CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg

27.94 USD 0.06 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTA hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.78 bis zu einem Hoch von 27.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CTA News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CTA heute?

Die Aktie von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) notiert heute bei 27.94. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.21% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.00 und das Handelsvolumen erreichte 418. Das Live-Chart von CTA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CTA Dividenden?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg wird derzeit mit 27.94 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CTA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CTA-Aktien?

Sie können Aktien von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) zum aktuellen Kurs von 27.94 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.94 oder 28.24 platziert, während 418 und 0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CTA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CTA-Aktien?

Bei einer Investition in Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg müssen die jährliche Spanne 25.69 - 30.21 und der aktuelle Kurs 27.94 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.89% und -5.70%, bevor sie Orders zu 27.94 oder 28.24 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CTA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Simplify Managed Futures Strategy ETF?

Der höchste Kurs von Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im vergangenen Jahr lag bei 30.21. Innerhalb von 25.69 - 30.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.00 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Simplify Managed Futures Strategy ETF?

Der niedrigste Kurs von Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im Laufe des Jahres betrug 25.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.94 und der Spanne 25.69 - 30.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CTA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CTA statt?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.00 und 8.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
27.78 27.94
Jahresspanne
25.69 30.21
Vorheriger Schlusskurs
28.00
Eröffnung
27.83
Bid
27.94
Ask
28.24
Tief
27.78
Hoch
27.94
Volumen
418
Tagesänderung
-0.21%
Monatsänderung
-0.89%
6-Monatsänderung
-5.70%
Jahresänderung
8.21%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8