Xiaoyu Huang

EEVCC Night IC

Xiaoyu Huang
0 avis
Fiabilité
222 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 99%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 363
Bénéfice trades:
3 751 (69.94%)
Perte trades:
1 612 (30.06%)
Meilleure transaction:
322.29 USD
Pire transaction:
-217.88 USD
Bénéfice brut:
16 977.17 USD (1 705 485 pips)
Perte brute:
-12 609.05 USD (1 510 383 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (21.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 257.06 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
51.09%
Charge de dépôt maximale:
20.25%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
4.87
Longs trades:
2 750 (51.28%)
Courts trades:
2 613 (48.72%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
4.53 USD
Perte moyenne:
-7.82 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-1.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-304.77 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.07%
Prévision annuelle:
1.97%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
89.25 USD
Maximal:
896.34 USD (9.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.79% (896.57 USD)
Par fonds propres:
8.55% (531.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 706
EURAUD 407
EURGBP 405
USDJPY 303
GBPCAD 296
GBPJPY 272
AUDNZD 264
EURJPY 256
GBPUSD 245
EURCAD 175
USDSGD 172
AUDJPY 168
CADJPY 164
NZDCAD 159
AUDCAD 145
BTCUSD 134
AUDUSD 133
XAUUSD 127
GBPAUD 105
EURCHF 91
USDCHF 83
GBPCHF 76
CHFJPY 70
NZDJPY 50
NZDUSD 50
USDCAD 34
XAUJPY 34
GBPNZD 33
XAUCHF 31
AUDCHF 27
NZDCHF 23
USDCNH 23
XAUEUR 20
CHINA50 19
DE30 18
EURNZD 16
EURSGD 15
CADCHF 6
DE40 2
USDTHB 2
XAUGBP 2
XAGUSD 1
USDNOK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 512
EURAUD 1.6K
EURGBP 1.2K
USDJPY -249
GBPCAD 37
GBPJPY -67
AUDNZD 16
EURJPY 119
GBPUSD 582
EURCAD -69
USDSGD 70
AUDJPY 102
CADJPY 128
NZDCAD -40
AUDCAD 66
BTCUSD 31
AUDUSD 88
XAUUSD 41
GBPAUD -111
EURCHF 25
USDCHF 168
GBPCHF 10
CHFJPY 5
NZDJPY -7
NZDUSD -67
USDCAD 179
XAUJPY -28
GBPNZD -17
XAUCHF 5
AUDCHF 0
NZDCHF -47
USDCNH 89
XAUEUR -6
CHINA50 80
DE30 -5
EURNZD 14
EURSGD -5
CADCHF -42
DE40 14
USDTHB -55
XAUGBP -18
XAGUSD -1
USDNOK 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.1K
EURAUD 10K
EURGBP 3.6K
USDJPY -683
GBPCAD 5.3K
GBPJPY 2K
AUDNZD 6.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 4.8K
EURCAD 893
USDSGD 1K
AUDJPY 2.7K
CADJPY 1.4K
NZDCAD -4.4K
AUDCAD 2.7K
BTCUSD 101K
AUDUSD 1.2K
XAUUSD 12K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.4K
USDCHF 246
GBPCHF 456
CHFJPY 1.3K
NZDJPY -336
NZDUSD -267
USDCAD 584
XAUJPY -687
GBPNZD 44
XAUCHF 210
AUDCHF 368
NZDCHF -203
USDCNH 16K
XAUEUR 314
CHINA50 97K
DE30 -34K
EURNZD 710
EURSGD -249
CADCHF -688
DE40 14K
USDTHB -61K
XAUGBP -534
XAGUSD -56
USDNOK 2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +322.29 USD
Pire transaction: -218 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +21.91 USD
Perte consécutive maximale: -1.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.50 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.92 × 1550
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 855
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 25277
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.71 × 74287
ICMarkets-MT5
1.80 × 13512
Darwinex-Live
2.11 × 352
ICMarketsEU-MT5-2
2.11 × 437
PepperstoneUK-Live
2.31 × 970
169 plus...
Aucun avis
2022.09.29 03:11
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.79% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.26 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.14 00:34
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.95% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.13 23:25
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.08 01:49
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.79% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.07 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.05 04:49
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.83% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.05 03:45
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.83% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.05 00:55
Share of days for 80% of growth is too low
2022.08.23 00:28
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.98% of days out of 422 days of the signal's entire lifetime.
2022.08.04 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.08.03 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.04 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2022.07.01 02:46
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.88% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2022.06.30 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2022.04.04 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.04.03 03:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.10.07 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
