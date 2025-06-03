КотировкиРазделы
Валюты / ALRM
Назад в Рынок акций США

ALRM: Alarm.com Holdings Inc

55.45 USD 0.15 (0.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALRM за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.15, а максимальная — 55.86.

Следите за динамикой Alarm.com Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ALRM

Дневной диапазон
55.15 55.86
Годовой диапазон
48.23 70.05
Предыдущее закрытие
55.60
Open
55.34
Bid
55.45
Ask
55.75
Low
55.15
High
55.86
Объем
623
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
-3.75%
6-месячное изменение
0.27%
Годовое изменение
1.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.