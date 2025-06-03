Валюты / ALRM
ALRM: Alarm.com Holdings Inc
55.45 USD 0.15 (0.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALRM за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.15, а максимальная — 55.86.
Следите за динамикой Alarm.com Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
55.15 55.86
Годовой диапазон
48.23 70.05
- Предыдущее закрытие
- 55.60
- Open
- 55.34
- Bid
- 55.45
- Ask
- 55.75
- Low
- 55.15
- High
- 55.86
- Объем
- 623
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -3.75%
- 6-месячное изменение
- 0.27%
- Годовое изменение
- 1.56%
