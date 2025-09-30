Le HiLo Ladder est une réinterprétation de l’indicateur classique HiLo, largement utilisé par les traders pour identifier les tendances et les points de retournement potentiels du marché.

Contrairement à la version traditionnelle, le HiLo Ladder se présente sous un format en escalier — les populaires « marches » — rendant la lecture des mouvements de prix beaucoup plus claire et intuitive.

🔹 Principaux avantages :

Visualisation simplifiée des phases haussières (vert) et baissières (rouge).

Analyse plus intuitive sans perdre l’essence du HiLo traditionnel.

Identification rapide des changements de tendance.

Que ce soit pour confirmer des entrées, renforcer des signaux de sortie ou simplement suivre le flux du marché, le HiLo Ladder offre praticité et efficacité dans un style visuel moderne et épuré.