통화 / LLYVK
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LLYVK: Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live
96.92 USD 0.83 (0.85%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LLYVK 환율이 오늘 -0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 96.18이고 고가는 98.26이었습니다.
Liberty Media Corporation - Series C Liberty Live 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LLYVK News
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 101.42 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 97.99 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 96.86 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 93.79 USD
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Liberty Live Group Series C stock reaches all-time high of 88.45 USD
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 86.88 USD
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.92 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 82.58 USD
- Liberty Live Group Series C stock hits all-time high at 81.72 USD
- Allwyn and Formula 1 ® celebrate power of community by launching F1 ® Allwyn Global Community Award
- Rocket Companies Soars 6% In Friday Premarket As Activist Investor ValueAct Reveals New Position, Calls RKT A 'Sleeping Giant' In Early Innings - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Salesforce (NYSE:CRM)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q1 2025 Commentary
일일 변동 비율
96.18 98.26
년간 변동
50.86 102.62
- 이전 종가
- 97.75
- 시가
- 98.26
- Bid
- 96.92
- Ask
- 97.22
- 저가
- 96.18
- 고가
- 98.26
- 볼륨
- 605
- 일일 변동
- -0.85%
- 월 변동
- 0.90%
- 6개월 변동
- 42.53%
- 년간 변동율
- 89.30%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K