FXNC: First National Corporation
23.70 USD 0.31 (1.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FXNC hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.70 bis zu einem Hoch von 24.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die First National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.70 24.05
Jahresspanne
17.60 26.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.01
- Eröffnung
- 23.98
- Bid
- 23.70
- Ask
- 24.00
- Tief
- 23.70
- Hoch
- 24.05
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.29%
- Monatsänderung
- 2.02%
- 6-Monatsänderung
- 5.57%
- Jahresänderung
- 33.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K