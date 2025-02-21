- Panoramica
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg
Il tasso di cambio CTA ha avuto una variazione del -0.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.96 e ad un massimo di 28.14.
Segui le dinamiche di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CTA oggi?
Oggi le azioni Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg sono prezzate a 28.00. Viene scambiato all'interno di -0.53%, la chiusura di ieri è stata 28.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 495. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg pagano dividendi?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg è attualmente valutato a 28.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTA.
Come acquistare azioni CTA?
Puoi acquistare azioni Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg al prezzo attuale di 28.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 28.00 o 28.30, mentre 495 e -0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CTA?
Investire in Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg implica considerare l'intervallo annuale 25.69 - 30.21 e il prezzo attuale 28.00. Molti confrontano -0.67% e -5.50% prima di effettuare ordini su 28.00 o 28.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Simplify Managed Futures Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Simplify Managed Futures Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 30.21. All'interno di 25.69 - 30.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Simplify Managed Futures Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) nel corso dell'anno è stato 25.69. Confrontandolo con gli attuali 28.00 e 25.69 - 30.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTA?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.15 e 8.44%.
- Chiusura Precedente
- 28.15
- Apertura
- 28.08
- Bid
- 28.00
- Ask
- 28.30
- Minimo
- 27.96
- Massimo
- 28.14
- Volume
- 495
- Variazione giornaliera
- -0.53%
- Variazione Mensile
- -0.67%
- Variazione Semestrale
- -5.50%
- Variazione Annuale
- 8.44%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8