RVI Table MTF

Valeurs RVI multi-timeframes sur les Symboles sélectionnés : comparez les tendances actuelles du marché

L' indicateur affiche les valeurs de l'Indice de Vigueur Relative (RVI) de tous les timeframes et Symboles sélectionnés dans un seul tableau, ce qui vous permet d' analyser rapidement les tendances de prix actuelles du marché.

Chaque Symbole peut être personnalisé : supprimé ou remplacé. Vous pouvez ajouter jusqu'à 40 Symboles. Le panneau peut être déplacé n'importe où sur le graphique (glissez-déposez n'importe où).

Dans les paramètres d'entrée vous pouvez configurer : Paramètres de l'indicateur RVI : Période de la MA, Données affichées : "Signal" ou "Valeur".

"Signal" ou "Valeur". Chaque timeframe peut être activé / désactivé .

. Option de surbrillance : si activée - les niveaux extrêmes seront mis en surbrillance dans des couleurs personnalisées.

: si activée - les niveaux extrêmes seront mis en surbrillance dans des couleurs personnalisées. Paramètres des niveaux extrêmes : Valeur haute et Valeur basse.

: Valeur haute et Valeur basse. Alertes : peuvent être activées pour les niveaux extrêmes : RVI haut / RVI bas / les deux.

: peuvent être activées pour les niveaux extrêmes : RVI haut / RVI bas / les deux. Styles visuels : taille, thème sombre / clair, couleurs de surbrillance.

Le RVI (Indice de Vigueur Relative) :



C'est un oscillateur de momentum utilisé dans l'analyse technique qui mesure la conviction d'une tendance de prix en comparant le prix de clôture d'un titre à sa fourchette de trading. Le principe central est simple : la "vigueur" ou le momentum est généralement plus forte dans un marché en tendance haussière lorsque le prix clôture plus haut qu'il n'a ouvert, et plus faible dans une tendance baissière.

Contrairement aux oscillateurs plus courants, le RVI est conçu pour devancer l'action des prix, fournissant souvent des signaux avant qu'un renversement ne se produise. Il est basé sur l'observation que dans une tendance haussière forte, les prix ont tendance à clôturer plus haut qu'ils n'ont ouvert. Inversement, dans une tendance baissière, les prix ont tendance à clôturer plus bas qu'ils n'ont ouvert.

La formule RVI normalise cette relation et la lisse avec une moyenne mobile simple (SMA).

Le calcul implique plusieurs étapes :

Calculez la "Vigueur" pour chaque période :

Vigueur = (Clôture - Ouverture) / (Haut - Bas). Lissez les valeurs : Les valeurs résultantes sont ensuite lissées avec une Moyenne Mobile Simple (SMA) de 4 périodes.

Cela crée ce qu'on appelle souvent la "Ligne RVI" ou la valeur RVI principale. Créez une Ligne de Signal : Une deuxième SMA de 4 périodes est appliquée aux valeurs RVI principales, créant une "Ligne de Signal" (similaire à l'indicateur MACD).

Le réglage standard du RVI est un calcul sur 10 périodes, mais cela peut être ajusté.

La Formule RVI en bref : Ligne RVI = SMA( [ (Clôture - Ouverture) / (Haut - Bas) ], 4 ) pour 10 périodes Ligne de Signal = SMA de 4 périodes de la Ligne RVI

Comment trader en utilisant l'indicateur RVI : Signaux clés



Les traders utilisent le RVI de plusieurs manières, les signaux les plus courants étant les croisements, les divergences et les franchissements de la ligne centrale.

1. Croisements RVI (Le signal le plus courant)

Il s'agit de la principale méthode de trading avec le RVI.

Signal haussier : Lorsque la Ligne RVI croise au-dessus de sa Ligne de Signal , cela indique un momentum haussier en construction.

Cela est souvent considéré comme un signal d'achat.

Signal baissier : Lorsque la Ligne RVI croise en dessous de sa Ligne de Signal, cela indique un momentum baissier croissant.

Cela est souvent considéré comme un signal de vente.

2. Divergences RVI (Signaux de renversement à haute probabilité)

Les divergences se produisent lorsque l'action des prix et l'indicateur RVI se déplacent dans des directions opposées. Elles peuvent signaler un potentiel renversement de tendance.

Divergence haussière : Le prix fait un plus bas , mais le RVI fait un plus haut .

Cela suggère que le momentum baissier s'affaiblit et qu'un renversement haussier pourrait être imminent.

Divergence baissière : Le prix fait un plus haut, mais le RVI fait un plus bas.

Cela suggère que le momentum haussier s'estompe et qu'un renversement baissier pourrait arriver.

3. Croisement de la ligne centrale

Le RVI oscille autour d'une ligne centrale (généralement zéro).

Lorsque le RVI est au-dessus de zéro , cela suggère un biais haussier.

Lorsque le RVI est en dessous de zéro, cela suggère un biais baissier.

Un croisement de la ligne centrale peut être utilisé pour confirmer la direction générale de la tendance.

RVI vs. RSI : Quelle est la différence ?

De nombreux traders confondent le RVI avec le plus populaire Indice de Force Relative (RSI). Bien que les deux soient des oscillateurs de momentum, ils mesurent des choses différentes :



Caractéristique RVI RSI Mesure centrale

Compare le prix de clôture au prix d'ouverture par rapport à la fourchette.

Mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix basés sur les prix de clôture.

Focus La "conviction" derrière un mouvement (la clôture a-t-elle confirmé la tendance ?).

L'ampleur des gains récents vs pertes pour identifier les conditions de surachat / survente. Signaux clés

Croisements, Divergences



Niveaux de surachat/survente (70/30), Divergences Qualité principale

Considéré comme plus un indicateur avancé. Considéré comme plus un indicateur retardé.



Limitations de l'indicateur RVI

Aucun indicateur n'est parfait, et le RVI ne fait pas exception.

Signaux erratiques (whipsaws) : Dans des marchés latéraux ou chaotiques, le RVI peut produire de nombreux faux signaux de croisement (whipsaws), entraînant des pertes potentielles.

Nature retardée : Comme tous les indicateurs basés sur les moyennes mobiles, il est intrinsèquement retardé. Il confirme ce qui s'est déjà produit plutôt que de prédire le futur lointain.

Pas un outil autonome : Le RVI ne doit jamais être utilisé isolément. Il est plus efficace lorsqu'il est combiné avec d'autres formes d'analyse technique, telles que les lignes de tendance, les niveaux de support/résistance et les indicateurs de volume.

l' Indice de Vigueur Relative (RVI) est un outil unique et précieux pour la boîte à outils de tout trader technique. Sa force réside dans sa capacité à évaluer la conviction sous-jacente d'un mouvement de prix, fournissant souvent des alertes précoces d'épuisement de tendance grâce aux divergences.





Pour de meilleurs résultats, utilisez le RVI pour confirmer les signaux de votre stratégie de trading principale et d'autres indicateurs. En comprenant ce qu'est l'indicateur RVI et comment appliquer ses signaux - en particulier les croisements et les divergences - vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et mieux évaluer la véritable force d'une tendance de marché.