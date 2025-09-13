Neuro Future
- Indicateurs
- Sergey Rozhnov
- Version: 2.0
- Mise à jour: 13 septembre 2025
- Activations: 5
Indicateur de réseau neuronal avec apprentissage intégré.
Il s'agit d'un véritable système d'intelligence artificielle autonome, alimenté par un perceptron personnalisable à plusieurs niveaux et des paramètres d'entraînement avancés pour prédire les fluctuations de prix. Vous pouvez entraîner l'indicateur vous-même sur n'importe quel symbole financier ; aucune connaissance particulière en apprentissage automatique n'est requise. Tout ce dont vous avez besoin est collecté dans cet outil et facilement implémenté grâce au mode automatique et aux préréglages.Caractéristiques:
- Démarrage facile . Réglages simples pour un démarrage rapide grâce au mode Auto. (Par exemple : Définissez les époques d'entraînement maximales = 5 000, les échantillons d'entraînement maximales = 1 500 et les paramètres de validation comme ci-dessous, puis cliquez sur le bouton d'apprentissage).
- Entraînez-vous directement avec MT5. Vous avez l'opportunité unique d'entraîner le réseau depuis le terminal, sur n'importe quel symbole et intervalle de temps, sans utiliser d'autres langages de programmation. Le dernier compilateur MT5 gère efficacement le processus d'apprentissage.
- Prévisions avancées. Obtenez des prévisions pour un nombre sélectionné de barres futures grâce à un système de notifications personnalisable.
- Gestion intelligente des fichiers. Un système pratique d'enregistrement des réseaux neuronaux dans des fichiers avec nommage et chargement automatiques pour certains graphiques et périodes. Cela évite de saisir manuellement les noms des réseaux neuronaux lors du chargement de l'indicateur.
- Validation et arrêt anticipé. L'indicateur intègre un système de validation (avec critères de profit, binaire et d'erreur réseau) et une fonction d'arrêt anticipé. Il réserve une partie de l'historique le plus récent pour tester son réseau neuronal et vérifier les prédictions sur les barres futures. Cela permet de déterminer la réussite de l'entraînement et de protéger le réseau contre le surapprentissage. L'indicateur s'arrête automatiquement lorsque l'entraînement ultérieur est inefficace. (Pour activer la validation, définissez la période de validation > 0 (par exemple 200), utilisez les critères de validation pour l'arrêt anticipé = vrai, enregistrez les meilleures pondérations = vrai).
- Personnalisation avancée. Pour les utilisateurs expérimentés, plusieurs types de réseaux neuronaux et d'activations sont disponibles, ainsi que des combinaisons prédéfinies pour une utilisation simplifiée. Vous pouvez configurer les couches de réseaux neuronaux, les activations, les gradients, etc. Arrêtez et reprenez manuellement l'apprentissage des boutons selon vos besoins.
- Intégration EA. Intégrez facilement l'indicateur dans votre Expert Advisor.