WONNFX iN Arrow MT4
- Indicateurs
- Sergei Tsirat
- Version: 5.0
- Activations: 8
WONNFX iN M5 - Arrow indicator for Forex and Binary Options.
Reliable signal algorithm. Indicator not repaint.
Indicator working hours: 21:55-23:00. GMT+2.
Average winrate = 60-70%.
Recommendations:
- Timeframe: M5.
- Expiration: 2-3 candles (1 candle = 5 minutes)
- Symbol: EURUSD, USDJPY, EURAUD, GBPAUD, EURJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADJPY, EURCAD, EURGBP, GBPUSD, GBPCAD, NZDJPY, CADJPY, XAUUSD