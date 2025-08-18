Candle Predictor MT5
- Indicateurs
- Ramiz Mavludov
- Version: 1.0
- Activations: 20
Bonjour les amis, voici la version mise à jour pour le terminal MT5.
Ceci est mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans paramètres superflus, optimisée pour l'Or.
L'indicateur prend en charge l'envoi de notifications.
Recommandations d'utilisation :
-
Instrument - XAUUSD (principal, optimisé pour celui-ci)
-
Instrument - XAUEUR (secondaire, non optimisé pour celui-ci, mais les résultats me plaisent)
-
Unité de temps - H4.
-
Installez l'indicateur sur le graphique et n'y touchez plus.
-
Signal d'achat - Flèche bleue.
-
Signal de vente - Flèche rouge.
-
Peut être utilisé comme source principale pour trouver des points d'entrée.
-
Stop Loss : Points jaunes - Je recommande de les suivre.
-
Scénario d'utilisation : Prédire la direction et la clôture de la prochaine bougie. Par conséquent, lorsque vous recevez un signal, la sortie de la transaction doit être calée sur la clôture de la bougie sur laquelle le signal est apparu.
-
Take Profit : Le TP est discrétionnaire, mais c'est mieux que rien. Si vous ne savez pas où placer votre take profit ou clôturer la transaction, basez-vous sur le dernier plus haut/plus bas d'une bougie clôturée.
-
Rien de superflu.
Paramètres disponibles de l'indicateur :
-
SL - Un Stop Loss suggéré, basé sur l'indicateur ATR. Je recommande de l'utiliser comme guide, car il fonctionne bien.
-
TP - Un Take Profit suggéré, également basé sur l'indicateur ATR.
-
TextFontSize - Taille de la police pour le texte affiché sur le graphique.
-
Font_style - Style de la police pour le texte affiché sur le graphique.
-
btext, stext - Personnalisez le texte du signal sur le graphique (par exemple, vous pouvez changer "Buy" par "Sell").
-
HISTORY BARS - Le nombre de barres passées sur lesquelles les signaux seront affichés. Je l'ai réglé sur 50, ce qui est suffisant et permet à l'indicateur de fonctionner plus rapidement.
-
CLOSE SIGNAL BAR - Réglez sur 'true' pour recevoir des signaux uniquement à l'ouverture d'une nouvelle barre. Cela peut accélérer les calculs. Activez cette option si votre terminal est très sollicité.
-
Alerts - L'indicateur envoie des alertes sonores si réglé sur 'true'.
-
PUSH - L'indicateur envoie des notifications push si réglé sur 'true'.
-
MAIL - L'indicateur envoie des notifications par e-mail si réglé sur 'true'.
-
TP_SIZE - Taille du marqueur TP.
-
LineFontSize - Taille du marqueur SL.
-
B_Color - Couleur du texte pour le signal d'achat.
-
S_Color - Couleur du texte pour le signal de vente.
-
B_Line_Color - Couleur de la ligne de stop-loss pour un trade d'achat.
-
S_Line_Color - Couleur de la ligne de stop-loss pour un trade de vente.
-
SL_ - Activer/Désactiver le SL dynamique.
-
TP_ - Activer/Désactiver le TP dynamique.