FXNC: First National Corporation

24.01 USD 0.58 (2.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FXNCの今日の為替レートは、2.48%変化しました。日中、通貨は1あたり23.64の安値と24.16の高値で取引されました。

First National Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.64 24.16
1年のレンジ
17.60 26.96
以前の終値
23.43
始値
23.64
買値
24.01
買値
24.31
安値
23.64
高値
24.16
出来高
64
1日の変化
2.48%
1ヶ月の変化
3.36%
6ヶ月の変化
6.95%
1年の変化
35.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K