货币 / CTA
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg

27.89 USD 0.11 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CTA汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点27.81和高点27.92进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CTA新闻

常见问题解答

CTA股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg股票今天的定价为27.89。它在-0.39%范围内交易，昨天的收盘价为28.00，交易量达到175。CTA的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg目前的价值为27.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.02%和USD。实时查看图表以跟踪CTA走势。

如何购买CTA股票？

您可以以27.89的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg股票。订单通常设置在27.89或28.19附近，而175和0.11%显示市场活动。立即关注CTA的实时图表更新。

如何投资CTA股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg需要考虑年度范围25.69 - 30.21和当前价格27.89。许多人在以27.89或28.19下订单之前，会比较-1.06%和。实时查看CTA价格图表，了解每日变化。

Simplify Managed Futures Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Managed Futures Strategy ETF的最高价格是30.21。在25.69 - 30.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg的绩效。

Simplify Managed Futures Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Managed Futures Strategy ETF（CTA）的最低价格为25.69。将其与当前的27.89和25.69 - 30.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CTA股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.00和8.02%中可见。

日范围
27.81 27.92
年范围
25.69 30.21
前一天收盘价
28.00
开盘价
27.86
卖价
27.89
买价
28.19
最低价
27.81
最高价
27.92
交易量
175
日变化
-0.39%
月变化
-1.06%
6个月变化
-5.87%
年变化
8.02%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8