CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg

27.94 USD 0.06 (0.21%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CTA para hoje mudou para -0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.78 e o mais alto foi 27.94.

Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CTA hoje?

Hoje Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) está avaliado em 27.94. O instrumento é negociado dentro de -0.21%, o fechamento de ontem foi 28.00, e o volume de negociação atingiu 418. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTA em tempo real.

As ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg pagam dividendos?

Atualmente Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg está avaliado em 27.94. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.21% e USD. Monitore os movimentos de CTA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CTA?

Você pode comprar ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg (CTA) pelo preço atual 27.94. Ordens geralmente são executadas perto de 27.94 ou 28.24, enquanto 418 e 0.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CTA?

Investir em Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg envolve considerar a faixa anual 25.69 - 30.21 e o preço atual 27.94. Muitos comparam -0.89% e -5.70% antes de enviar ordens em 27.94 ou 28.24. Estude as mudanças diárias de preço de CTA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Simplify Managed Futures Strategy ETF?

O maior preço de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) no último ano foi 30.21. As ações oscilaram bastante dentro de 25.69 - 30.21, e a comparação com 28.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Simplify Managed Futures Strategy ETF?

O menor preço de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) no ano foi 25.69. A comparação com o preço atual 27.94 e 25.69 - 30.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTA?

No passado Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.00 e 8.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
27.78 27.94
Faixa anual
25.69 30.21
Fechamento anterior
28.00
Open
27.83
Bid
27.94
Ask
28.24
Low
27.78
High
27.94
Volume
418
Mudança diária
-0.21%
Mudança mensal
-0.89%
Mudança de 6 meses
-5.70%
Mudança anual
8.21%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8