
- 99.42
- Low
- 97.08
- High
- 99.46
- Объем
- 973
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 3.19%
- 6-месячное изменение
- 45.76%
- Годовое изменение
- 93.59%
