- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg
Курс CTA за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.96, а максимальная — 28.14.
Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTA
- CTA: Understanding Managed Futures ETFs (NYSEARCA:CTA)
- What's On Your (Alternatives) Bucket List?
- CTA ETF: Stop Buying Bonds And Start Adding Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
- Going 'Max Defense' And Adding Gold To My 2025 Model Portfolio
- The Bond Market Is Sending Us A New Warning (US10Y)
- The Fed Isn't Coming To Save The Markets (SPX)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- Don't Miss The Ongoing Sector Rotation
- Best ETFs Now That The Magnificent Seven Aren't Working Anymore
- Preparing For Trump's 'Liberation Day' (SPX)
- CTA: Looks Like A Genuine Diversifier To The 60/40 Portfolio (NYSEARCA:CTA)
- KMLM: An Underappreciated Hedge (NYSEARCA:KMLM)
- This hedge-fund-style ETF is aimed at investors looking to diversify in volatile markets. Here’s what to look for.
- The New Market Volatility Regime (SPX)
- DBMF: An Excellent ETF For Improved Portfolio Performance
- These 6 Ultra SWANs Are My Family’s Financial Safety Net - They Could Be Yours As Well
- CTA ETF: I'm Upping My Exposure To Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTA сегодня?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) сегодня оценивается на уровне 28.00. Инструмент торгуется в пределах -0.53%, вчерашнее закрытие составило 28.15, а торговый объем достиг 495. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg в настоящее время оценивается в 28.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.44% и USD. Отслеживайте движения CTA на графике в реальном времени.
Как купить акции CTA?
Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) по текущей цене 28.00. Ордера обычно размещаются около 28.00 или 28.30, тогда как 495 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTA?
Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg предполагает учет годового диапазона 25.69 - 30.21 и текущей цены 28.00. Многие сравнивают -0.67% и -5.50% перед размещением ордеров на 28.00 или 28.30. Изучайте ежедневные изменения цены CTA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Managed Futures Strategy ETF?
Самая высокая цена Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) за последний год составила 30.21. Акции заметно колебались в пределах 25.69 - 30.21, сравнение с 28.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Managed Futures Strategy ETF?
Самая низкая цена Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) за год составила 25.69. Сравнение с текущими 28.00 и 25.69 - 30.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTA?
В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.15 и 8.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.15
- Open
- 28.08
- Bid
- 28.00
- Ask
- 28.30
- Low
- 27.96
- High
- 28.14
- Объем
- 495
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -0.67%
- 6-месячное изменение
- -5.50%
- Годовое изменение
- 8.44%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8