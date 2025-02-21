CotationsSections
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg

28.00 USD 0.15 (0.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTA a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.96 et à un maximum de 28.14.

Suivez la dynamique Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CTA aujourd'hui ?

L'action Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg est cotée à 28.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.53%, a clôturé hier à 28.15 et son volume d'échange a atteint 495. Le graphique en temps réel du cours de CTA présente ces mises à jour.

L'action Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg verse-t-elle des dividendes ?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg est actuellement valorisé à 28.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CTA.

Comment acheter des actions CTA ?

Vous pouvez acheter des actions Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg au cours actuel de 28.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 28.00 ou de 28.30, le 495 et le -0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CTA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CTA ?

Investir dans Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.69 - 30.21 et le prix actuel 28.00. Beaucoup comparent -0.67% et -5.50% avant de passer des ordres à 28.00 ou 28.30. Consultez le graphique du cours de CTA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Simplify Managed Futures Strategy ETF ?

Le cours le plus élevé de Simplify Managed Futures Strategy ETF l'année dernière était 30.21. Au cours de 25.69 - 30.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Simplify Managed Futures Strategy ETF ?

Le cours le plus bas de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) sur l'année a été 25.69. Sa comparaison avec 28.00 et 25.69 - 30.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CTA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CTA a-t-elle été divisée ?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.15 et 8.44% après les opérations sur titres.

Range quotidien
27.96 28.14
Range Annuel
25.69 30.21
Clôture Précédente
28.15
Ouverture
28.08
Bid
28.00
Ask
28.30
Plus Bas
27.96
Plus Haut
28.14
Volume
495
Changement quotidien
-0.53%
Changement Mensuel
-0.67%
Changement à 6 Mois
-5.50%
Changement Annuel
8.44%
