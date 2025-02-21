クォートセクション
通貨 / CTA
株に戻る

CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg

27.89 USD 0.11 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CTAの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり27.81の安値と27.92の高値で取引されました。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTA News

よくあるご質問

CTA株の現在の価格は？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの株価は本日27.89です。-0.39%内で取引され、前日の終値は28.00、取引量は175に達しました。CTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの株は配当を出しますか？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの現在の価格は27.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.02%やUSDにも注目します。CTAの動きはライブチャートで確認できます。

CTA株を買う方法は？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの株は現在27.89で購入可能です。注文は通常27.89または28.19付近で行われ、175や0.11%が市場の動きを示します。CTAの最新情報はライブチャートで確認できます。

CTA株に投資する方法は？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategへの投資では、年間の値幅25.69 - 30.21と現在の27.89を考慮します。注文は多くの場合27.89や28.19で行われる前に、-1.06%や-5.87%と比較されます。CTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Simplify Managed Futures Strategy ETFの株の最高値は？

Simplify Managed Futures Strategy ETFの過去1年の最高値は30.21でした。25.69 - 30.21内で株価は大きく変動し、28.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Simplify Managed Futures Strategy ETFの株の最低値は？

Simplify Managed Futures Strategy ETF(CTA)の年間最安値は25.69でした。現在の27.89や25.69 - 30.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CTAの動きはライブチャートで確認できます。

CTAの株式分割はいつ行われましたか？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.00、8.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.81 27.92
1年のレンジ
25.69 30.21
以前の終値
28.00
始値
27.86
買値
27.89
買値
28.19
安値
27.81
高値
27.92
出来高
175
1日の変化
-0.39%
1ヶ月の変化
-1.06%
6ヶ月の変化
-5.87%
1年の変化
8.02%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8