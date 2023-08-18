SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FMLC CapInvest Alliance
Lim Yong Shen

FMLC CapInvest Alliance

Lim Yong Shen
0 avis
Fiabilité
110 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 73%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
683
Bénéfice trades:
470 (68.81%)
Perte trades:
213 (31.19%)
Meilleure transaction:
131.42 USD
Pire transaction:
-58.79 USD
Bénéfice brut:
2 250.39 USD (88 899 pips)
Perte brute:
-1 711.58 USD (56 582 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (73.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
21.60%
Charge de dépôt maximale:
48.53%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.67
Longs trades:
325 (47.58%)
Courts trades:
358 (52.42%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
4.79 USD
Perte moyenne:
-8.04 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-159.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.96 USD (8)
Croissance mensuelle:
11.58%
Prévision annuelle:
140.52%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.07 USD
Maximal:
323.59 USD (26.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.02% (322.18 USD)
Par fonds propres:
47.79% (250.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 138
EURSGD 131
CHFSGD 109
NZDCAD 74
GBPCAD 72
AUDNZD 71
AUDCAD 70
GBPAUD 5
EURCAD 5
EURUSD 3
USDJPY 2
US500 2
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -52
EURSGD 7
CHFSGD -77
NZDCAD 251
GBPCAD -31
AUDNZD 134
AUDCAD 292
GBPAUD -2
EURCAD 17
EURUSD 0
USDJPY -1
US500 1
GBPUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
EURSGD 2.6K
CHFSGD -1.4K
NZDCAD 5.2K
GBPCAD 372
AUDNZD 662
AUDCAD 6.2K
GBPAUD -249
EURCAD 2.5K
EURUSD 96
USDJPY -110
US500 11K
GBPUSD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.42 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +73.02 USD
Perte consécutive maximale: -159.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.36 × 11
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
1.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.24 × 62
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.06 × 1012
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.29 × 63
FusionMarkets-Live
3.95 × 16906
RoboForex-ECN
4.27 × 560
Darwinex-Live
4.28 × 312
ICMarketsAU-Live
4.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
5.11 × 165
ICMarketsSC-MT5-4
5.20 × 1296
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
5.90 × 70
VantageInternational-Live 4
5.94 × 16
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
6.00 × 5
Valutrades-Live
6.20 × 5
57 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.