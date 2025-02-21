- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg
El tipo de cambio de CTA de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.81, mientras que el máximo ha alcanzado 27.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTA News
- CTA: Understanding Managed Futures ETFs (NYSEARCA:CTA)
- What's On Your (Alternatives) Bucket List?
- CTA ETF: Stop Buying Bonds And Start Adding Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
- Going 'Max Defense' And Adding Gold To My 2025 Model Portfolio
- The Bond Market Is Sending Us A New Warning (US10Y)
- The Fed Isn't Coming To Save The Markets (SPX)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- Don't Miss The Ongoing Sector Rotation
- Best ETFs Now That The Magnificent Seven Aren't Working Anymore
- Preparing For Trump's 'Liberation Day' (SPX)
- CTA: Looks Like A Genuine Diversifier To The 60/40 Portfolio (NYSEARCA:CTA)
- KMLM: An Underappreciated Hedge (NYSEARCA:KMLM)
- This hedge-fund-style ETF is aimed at investors looking to diversify in volatile markets. Here’s what to look for.
- The New Market Volatility Regime (SPX)
- DBMF: An Excellent ETF For Improved Portfolio Performance
- These 6 Ultra SWANs Are My Family’s Financial Safety Net - They Could Be Yours As Well
- CTA ETF: I'm Upping My Exposure To Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CTA hoy?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) se evalúa hoy en 27.89. El instrumento se negocia dentro de -0.39%; el cierre de ayer ha sido 28.00 y el volumen comercial ha alcanzado 175. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CTA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg se evalúa actualmente en 27.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.02% y USD. Monitoree los movimientos de CTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CTA?
Puede comprar acciones de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) al precio actual de 27.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.89 o 28.19, mientras que 175 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CTA?
Invertir en Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg implica tener en cuenta el rango anual 25.69 - 30.21 y el precio actual 27.89. Muchos comparan -1.06% y -5.87% antes de colocar órdenes en 27.89 o 28.19. Estudie los cambios diarios de precios de CTA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF?
El precio más alto de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) en el último año ha sido 30.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.69 - 30.21, una comparación con 28.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF?
El precio más bajo de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) para el año ha sido 25.69. La comparación con los actuales 27.89 y 25.69 - 30.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CTA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CTA?
En el pasado, Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.00 y 8.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.00
- Open
- 27.86
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 27.81
- High
- 27.92
- Volumen
- 175
- Cambio diario
- -0.39%
- Cambio mensual
- -1.06%
- Cambio a 6 meses
- -5.87%
- Cambio anual
- 8.02%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8