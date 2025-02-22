Валюты / FXNC
FXNC: First National Corporation
23.25 USD 0.06 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FXNC за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.02, а максимальная — 23.45.
Следите за динамикой First National Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FXNC
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- First National Corp declares quarterly cash dividend of $0.155 per share
- First National CFO Schwartz buys $21k in FXNC stock
- First National (FXNC) Q2 EPS Jumps 19%
- First National earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- First National Corp. (FXNC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- WesBanco (WSBC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- First National Corp EVP-CFO Brad Schwartz buys $20,200 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
23.02 23.45
Годовой диапазон
17.60 26.96
- Предыдущее закрытие
- 23.31
- Open
- 23.25
- Bid
- 23.25
- Ask
- 23.55
- Low
- 23.02
- High
- 23.45
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 3.56%
- Годовое изменение
- 30.76%
