- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg
Der Wechselkurs von CTA hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.78 bis zu einem Hoch von 27.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTA News
- CTA: Understanding Managed Futures ETFs (NYSEARCA:CTA)
- What's On Your (Alternatives) Bucket List?
- CTA ETF: Stop Buying Bonds And Start Adding Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
- Going 'Max Defense' And Adding Gold To My 2025 Model Portfolio
- The Bond Market Is Sending Us A New Warning (US10Y)
- The Fed Isn't Coming To Save The Markets (SPX)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- Don't Miss The Ongoing Sector Rotation
- Best ETFs Now That The Magnificent Seven Aren't Working Anymore
- Preparing For Trump's 'Liberation Day' (SPX)
- CTA: Looks Like A Genuine Diversifier To The 60/40 Portfolio (NYSEARCA:CTA)
- KMLM: An Underappreciated Hedge (NYSEARCA:KMLM)
- This hedge-fund-style ETF is aimed at investors looking to diversify in volatile markets. Here’s what to look for.
- The New Market Volatility Regime (SPX)
- DBMF: An Excellent ETF For Improved Portfolio Performance
- These 6 Ultra SWANs Are My Family’s Financial Safety Net - They Could Be Yours As Well
- CTA ETF: I'm Upping My Exposure To Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CTA heute?
Die Aktie von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) notiert heute bei 27.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.00 und das Handelsvolumen erreichte 418. Das Live-Chart von CTA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CTA Dividenden?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg wird derzeit mit 27.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CTA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CTA-Aktien?
Sie können Aktien von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) zum aktuellen Kurs von 27.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.94 oder 28.24 platziert, während 418 und 0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CTA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CTA-Aktien?
Bei einer Investition in Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg müssen die jährliche Spanne 25.69 - 30.21 und der aktuelle Kurs 27.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.89% und -5.70%, bevor sie Orders zu 27.94 oder 28.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CTA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Simplify Managed Futures Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im vergangenen Jahr lag bei 30.21. Innerhalb von 25.69 - 30.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Simplify Managed Futures Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im Laufe des Jahres betrug 25.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.94 und der Spanne 25.69 - 30.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CTA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CTA statt?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.00 und 8.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.00
- Eröffnung
- 27.83
- Bid
- 27.94
- Ask
- 28.24
- Tief
- 27.78
- Hoch
- 27.94
- Volumen
- 418
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- -0.89%
- 6-Monatsänderung
- -5.70%
- Jahresänderung
- 8.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8