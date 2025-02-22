通貨 / FXNC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FXNC: First National Corporation
24.01 USD 0.58 (2.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FXNCの今日の為替レートは、2.48%変化しました。日中、通貨は1あたり23.64の安値と24.16の高値で取引されました。
First National Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FXNC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- First National Corp declares quarterly cash dividend of $0.155 per share
- First National CFO Schwartz buys $21k in FXNC stock
- First National (FXNC) Q2 EPS Jumps 19%
- First National earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- First National Corp. (FXNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- WesBanco (WSBC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- First National Corp EVP-CFO Brad Schwartz buys $20,200 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
1日のレンジ
23.64 24.16
1年のレンジ
17.60 26.96
- 以前の終値
- 23.43
- 始値
- 23.64
- 買値
- 24.01
- 買値
- 24.31
- 安値
- 23.64
- 高値
- 24.16
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- 2.48%
- 1ヶ月の変化
- 3.36%
- 6ヶ月の変化
- 6.95%
- 1年の変化
- 35.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K