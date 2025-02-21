КотировкиРазделы
Валюты / CTA
Назад в Рынок акций США

CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg

28.00 USD 0.15 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTA за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.96, а максимальная — 28.14.

Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CTA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTA сегодня?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) сегодня оценивается на уровне 28.00. Инструмент торгуется в пределах -0.53%, вчерашнее закрытие составило 28.15, а торговый объем достиг 495. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg в настоящее время оценивается в 28.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.44% и USD. Отслеживайте движения CTA на графике в реальном времени.

Как купить акции CTA?

Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) по текущей цене 28.00. Ордера обычно размещаются около 28.00 или 28.30, тогда как 495 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTA?

Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg предполагает учет годового диапазона 25.69 - 30.21 и текущей цены 28.00. Многие сравнивают -0.67% и -5.50% перед размещением ордеров на 28.00 или 28.30. Изучайте ежедневные изменения цены CTA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Managed Futures Strategy ETF?

Самая высокая цена Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) за последний год составила 30.21. Акции заметно колебались в пределах 25.69 - 30.21, сравнение с 28.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Managed Futures Strategy ETF?

Самая низкая цена Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) за год составила 25.69. Сравнение с текущими 28.00 и 25.69 - 30.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTA?

В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.15 и 8.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.96 28.14
Годовой диапазон
25.69 30.21
Предыдущее закрытие
28.15
Open
28.08
Bid
28.00
Ask
28.30
Low
27.96
High
28.14
Объем
495
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-0.67%
6-месячное изменение
-5.50%
Годовое изменение
8.44%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8