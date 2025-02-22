Devises / FXNC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FXNC: First National Corporation
23.90 USD 0.11 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FXNC a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.18 et à un maximum de 24.13.
Suivez la dynamique First National Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXNC Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- First National Corp declares quarterly cash dividend of $0.155 per share
- First National CFO Schwartz buys $21k in FXNC stock
- First National (FXNC) Q2 EPS Jumps 19%
- First National earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- First National Corp. (FXNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- WesBanco (WSBC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- First National Corp EVP-CFO Brad Schwartz buys $20,200 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Range quotidien
23.18 24.13
Range Annuel
17.60 26.96
- Clôture Précédente
- 24.01
- Ouverture
- 23.98
- Bid
- 23.90
- Ask
- 24.20
- Plus Bas
- 23.18
- Plus Haut
- 24.13
- Volume
- 213
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- 2.88%
- Changement à 6 Mois
- 6.46%
- Changement Annuel
- 34.42%
20 septembre, samedi