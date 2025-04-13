КотировкиРазделы
Валюты / LLYVK
Назад в Рынок акций США

LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live

99.12 USD 0.45 (0.45%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LLYVK за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.08, а максимальная — 99.46.

Следите за динамикой Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LLYVK

Дневной диапазон
97.08 99.46
Годовой диапазон
50.86 102.62
Предыдущее закрытие
99.57
Open
99.16
Bid
99.12
Ask
99.42
Low
97.08
High
99.46
Объем
973
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
3.19%
6-месячное изменение
45.76%
Годовое изменение
93.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.