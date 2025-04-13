Dövizler / LLYVK
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live
96.92 USD 0.83 (0.85%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LLYVK fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.18 ve Yüksek fiyatı olarak 98.26 aralığında işlem gördü.
Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
96.18 98.26
Yıllık aralık
50.86 102.62
- Önceki kapanış
- 97.75
- Açılış
- 98.26
- Satış
- 96.92
- Alış
- 97.22
- Düşük
- 96.18
- Yüksek
- 98.26
- Hacim
- 605
- Günlük değişim
- -0.85%
- Aylık değişim
- 0.90%
- 6 aylık değişim
- 42.53%
- Yıllık değişim
- 89.30%
21 Eylül, Pazar