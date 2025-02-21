- 概要
CTA: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strateg
CTAの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり27.81の安値と27.92の高値で取引されました。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CTA株の現在の価格は？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの株価は本日27.89です。-0.39%内で取引され、前日の終値は28.00、取引量は175に達しました。CTAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの株は配当を出しますか？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの現在の価格は27.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.02%やUSDにも注目します。CTAの動きはライブチャートで確認できます。
CTA株を買う方法は？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategの株は現在27.89で購入可能です。注文は通常27.89または28.19付近で行われ、175や0.11%が市場の動きを示します。CTAの最新情報はライブチャートで確認できます。
CTA株に投資する方法は？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategへの投資では、年間の値幅25.69 - 30.21と現在の27.89を考慮します。注文は多くの場合27.89や28.19で行われる前に、-1.06%や-5.87%と比較されます。CTAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Simplify Managed Futures Strategy ETFの株の最高値は？
Simplify Managed Futures Strategy ETFの過去1年の最高値は30.21でした。25.69 - 30.21内で株価は大きく変動し、28.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Simplify Managed Futures Strategy ETFの株の最低値は？
Simplify Managed Futures Strategy ETF(CTA)の年間最安値は25.69でした。現在の27.89や25.69 - 30.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CTAの動きはライブチャートで確認できます。
CTAの株式分割はいつ行われましたか？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Managed Futures Strategは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.00、8.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 28.00
- 始値
- 27.86
- 買値
- 27.89
- 買値
- 28.19
- 安値
- 27.81
- 高値
- 27.92
- 出来高
- 175
- 1日の変化
- -0.39%
- 1ヶ月の変化
- -1.06%
- 6ヶ月の変化
- -5.87%
- 1年の変化
- 8.02%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8