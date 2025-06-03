Devises / ALRM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALRM: Alarm.com Holdings Inc
55.33 USD 0.29 (0.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALRM a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.03 et à un maximum de 55.83.
Suivez la dynamique Alarm.com Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALRM Nouvelles
- Alarm.com's Unit Boosts EV Managed Charging Programs With BTR Buyout
- EnergyHub acquires Bridge to Renewables to expand EV grid solutions
- Honeywell Expands Smart Energy Portfolio With SparkMeter Acquisition
- Here's Why You Should Consider Investing in Allegion Stock Right Now
- Zacks Industry Outlook Highlights Allegion, Life360 and Alarm.com
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Alarm.com Stock?
- 4 Security & Safety Stocks to Consider on Promising Industry Trends
- Raymond James reiterates Strong Buy rating on Alarm.com stock
- Goldman Sachs raises Alarm.com stock price target to $63 on strong Q2
- Alarmcom (ALRM) Q2 Revenue Jumps 9%
- Alarm.com Holdings (ALRM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Resideo Technologies (REZI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: SoundThinking (SSTI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Analysts Estimate Alarm.com Holdings (ALRM) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Alarm.com brings smart home controls to Apple CarPlay
- SDS gunshot detection sensors help police catch drive-by shooter
- 3 Cheap Tech Stocks to Buy Right Now
- Cintas' Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Powell to Boost Automation Portfolio With the Remsdaq Buyout
- Alarm.com releases new affordable smart thermostat with easy installation
- Alarm.Com Has Twin Challenges Of Sustainable Growth And Tariff Pricing Pass-Through (ALRM)
- Video, Anywhere: The Cell Connector for Video from Alarm.com Wins a 2025 ESX Innovation Award
- Freedom Flotilla Coalition says alarm sounded on its Gaza-bound ship
- Global alarms rise as China’s critical mineral export ban takes hold
Range quotidien
55.03 55.83
Range Annuel
48.23 70.05
- Clôture Précédente
- 55.62
- Ouverture
- 55.62
- Bid
- 55.33
- Ask
- 55.63
- Plus Bas
- 55.03
- Plus Haut
- 55.83
- Volume
- 1.317 K
- Changement quotidien
- -0.52%
- Changement Mensuel
- -3.96%
- Changement à 6 Mois
- 0.05%
- Changement Annuel
- 1.34%
20 septembre, samedi