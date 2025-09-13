Neuro Future

Indicateur de réseau neuronal   avec apprentissage intégré.

Il s'agit d'un véritable système d'intelligence artificielle autonome, alimenté par un perceptron personnalisable à plusieurs niveaux et des paramètres d'entraînement avancés pour prédire les fluctuations de prix. Vous pouvez entraîner l'indicateur vous-même sur n'importe quel symbole financier ; aucune connaissance particulière en apprentissage automatique n'est requise. Tout ce dont vous avez besoin est collecté dans cet outil et facilement implémenté grâce au mode automatique et aux préréglages.

Caractéristiques:
  • Démarrage facile . Réglages simples pour un démarrage rapide grâce au mode Auto. (Par exemple :   Définissez les époques d'entraînement maximales = 5 000, les échantillons d'entraînement maximales = 1 500 et les paramètres de validation comme ci-dessous, puis cliquez sur le bouton d'apprentissage).
  • Entraînez-vous directement avec MT5. Vous avez l'opportunité unique d'entraîner le réseau depuis le terminal, sur n'importe quel symbole et intervalle de temps, sans utiliser d'autres langages de programmation. Le dernier compilateur MT5 gère efficacement le processus d'apprentissage.
  • Prévisions avancées. Obtenez des prévisions pour un nombre sélectionné de barres futures grâce à un système de notifications personnalisable.
  • Gestion intelligente des fichiers. Un système pratique d'enregistrement des réseaux neuronaux dans des fichiers avec nommage et chargement automatiques pour certains graphiques et périodes. Cela évite de saisir manuellement les noms des réseaux neuronaux lors du chargement de l'indicateur.
  • Validation et arrêt anticipé. L'indicateur intègre un système de validation (avec critères de profit, binaire et d'erreur réseau) et une fonction d'arrêt anticipé. Il réserve une partie de l'historique le plus récent pour tester son réseau neuronal et vérifier les prédictions sur les barres futures. Cela permet de déterminer la réussite de l'entraînement et de protéger le réseau contre le surapprentissage. L'indicateur s'arrête automatiquement lorsque l'entraînement ultérieur est inefficace. (Pour activer la validation, définissez la période de validation > 0 (par exemple 200), utilisez les critères de validation pour l'arrêt anticipé = vrai, enregistrez les meilleures pondérations = vrai).
  • Personnalisation avancée. Pour les utilisateurs expérimentés, plusieurs types de réseaux neuronaux et d'activations sont disponibles, ainsi que des combinaisons prédéfinies pour une utilisation simplifiée. Vous pouvez configurer les couches de réseaux neuronaux, les activations, les gradients, etc. Arrêtez et reprenez manuellement l'apprentissage des boutons selon vos besoins.
  • Intégration EA.   Intégrez facilement l'indicateur dans votre Expert Advisor.

Paramètres détaillés :   ici

Instructions et recommandations :   ici


Produits recommandés
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Hello There, Today I want to show you my new researchable fore BUY SELL indicator, it work all asset, and also work Derive Volatility asset! it work all time frame, but i recommend start 5 minute to H1 when you receive a signal just take trade and stay wait for your take profit asset All Major Pair And minor IT WORK ALSO XAUUSD Fantastic results,  for more info,,, message us thank you   
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indicateurs
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Indicateurs
1. NeuroResonance v13.2 - Advanced Multi-Mode Analysis Indicator NeuroResonance is a sophisticated, multi-faceted trading indicator for MetaTrader 5 designed to provide non-repainting signals based on advanced market analysis. The indicator goes beyond traditional methods by integrating cycle analysis, market regime detection (trending vs. mean-reversion), and a proprietary Quantum State Collapse (QSC) engine to identify trading opportunities. It is designed as a comprehensive trading framework
FractalCountCandle
Dmitrii Solovei
Indicateurs
An indicator for all timeframes with a configurable number of bars for calculating fractals. Suitable for determining extremes of both lower and higher order, by which it is possible to determine the patterns of technical analysis, as well as divergences.    The indicator has one adjustable parameter - the number of bars for extremum calculation. It is also possible to change the color characteristics.
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Alright. This indicator works on MT5 and mt4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy.  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? candle 1 minute  expire 1 minute if you need any help. please feel free to message me, thank you
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Holeshot MAX
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Holeshot Max MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicateurs
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audi
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Experts
Gapscalper AI est un algorithme de trading avancé basé sur l'intelligence artificielle qui détecte intelligemment les Fair Value Gaps (FVG) et les combine avec l'analyse technique traditionnelle pour prévoir les mouvements de prix avec une grande précision. Au cœur du système, un modèle d'apprentissage par renforcement propriétaire a été minutieusement entraîné pour identifier les inefficacités cachées du marché et les exploiter grâce à des stratégies dynamiques d'exécution des ordres. Cette app
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Chart Pattern Master
Lefika Raphel Sebatane
Experts
The Chart Pattern Master EA is a sophisticated expert that allows you to trade all of the common chart patterns. It automatically identifies the chart patterns for you and even displays them on the chart. Use it as an indicator or as an automated trading expert. All pattern breakouts will be traded automatically for you. Next price : $3 00 Price increase every 10 purchases. Recommendations: Trend Timeframe - 1H Breakout Timeframe - Any Symbol - Any TP and SL - false MIn Balance - $100 NOTE: Incr
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicateurs
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
Stratégie CSP. Le backtest et l'optimisation ont été effectués sur des données historiques externes pour cette raison un backtest effectué sur meta trader5 ne montrera pas les mêmes bons résultats, néanmoins en plus du backtest, nous avons effectué un test réel pendant 1 semaine du 2023.03.27 au 2023.0330 les résultats sont exposés sur les images fournies. Conseils pour améliorer cette stratégie (et la plupart des stratégies). Comme certains d'entre vous l'ont peut-être constaté, nous avons t
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
BOA Burn Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicateurs
Binary Options Assistant (BOA) BURN Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: MACD & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and hear
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping Entry Points - est un système de trading manuel qui peut s'adapter aux mouvements de prix et donner des signaux pour ouvrir des trades sans redessiner. L'indicateur détermine la direction de la tendance par le niveau central de support et de résistance. L'indicateur de point fournit des signaux pour les entrées et les sorties. Convient pour le trading intrajournalier manuel, le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. L'indicateur donne
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Key Candlepatterns
Raphael Lorenz Baumgartner
Indicateurs
Key Candlepatterns Platform: MetaTrader 5 Type: Custom Indicator Display: Chart Window (Candlestick Overlay) Functions: Detects and color-codes specific candlestick patterns based on candle shape, relative position, and ATR filters. Candles receive distinct colors depending on type (e.g. inside bar, outside bar, engulfing, hammer, shooting star, etc.). Visual patterns can help traders identify where buyers or sellers are likely active . Turning points (e.g., hammer followed by confirmation) are
Fast Directional Indicator System
VÜqar Famİl Qanbarov
Indicateurs
FDIS v1.08 is a multi-layered trend and signal indicator designed to offer precise insight into market direction, volatility, and momentum. Combining the power of RSI smoothing, volatility bands, and signal cross alerts, FDIS helps traders make faster and more informed decisions. Core Features: Green Line : Smoothed RSI (RSI Price Line) Red Line : Trade Signal Line Orange Line : Market Base Line (dynamic support/resistance) Blue Bands : Volatility Zones (standard deviation-based) Mu
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicateurs
Indicateur pour l'analyse graphique. Marque les principaux modèles de chandeliers japonais sur le graphique. À l'heure actuelle, l'ensemble de modèles suivant est disponible pour le commerçant :  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hangi
Meta Cipher B
SILICON HALLWAY PTY LTD
Indicateurs
Meta Cipher B: The All-in-One Oscillator Suite for MT5 Meta Cipher B brings the popular Market Cipher B concept to MetaTrader 5, optimised for speed and precision. Built from the ground up for performance, it delivers professional-grade signals without lag or sluggish scrolling. What it does A unified oscillator stack that visualises Wave momentum, VWAP, Money Flow, RSI and Stochastic. Clean Buy and Sell dots appear when conditions align. Use it on small timeframes for timing, and on high
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicateurs
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Plus de l'auteur
Hot Point AUTO
Sergey Rozhnov
4.25 (59)
Experts
The EA consists of 100 virtual Prototype-4 EAs with different settings. The outcome of calculations is the resulting lot. The idea behind the virtual strategies is that in case any of the virtual strategies is "wiped", the entire deposit is not, it is only decreased by 1/100, i.e. 1% (when using Risk=5000, VirtualBalance=5000). It is possible to set the lot size to start opening positions, the step and the maximum number of opened lots and positions using the settings of the EA. The Expert Advis
Prototype 1
Sergey Rozhnov
3.71 (7)
Experts
Prototype 1 is a fully automated system. The 15-year test results, as well as real trading ones has proven to be positive. The EA analyzes the current price status and opens positions. If the situation changes, the orders are opened in the opposite directions or closed. EURUSD M15, USDJPY M15 and USDCAD M15 are commended. The d efault settings are for EURUSD M15. Recommended deposit is 5000 USD (USCent) for 0.01 lot (50000 USD (USCent) for 0.1 lot). The product can be used for any purpose, such
Prototype 4
Sergey Rozhnov
4.11 (9)
Experts
Prototype 4 is an automated trading system, which opens positions in trend direction from correction based on data of built-in indicators. Test results show a stable profits for almost 15 years since 2000 (see. the screenshots), as well as in real trading. Monitoring: https://www.mql5.com/en/users/r0s/seller This Expert Advisor can be used in combination with Prototype 1 . Part of the orders of two Expert Advisors is hedged (opened in different directions).  The Expert Advisor works on any accou
Prototype 4 AUTO
Sergey Rozhnov
4.67 (6)
Experts
This product requires no settings. Simply drag it on the chart, and it will start working. Contains optimized settings for popular currency pairs and M15 timeframe: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURJPY, NZDUSD, USDCHF. For other currency pairs and periods, the default settingы of the Prototype 4 EA will be used. Prototype 4 AUTO is an optimized version of the Prototype 4 Expert Advisor. Detailed description of Prototype 4 with all settings can be found here https://www.mql5.com/en/mark
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
Experts
Prototype 2 is a no-martingale automated system, well testable in a 15-year history period and showing good results in real trading. The default settings are suitable for EURUSD M15, however the EA is well adaptable for any currency pairs and timeframes through its input parameters. The Expert Advisor is suitable both for beginners, because you need only to attach it to a chart, and experienced traders, because in addition to the automatic mode, the EA has options for manual settings of the lot,
RainbowTrend
Sergey Rozhnov
4 (2)
Utilitaires
Un indicateur visuel de la tendance et de la force des devises sous la forme d'un histogramme et d'un tableau sur le graphique principal, un graphique de l'évolution des tendances des devises et un bloc d'analyse sur une fenêtre graphique supplémentaire. Analyse 28 paires de devises formées à partir de 8 devises principales (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD). Caractéristiques de l'indicateur Détermine la direction et la force de la tendance des devises et des symboles et construit sur cet
Generator Pro
Sergey Rozhnov
5 (5)
Experts
Générateur Pro       permet de créer des stratégies composées de plusieurs stratégies virtuelles (de une à des centaines de milliers) basées sur la moyenne. Chaque stratégie virtuelle a son propre type de stratégie (Trend, AntiTrend), dépôt virtuel, positions virtuelles, lot. L'EA contrôle le fonctionnement de toutes les stratégies virtuelles, résume toutes les opérations et effectue les opérations correspondantes sur le compte de trading. Modes de fonctionnement du conseiller Sans_fichier      
Green Point AUTO
Sergey Rozhnov
2.5 (4)
Experts
The EA consists of multiple virtual Prototype-1 robots (up to 100 strategies depending on the currency pair). Each strategy has different settings. Once the lot sizes for all strategies are calculated, the EA obtains the resulting trading lot. The operation principle is trading within a corridor. When leaving the corridor, the EA closes the positions and saves them for opening in the future. The best condition for trading is a flat, the worst condition is a long trend without rollbacks. Recommen
Combination
Sergey Rozhnov
5 (2)
Experts
The EA contains a combination of several trend and anti-trend virtual strategies with averaging with different parameters. The EA is easy to use. It is enough to choose a suitable strategy for the trading pair, set the Risk parameter and you can start trading. Open the M15 chart with the pair being traded and move the EA to it. Lots will be calculated automatically based on the balance, Deposit currency and Risk parameter. Recommendations: Trading EURUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, USDJPY;
Ultra Point Auto
Sergey Rozhnov
3 (4)
Experts
The decision to open buy or sell orders is determined by an intelligent system that analyzes the latest bars and calculates the correlation with the bars in the past. The system has been trained on all available history for many popular pairs that you can choose from in settings. It has 100 sets of the most profitable options using averaging that work as separate strategies, forming average lots in two directions that will be opened. Each virtual strategy is protected by a virtual Deposit ( Vi
Easy Point Auto
Sergey Rozhnov
Experts
Cet Expert Advisor en tant que moteur d'algorithme a une stratégie réussie sur la paire EURUSD M15, qui a passé 5 ans de tests en temps réel. Cette stratégie convient aux paires plates qui ne suivent pas de tendance pendant une longue période et qui ont des fluctuations d'amplitude. Pour prendre en charge les paires de tendances, l'EA dispose d'un paramètre TrendStrategy intégré qui fait passer l'algorithme en mode tendance. La stratégie est complétée par des paramètres régulant le profit, le p
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis