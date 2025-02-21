- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg
A taxa do CTA para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.78 e o mais alto foi 27.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTA Notícias
- CTA: Understanding Managed Futures ETFs (NYSEARCA:CTA)
- What's On Your (Alternatives) Bucket List?
- CTA ETF: Stop Buying Bonds And Start Adding Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
- Going 'Max Defense' And Adding Gold To My 2025 Model Portfolio
- The Bond Market Is Sending Us A New Warning (US10Y)
- The Fed Isn't Coming To Save The Markets (SPX)
- Navigating The Tariff Fallout: Asset Allocation In A Trade War
- Don't Miss The Ongoing Sector Rotation
- Best ETFs Now That The Magnificent Seven Aren't Working Anymore
- Preparing For Trump's 'Liberation Day' (SPX)
- CTA: Looks Like A Genuine Diversifier To The 60/40 Portfolio (NYSEARCA:CTA)
- KMLM: An Underappreciated Hedge (NYSEARCA:KMLM)
- This hedge-fund-style ETF is aimed at investors looking to diversify in volatile markets. Here’s what to look for.
- The New Market Volatility Regime (SPX)
- DBMF: An Excellent ETF For Improved Portfolio Performance
- These 6 Ultra SWANs Are My Family’s Financial Safety Net - They Could Be Yours As Well
- CTA ETF: I'm Upping My Exposure To Managed Futures (NYSEARCA:CTA)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CTA hoje?
Hoje Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) está avaliado em 27.94. O instrumento é negociado dentro de -0.21%, o fechamento de ontem foi 28.00, e o volume de negociação atingiu 418. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTA em tempo real.
As ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg pagam dividendos?
Atualmente Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg está avaliado em 27.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.21% e USD. Monitore os movimentos de CTA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CTA?
Você pode comprar ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) pelo preço atual 27.94. Ordens geralmente são executadas perto de 27.94 ou 28.24, enquanto 418 e 0.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CTA?
Investir em Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg envolve considerar a faixa anual 25.69 - 30.21 e o preço atual 27.94. Muitos comparam -0.89% e -5.70% antes de enviar ordens em 27.94 ou 28.24. Estude as mudanças diárias de preço de CTA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Simplify Managed Futures Strategy ETF?
O maior preço de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) no último ano foi 30.21. As ações oscilaram bastante dentro de 25.69 - 30.21, e a comparação com 28.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Simplify Managed Futures Strategy ETF?
O menor preço de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) no ano foi 25.69. A comparação com o preço atual 27.94 e 25.69 - 30.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTA?
No passado Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.00 e 8.21% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.00
- Open
- 27.83
- Bid
- 27.94
- Ask
- 28.24
- Low
- 27.78
- High
- 27.94
- Volume
- 418
- Mudança diária
- -0.21%
- Mudança mensal
- -0.89%
- Mudança de 6 meses
- -5.70%
- Mudança anual
- 8.21%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8