Sunday Open Rus

Это руководство создано, чтобы помочь начинающим трейдерам понять, как работает и настраивается индикатор "Sunday Open", а также как правильно интерпретировать его сигналы для принятия взвешенных торговых решений.

Часть 1: Что такое индикатор Sunday Open и как его использовать?

Основная идея

В основе индикатора лежит простая, но мощная концепция: цена открытия недели является ключевым уровнем поддержки и сопротивления.

Представьте, что в начале недели (в воскресенье вечером или в понедельник утром, в зависимости от вашего брокера) цена на актив, например, на золото (XAUUSD), открывается на отметке $3300. Эта цена, "Sunday Open" (SO), становится точкой отсчёта. Всю неделю крупные игроки — банки, фонды, маркет-мейкеры — будут ориентироваться на этот уровень.

  • Если цена уходит выше уровня SO и остаётся там, это говорит о силе покупателей. Неделя, скорее всего, будет "бычьей" (растущей).
  • Если цена опускается ниже уровня SO и закрепляется под ним, это указывает на силу продавцов. Неделя, вероятно, будет "медвежьей" (падающей).
  • Если цена колеблется вокруг уровня SO, это говорит о неопределённости на рынке или боковом движении ("флэте").

Индикатор автоматически находит эти уровни за последние несколько недель, строит их на графике и анализирует, как цена вела себя по отношению к ним. Это даёт вам наглядную картину рыночных настроений и помогает прогнозировать движение на текущую неделю.

Как правильно применять индикатор?

1. Определите основной тренд. Индикатор — это ваш помощник, а не "грааль". Всегда смотрите на общую картину. Если глобальный тренд на дневном графике (D1) растущий, то сигналы на покупку от уровня SO (например, отскок снизу) будут более надёжными.

2. Используйте уровни SO как зоны для входа. Не стоит входить в сделку в момент, когда цена просто коснулась линии. Дождитесь подтверждения:

  • Отскок: Цена коснулась уровня и начала двигаться в противоположную сторону.
  • Пробой и ретест: Цена пробила уровень, а затем вернулась к нему, чтобы "протестировать" его с обратной стороны, и уже после этого продолжила движение. Это один из самых сильных сигналов.
  • Ложный пробой: Цена пробила уровень, но быстро вернулась обратно. Это сигнал о том, что "пробой" был ловушкой, и цена, скорее всего, пойдёт в обратном направлении.

3. Комбинируйте с другими инструментами. Используйте индикатор вместе с другими методами анализа: свечные паттерны (пин-бары, поглощения), другие уровни (максимумы/минимумы предыдущего дня), или осцилляторы (RSI, Stochastic) для подтверждения сигналов.

4. Обращайте внимание на статистику. Индикатор показывает, сколько предыдущих недель были бычьими, а сколько медвежьими. Если за последние 5 недель 4 были бычьими, это говорит о сильном восходящем давлении.

Часть 2: Подробный разбор настроек индикатора

Ниже приведено объяснение каждой настройки "на пальцах", чтобы вы могли адаптировать индикатор под свой стиль торговли и любой финансовый инструмент.

Основные параметры (General Settings)

MaxSundays = 5

  • Что это значит: Количество исторических уровней Sunday Open, которые будут отображаться на графике. Значение "5" означает, что вы увидите уровень текущей недели и четырёх предыдущих.
  • Зачем это нужно: Старые уровни также могут выступать в роли поддержки или сопротивления. Цена "помнит" эти отметки. Анализируя несколько недель, вы получаете более полную картину ключевых ценовых зон.
  • Как использовать:
    • Для EURUSD: 5 — оптимальное значение. Рынок не такой волатильный, и 4-5 недель дают достаточно контекста.
    • Для XAUUSD (золото): Можно оставить 5, но если вы торгуете внутри дня на младших таймфреймах (M15-H1), можно уменьшить до 3-4, чтобы не загромождать график. Золото более "трендовое", и самые актуальные уровни — это уровни последних 2-3 недель.

Настройки отображения (Visual Settings)

LineStyle = DOT (Стиль линии)

  • Что это значит: Определяет, как будет выглядеть линия уровня на графике: сплошная (SOLID), пунктирная (DASH), точечная (DOT) и т.д.
  • Зачем это нужно: Исключительно для вашего визуального удобства.
  • Как использовать: Выбирайте тот стиль, который вам больше нравится и не мешает анализировать график. Точечные (DOT) или пунктирные (DASH) линии часто предпочитают, так как они не так сильно перегружают график, как сплошные.

LineWidth = 1 (Ширина линии)

  • Что это значит: Толщина линии уровня в пикселях.
  • Зачем это нужно: Позволяет сделать важные уровни более заметными.
  • Как использовать: Если вы хотите выделить самый свежий уровень SO, вы можете, например, изменить его вручную на графике, сделав толще. Для стандартного отображения "1" или "2" вполне достаточно.

ShowLabel = true (Показывать метки)

  • Что это значит: Рядом с каждой линией будет отображаться текстовая метка с датой открытия недели и ценой уровня.
  • Зачем это нужно: Вам не придётся наводить курсор на линию, чтобы узнать её точное значение и дату. Это очень удобно для быстрого анализа.
  • Как использовать: Рекомендуется всегда держать включённым (true).

ShowDirection = true (Показывать анализ направления)

  • Что это значит: Включает отображение направления прошлой недели (была она бычьей или медвежьей) прямо на метке линии и в информационном окне.
  • Зачем это нужно: Позволяет мгновенно оценить, как закрылась прошлая неделя относительно своего открытия, что даёт подсказку о текущих настроениях рынка.
  • Как использовать: Однозначно true. Это одна из ключевых аналитических функций.

ShowStatistics = true (Показывать статистику)

  • Что это значит: В углу графика будет отображаться блок со статистикой: сколько недель были бычьими, медвежьими, нейтральными, и общая "эффективность" стратегии (процент недель, закрывшихся в тренде).
  • Зачем это нужно: Даёт понимание общего рыночного контекста. Если 80% последних недель были бычьими, это явный признак сильного восходящего тренда.
  • Как использовать: Рекомендуется true для стратегического анализа.

ShowPrediction = true (Показывать прогноз текущей недели)

  • Что это значит: Включает отображение прогноза для текущей недели на основе её текущего положения относительно Sunday Open, а также с учётом фильтров тренда и объёма.
  • Зачем это нужно: Это ваша "оперативная сводка". Индикатор анализирует текущую ситуацию и даёт подсказку, например: "БЫЧИЙ ТРЕНД, Надёжность: ВЫСОКАЯ (Тренд+Объем)".
  • Как использовать: Однозначно true. Это динамическая оценка ситуации в реальном времени.

UseMondayOpen = true (Использовать открытие понедельника)

  • Что это значит: Некоторые брокеры открывают торговлю в воскресенье, но ликвидность в это время очень низкая, что может привести к ложному "гэпу" (ценовому разрыву). Эта настройка позволяет считать за точку отсчёта не открытие воскресенья, а открытие полноценной торговой сессии в понедельник.
  • Зачем это нужно: Для получения более чистого и репрезентативного уровня открытия недели, который не искажён низкой ликвидностью.
  • Как использовать: В 99% случаев рекомендуется установить true. Это повышает точность уровня.

Адаптивные параметры (Adaptive Settings)

Эти параметры индикатор настраивает автоматически, но понимать их суть важно.

MinBreakoutPips = 15 (Минимум пунктов для пробоя)

  • Что это значит: Минимальное расстояние в пунктах, которое цена должна пройти от уровня SO, чтобы это считалось началом тренда (бычьего или медвежьего). Если цена отошла меньше, неделя считается "нейтральной".
  • Зачем это нужно: Чтобы отфильтровать рыночный "шум". Колебания в несколько пунктов не являются значимыми.
  • Как это работает: Индикатор сам подбирает это значение в зависимости от волатильности инструмента. Для EURUSD это может быть 10-15 пунктов, а для золота XAUUSD — 150-200 пунктов (15-20 пипсов).

StrongSignalPips = 30 (Пунктов для сильного сигнала)

  • Что это значит: Расстояние в пунктах от уровня SO, которое говорит о сильном и уверенном движении.
  • Зачем это нужно: Чтобы отличать обычное трендовое движение от мощного импульса.
  • Как это работает: Также настраивается автоматически. Если для золота MinBreakoutPips равен 150 пунктам, то StrongSignalPips может быть 300-400. Это помогает в прогнозе надёжности сигнала.

Фильтры (Filters)

Use_D1_Trend_Filter = true (Использовать фильтр тренда D1)

  • Что это значит: Индикатор будет анализировать направление глобального тренда на дневном графике (D1) с помощью скользящей средней (MA). Сигналы, совпадающие с этим трендом, будут считаться более надёжными.
  • Зачем это нужно: Это один из важнейших фильтров. Торговля по тренду всегда безопаснее. Если на D1 тренд бычий, то сигнал на покупку от уровня SO имеет гораздо больше шансов на успех.
  • Как использовать: Настоятельно рекомендуется true. D1_MA_Period (период MA) и D1_MA_Method (метод MA) можно оставить по умолчанию (50, EMA) — это классические настройки для определения тренда.

Use_Volume_Filter = true (Использовать фильтр объёмов)

  • Что это значит: Индикатор анализирует объём торгов. Пробой уровня, подтверждённый всплеском объёма, считается более истинным и сильным.
  • Зачем это нужно: Объём — это "топливо" для цены. Если цена пробивает важный уровень, но объёмы торгов низкие, это может быть ловушкой. Аномально высокий объём подтверждает интерес крупных игроков.
  • Как использовать: Однозначно true. Настройки Volume_MA_Period (период для расчёта среднего объёма) и Volume_StdDev_Ratio (коэффициент отклонения для фиксации "всплеска") лучше оставить по умолчанию.

Система оповещений 

EnableAlerts = true (Включить алерты)

  • Что это значит: Активирует систему звуковых и текстовых оповещений.
  • Зачем это нужно: Чтобы вы не пропустили важный торговый сигнал, даже если отошли от монитора.
  • Как использовать: true, если вы активно торгуете с помощью индикатора.

Alert_Cooldown_Bars = 3

  • Что это значит: После того как индикатор выдал однотипный сигнал (например, «касание»), он «замолчит» на 3 бара (свечи) и не будет повторять этот же сигнал.
  • Зачем это нужно: На волатильных инструментах, как XAUUSD, цена может долго "пилить" уровень, вызывая шквал одинаковых оповещений. Эта настройка защищает от спама.
  • Как использовать:
    • Для XAUUSD: Можно установить значение выше (например, 5-10 баров на H1), так как цена часто двигается рывками.
    • Для EURUSD: 3-5 баров обычно достаточно.

Max_Consecutive_Touches = 5 (Максимум касаний подряд)

  • Что это значит: Если цена коснётся уровня 5 раз подряд без явного пробоя или отскока, индикатор перестанет присылать алерты о "касании" этого уровня, чтобы избежать спама во флэте.
  • Зачем это нужно: Защищает от назойливых сигналов, когда рынок находится в боковом движении и цена "прилипла" к уровню.
  • Как использовать: Значение 5 является сбалансированным. Уменьшать его не стоит, можно увеличить до 7-8, если ваш инструмент склонен к длительным "проторговкам" уровней.

Retest_Tolerance_Pips = 2.0 (Допуск для ретеста в пунктах)

  • Что это значит: Цена не всегда возвращается к уровню пункт в пункт при ретесте. Эта настройка создаёт небольшую "зону" вокруг уровня (в данном случае, 2 пункта) для фиксации ретеста.
  • Зачем это нужно: Чтобы не пропустить хороший сигнал ретеста только потому, что цена не дошла до уровня 1-2 пункта.
  • Как использовать: 2-3 пункта — оптимальное значение для большинства валютных пар. Для золота можно увеличить до 5-10 пунктов.

Alert_On_Momentum = true (Учитывать силу движения)

  • Что это значит: Включает анализ "силы" свечи, на которой произошёл пробой. Пробой, совершённый большой, уверенной свечой, будет иметь более высокий приоритет, чем пробой маленькой, нерешительной свечой.
  • Зачем это нужно: Для фильтрации слабых, неуверенных пробоев, которые часто оказываются ложными.
  • Как использовать: Однозначно true. Это значительно повышает качество сигналов на пробой.

EnablePushNotifications = true (Включить Push-уведомления)

  • Что это значит: Если вы настроили MetaTrader на своём смартфоне, индикатор будет присылать оповещения прямо на ваш телефон.
  • Зачем это нужно: Чтобы быть в курсе событий, даже находясь далеко от компьютера.
  • Как использовать: true, если вы используете мобильное приложение.

AlertOnOldLevels = false (Алерты на старых уровнях)

  • Что это значит: По умолчанию оповещения приходят только при взаимодействии с уровнем текущей недели. Если установить true, алерты будут приходить и по старым уровням.
  • Зачем это нужно: Позволяет сосредоточиться на самом актуальном уровне или, наоборот, отслеживать всю сетку ключевых уровней.
  • Как использовать:
    • Для новичков: false, чтобы не запутаться.
    • Для опытных трейдеров: true, если вы используете старые уровни в своей стратегии.

Настройки звуков и цветов (Sound_Touch, BullishColor, и т.д.)

  • Что это значит: Эти параметры позволяют вам настроить звуковые сигналы для разных событий (касание, пробой, отскок) и цвета для бычьих, медвежьих и нейтральных недель.
  • Зачем это нужно: Для персонализации. Вы можете поставить разные звуки на разные события, чтобы на слух определять, что произошло на рынке. Цветовая индикация помогает быстро оценить визуальную картину.
  • Как использовать: Настройте по своему вкусу. Рекомендуется ставить более "тревожный" звук на пробой (news.wav) и более спокойный на касание (alert.wav).

Часть 3: Как читать и понимать алерты индикатора

Рассмотрим реальный пример алерта и разберём его по частям.

Пример алерта:

2025.08.25 21:28:35.324 Sunday_Open XAUUSD,H4: Alert: ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ: XAUUSD отскочил от уровня снизу [Сила: 0.3] от 2025.08.25 Цена уровня: $3369.87 > Совпадает с трендом D1!

Разбор по частям:

ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ: XAUUSD отскочил от уровня снизу

  • Что это значит: Произошёл самый сильный сигнал после ретеста. Цена на золото (XAUUSD) сначала пробила уровень Sunday Open ($3369.87) сверху вниз, но не смогла закрепиться и быстро вернулась обратно вверх. "Отскочил от уровня снизу" означает, что цена пыталась пробить уровень вниз, но её "выкупили", и она отскочила вверх.
  • Как это интерпретировать: Это сильный бычий сигнал. Попытка продавцов "продавить" цену провалилась. Вероятнее всего, движение вверх продолжится. Это отличная возможность для рассмотрения покупки.

[Сила: 0.3]

  • Что это значит: Это показатель "силы движения", рассчитанный как отношение размера тела свечи к средней волатильности (ATR).
    • Сила < 0.5: Слабое, неуверенное движение
    • Сила 0.5 - 1.2: Нормальное, здоровое движение
    • Сила > 1.2: Очень сильный, импульсивный всплеск
  • Как это интерпретировать: В данном случае Сила: 0.3 относится к свече перед ложным пробоем, показывая, что движение вниз было слабым и неуверенным, что и привело к отскоку. Если бы это был алерт о "ПРОБОЕ" с силой 0.3, такой пробой стоило бы проигнорировать.

от 2025.08.25

  • Что это значит: Дата открытия недели, к которой относится данный уровень. Это помогает идентифицировать, с каким именно уровнем Sunday Open взаимодействует цена.

Цена уровня: $3369.87

  • Что это значит: Точное ценовое значение уровня Sunday Open, на котором произошло событие.
  • Как это интерпретировать: Это ваш ориентир для установки стоп-лосса. Например, при покупке после этого ложного пробоя, стоп-лосс можно разместить чуть ниже этого уровня.

> Совпадает с трендом D1!

  • Что это значит: Самая важная строчка контекста! Она говорит, что ваш сигнал на покупку (бычий ложный пробой) полностью совпадает с глобальным восходящим трендом на дневном графике.
  • Как это интерпретировать: Это многократно усиливает ваш сигнал. Вероятность успешной сделки значительно возрастает, так как вы торгуете не против "течения", а вместе с ним. Если бы здесь было написано "Против тренда D1!", к сигналу стоило бы отнестись с большой осторожностью.

Итоговый вывод по алерту:

Индикатор сообщил о высоковероятной точке входа на покупку по золоту, так как произошёл бычий ложный пробой ключевого уровня, и этот сигнал подтверждён глобальным трендом. Это комплексный и качественный торговый сетап.


