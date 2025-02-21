CotizacionesSecciones
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg

27.89 USD 0.11 (0.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CTA de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.81, mientras que el máximo ha alcanzado 27.92.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

¿Cuál es el precio de las acciones de CTA hoy?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) se evalúa hoy en 27.89. El instrumento se negocia dentro de -0.39%; el cierre de ayer ha sido 28.00 y el volumen comercial ha alcanzado 175. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CTA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg se evalúa actualmente en 27.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.02% y USD. Monitoree los movimientos de CTA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CTA?

Puede comprar acciones de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) al precio actual de 27.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.89 o 28.19, mientras que 175 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CTA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CTA?

Invertir en Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg implica tener en cuenta el rango anual 25.69 - 30.21 y el precio actual 27.89. Muchos comparan -1.06% y -5.87% antes de colocar órdenes en 27.89 o 28.19. Estudie los cambios diarios de precios de CTA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF?

El precio más alto de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) en el último año ha sido 30.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.69 - 30.21, una comparación con 28.00 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF?

El precio más bajo de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) para el año ha sido 25.69. La comparación con los actuales 27.89 y 25.69 - 30.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CTA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CTA?

En el pasado, Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.00 y 8.02% después de las acciones corporativas.

Rango diario
27.81 27.92
Rango anual
25.69 30.21
Cierres anteriores
28.00
Open
27.86
Bid
27.89
Ask
28.19
Low
27.81
High
27.92
Volumen
175
Cambio diario
-0.39%
Cambio mensual
-1.06%
Cambio a 6 meses
-5.87%
Cambio anual
8.02%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8