LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live

96.92 USD 0.83 (0.85%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LLYVK fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.18 ve Yüksek fiyatı olarak 98.26 aralığında işlem gördü.

Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
96.18 98.26
Yıllık aralık
50.86 102.62
Önceki kapanış
97.75
Açılış
98.26
Satış
96.92
Alış
97.22
Düşük
96.18
Yüksek
98.26
Hacim
605
Günlük değişim
-0.85%
Aylık değişim
0.90%
6 aylık değişim
42.53%
Yıllık değişim
89.30%
21 Eylül, Pazar