CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg
今日CTA汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点27.81和高点27.92进行交易。
关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CTA新闻
常见问题解答
CTA股票今天的价格是多少？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg股票今天的定价为27.89。它在-0.39%范围内交易，昨天的收盘价为28.00，交易量达到175。CTA的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg股票是否支付股息？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg目前的价值为27.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.02%和USD。实时查看图表以跟踪CTA走势。
如何购买CTA股票？
您可以以27.89的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg股票。订单通常设置在27.89或28.19附近，而175和0.11%显示市场活动。立即关注CTA的实时图表更新。
如何投资CTA股票？
投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg需要考虑年度范围25.69 - 30.21和当前价格27.89。许多人在以27.89或28.19下订单之前，会比较-1.06%和。实时查看CTA价格图表，了解每日变化。
Simplify Managed Futures Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Managed Futures Strategy ETF的最高价格是30.21。在25.69 - 30.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg的绩效。
Simplify Managed Futures Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Managed Futures Strategy ETF（CTA）的最低价格为25.69。将其与当前的27.89和25.69 - 30.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CTA股票是什么时候拆分的？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.00和8.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.00
- 开盘价
- 27.86
- 卖价
- 27.89
- 买价
- 28.19
- 最低价
- 27.81
- 最高价
- 27.92
- 交易量
- 175
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -1.06%
- 6个月变化
- -5.87%
- 年变化
- 8.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8