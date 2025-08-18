Candle Predictor MT5

Bonjour les amis, voici la version mise à jour pour le terminal MT5.

Ceci est mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans paramètres superflus, optimisée pour l'Or.

L'indicateur prend en charge l'envoi de notifications.

Recommandations d'utilisation :

  • Instrument - XAUUSD (principal, optimisé pour celui-ci)

  • Instrument - XAUEUR (secondaire, non optimisé pour celui-ci, mais les résultats me plaisent)

  • Unité de temps - H4.

  • Installez l'indicateur sur le graphique et n'y touchez plus.

  • Signal d'achat - Flèche bleue.

  • Signal de vente - Flèche rouge.

  • Peut être utilisé comme source principale pour trouver des points d'entrée.

  • Stop Loss : Points jaunes - Je recommande de les suivre.

  • Scénario d'utilisation : Prédire la direction et la clôture de la prochaine bougie. Par conséquent, lorsque vous recevez un signal, la sortie de la transaction doit être calée sur la clôture de la bougie sur laquelle le signal est apparu.

  • Take Profit : Le TP est discrétionnaire, mais c'est mieux que rien. Si vous ne savez pas où placer votre take profit ou clôturer la transaction, basez-vous sur le dernier plus haut/plus bas d'une bougie clôturée.

  • Rien de superflu.

Paramètres disponibles de l'indicateur :

  • SL - Un Stop Loss suggéré, basé sur l'indicateur ATR. Je recommande de l'utiliser comme guide, car il fonctionne bien.

  • TP - Un Take Profit suggéré, également basé sur l'indicateur ATR.

  • TextFontSize - Taille de la police pour le texte affiché sur le graphique.

  • Font_style - Style de la police pour le texte affiché sur le graphique.

  • btext, stext - Personnalisez le texte du signal sur le graphique (par exemple, vous pouvez changer "Buy" par "Sell").

  • HISTORY BARS - Le nombre de barres passées sur lesquelles les signaux seront affichés. Je l'ai réglé sur 50, ce qui est suffisant et permet à l'indicateur de fonctionner plus rapidement.

  • CLOSE SIGNAL BAR - Réglez sur 'true' pour recevoir des signaux uniquement à l'ouverture d'une nouvelle barre. Cela peut accélérer les calculs. Activez cette option si votre terminal est très sollicité.

  • Alerts - L'indicateur envoie des alertes sonores si réglé sur 'true'.

  • PUSH - L'indicateur envoie des notifications push si réglé sur 'true'.

  • MAIL - L'indicateur envoie des notifications par e-mail si réglé sur 'true'.

  • TP_SIZE - Taille du marqueur TP.

  • LineFontSize - Taille du marqueur SL.

  • B_Color - Couleur du texte pour le signal d'achat.

  • S_Color - Couleur du texte pour le signal de vente.

  • B_Line_Color - Couleur de la ligne de stop-loss pour un trade d'achat.

  • S_Line_Color - Couleur de la ligne de stop-loss pour un trade de vente.

  • SL_ - Activer/Désactiver le SL dynamique.

  • TP_ - Activer/Désactiver le TP dynamique.


Produits recommandés
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indicateurs
https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/l70MIHaQQa4 ,  https://youtu.be/pg0oiT5_8y0   Automated Supply and Demand Trading Edge MT5. These videos demonstrate how we apply the supply and demand system to our latest trading review and market analysis Enhance your Trading Strategy with the Supply and Demand Trading Edge MT5. Gain a competitive market advantage with the Supply and Demand Trading Edge MT5 indicator, a powerful tool that combines MACD signals with supply and demand zones. By
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Outils de gain et de recherche. Le cœur des signaux de trading et de la stratégie est basé sur l'algorithme de l'auteur pour la formation des modèles de prévision des prix. Applicable à n'importe quel instrument ! Complété par un système de contrôle basé sur le MA "Nine-Tailed Fox" , mettant à jour et ajustant le signal aussi précisément que possible pour le marché, l'instrument et la période de travail. Éligible : Tous les instruments sur tous les marchés (il y a des exceptions). À qui s'adr
SQN Max indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
Indicateurs
Sqn Max Indicator Sqn Max is an exclusive indicator to trade the market with high effectiveness. The indicator is based on price action, volatility and trend. This indicator is as simple as possible but not too simple. The indicator can generate alerts to ease the trading process. You don't have to stay all day in front of your screen. The indicator can be used with any class of assets and with any time frame. It is possible to achieve better results trading our list of selected assets. We achi
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Indicateurs
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Kingtrend
Antonio Blazquez
Indicateurs
KingTrend — Price Action Trend Analysis Tool KingTrend is a trend-following indicator based on long-standing price action principles involving Highs, Lows, Open, and Close. The logic behind this tool comes from concepts passed on to me by my mentor and translated into code for consistent structure recognition. Features: Identifies market structure using price action logic Detects trend direction and key turning points Marks Higher Highs, Lower Lows, and extensions Suitable for discretionary or
Ai macd signals
Saif Issa
Indicateurs
The indicator is a gold mine that works with the MACDI strategy with alert supported by AI it working on gold 5m time frame with 92% win the stratige take 15 pip tp and 15 stop 1:1 follow us on telegram : t.me/tuq98 youtube : youtube.com/ssfx1 green color its buy with alert red color its sell with alert this indicator is one from top 10 in greece and one from top 5 in iraq
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Experts
PCA Pairs Trader Pro — c’est un conseiller expert qui, sur la base de la méthode des composantes principales (PCA), trouve automatiquement la paire d’actifs optimale au sein d’un portefeuille de cinq instruments et construit entre eux une position de couverture neutre au marché composée de deux positions : LONG et SHORT. Contrairement au trading de paires classique, où seule une paire est analysée, PCA Pairs Trader Pro effectue une analyse statistique multidimensionnelle, révèle des schémas cach
Dashboard ichimoku trend signal
Francesco Cubello
Indicateurs
Advanced Analysis – Total Visual Clarity The Ichimoku Dashboard features three powerful dashboards to deliver precise trading signals based on a proven methodology. The color-coded panel design allows users to instantly identify the status of each monitored financial instrument at a glance. The combined table of the "Ichimoku Dashboard" for MetaTrader 5 is a key component that integrates and synthesizes trading signals generated by the indicators, providing a clear and immediate overview to su
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Présentation de l'indicateur révolutionnaire MT5, DARWIN Assistant   - votre passerelle ultime vers le monde du trading réussi ! Conçu avec précision et expertise, DARWIN Assistant   fonctionne selon une stratégie spéciale qui exploite la puissance d'indicateurs techniques avancés - RSI, Stochastiques, CCI et Tendances - sur toutes les périodes. Préparez-vous pour une expérience de trading extraordinaire car cet indicateur de pointe vous offre les signaux d'entrée les plus précis, vous permetta
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Experts
AlphaGain AI – Précision de niveau expert avec IA nouvelle génération AlphaGain AI est un Expert Advisor (EA) haut de gamme pour MetaTrader 5, alimenté par l’intelligence artificielle et plus de 10 ans de données historiques pour des signaux fiables et une gestion des risques avancée. Caractéristiques principales : Noyau IA : détecte les figures de chandeliers, zones de volatilité et impulsion du marché ; Entraîné sur 10+ années de données ; Stratégie intelligente d’entrée/sortie : SL/T
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Force Strategy MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable profit source! Why Choose Force Strategy MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading powered by neural network
SolarTrade Suite Theia Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicateurs
Intelligence artificielle et réseaux neuronaux entrainables. Indicateur financier SolarTrade Suite - Theia Market Indicator ! Cet indicateur utilise des algorithmes innovants et avancés pour calculer ses valeurs. Votre assistant dans le monde des marchés financiers. L'indicateur de marché SolarTrade Suite - Theia prédit le prix d'un instrument financier plusieurs valeurs à l'avance et affiche ses valeurs sous forme de commentaire dans la fenêtre du terminal. Découvrez nos autres produits de
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicateurs
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Kecia Market Manager
Niccolo Filippo Palombi
Indicateurs
The Kecia Market Manager is an advanced MT5 indicator that transforms multi-asset correlation analysis into actionable trading intelligence. By employing 6 sophisticated statistical frameworks and professional-grade visualizations, this tool reveals hidden market relationships, pair trading opportunities, and portfolio hedging strategies across unlimited currency pairs in real-time. Key Features: Multi-Metric Analysis Engine : Pearson correlation coefficient with rolling windows Cointegration te
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicateurs
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
GoldScalpX
Asadullah Habibi
Experts
GoldScalpX – Scalping XAUUSD Like a golden trader!   This EA is designed only for Gold (XAUUSD) and trades during the London and New York sessions using ultra-fast latency scalping. Requirements: Zero Spread Account Only Must have 0% Stop-Out and no more than 30% Margin Call Leverage 1:1000+ (the higher, the better) Use with VPS latency 0–5ms Backtest only on real accounts for accurate results (uses real tick data) This EA needs speed, precision, and the right setup. To get the best out of this
Darwin Swing MT5
Guillaume Duportal
4.8 (45)
Experts
Darwin SWING Prix de lancement 999 USD , futur prix 1490 USD DESCRIPTIONS : -- Pour comprendre le fonctionnement, venez lire le blog (Cet EA reflète ma philosophie du trading forex…Si vous aimez ma façon de voir les choses, alors vous aimerez mon EA. Prenez le temps de le faire !! (Le forex n’est pas une course) : https://www.mql5.com/en/blogs/post/745790 -- Pour voir les performances passées voici les liens des signaux Live et démo signals : https://www.mql5.com/en/users/tradedeal/seller
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Experts
AvA 3 SET files AvA 3 - HELLENIC: Dynamic Multi-Module Trading System AvA 3 - HELLENIC is a sophisticated Expert Advisor meticulously engineered for serious forex traders seeking exceptional versatility and precision in automated trading. This powerful EA integrates multiple trading modules within a flexible framework, delivering a complete trading solution adaptable to diverse market conditions. At its core, AvA 3 - HELLENIC features four specialized trading modules - ALPHA, BETA, GAMMA, and
TradeLogicPro Market Imbalances
Matsuba Andrew Makwela
Experts
TradeLogic Pro – L'EA MT5 avancé pour détecter les déséquilibres de prix TradeLogic Pro est un Expert Advisor (EA) MetaTrader 5 avancé conçu pour exploiter la puissance des déséquilibres de prix sur les marchés de trading Forex. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, TradeLogic Pro utilise une analyse de marché sophistiquée pour identifier les points d'entrée à fort potentiel, vous permettant de trader de manière plus intelligente et plus efficace. Comment fonctionne TradeLogic P
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
MT5 Macd Divergence Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
This indicator helps you monitor multiple currency pairs and timeframes all at once. It displays the occurrence of divergences between price and the MACD indicator in a clear and easy-to-read table. Monitoring multiple timeframes and currency pairs in one place helps traders identify a divergence without needing to switch between charts. Divergences can be bullish or bearish. For example, if the price forms a higher high while the MACD forms a lower high, this indicates bearish divergence. On th
Probability MT5
Agus Santoso
Experts
Moyenne, sans Martingale Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/119494 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/119495 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2281927 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2291328 « Probability » est un Expert Advisor (EA) sophistiqué, conçu pour exploiter les principes de la théorie des probabilités pour le trading sur le marché du Forex. Cet EA est soigneusement conçu pour offrir aux traders une expérience d
Professional Trading Analytics Suite
Atanas Kolev
Utilitaires
Professional Trading Analytics Suite v5.22 The Ultimate MT5 Performance & Risk Management Dashboard Transform your trading with institutional-grade analytics, real-time monitoring, and sophisticated risk management tools used by professional traders and fund managers. Key Features 15+ Advanced Visualizations 7 Professional Profit Curves: Raw P&L, Net P&L, Balance, Drawdown, Risk-Adjusted, Rolling Performance, Multi-View Trade Timeline: Interactive chronological trade history Buy vs Sell A
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Experts
Fortune Pro — Smart Precision Trading on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Designed for Live Markets | Prop Firm Ready Fortune Pro is a next-generation Expert Advisor designed for high-performance trading on XAUUSD H1. It combines adaptive strategy logic with strict risk control to deliver consistent results in the gold market. Whether you're trading for yourself or aiming for funding, Fortune Pro is built to deliver. Why Fortune Pro Excels Every trade is secured with a Stop Loss and T
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Logistician Bot
Yvan Musatov
Experts
Logistician — Algorithmic Expert Advisor Based on Statistical Logic Logistician is a professional trading Expert Advisor that applies a proprietary logistic model to analyze market behavior. It operates using a mathematically grounded algorithm that evaluates price strength and amplitude over a specified period and makes trading decisions based on internal statistical indicators — without using external technical tools. The system is designed to detect trend weakening, automatically closing the
Pendora 100
Ayanda Mhlauli
Experts
Synthetic indices are defined artificial financial instruments that were created to mimic real-world market movements in different markets based on a random number generator that is secured through cryptography. This mechanism is used to prevent market manipulation and improve financial transparency. Background About EA The Pandora is the is the first EA of The Alpha Phoenix Academy. This is version 2 of the Pandora 100x The Pandora 100x only trades the Volatility 100 index. In my understanding
Technology Traders
Vitalii Zakharuk
Experts
Tech Trader Forex Bot: Your Key to Reliable Trading Success Introduction to Forex Trading Forex trading is a complex and dynamic marketplace that requires considerable time, effort, and expertise for effective navigation. With the advent of trading bots, traders can now automate their trading strategies, harnessing market trends without the need to spend countless hours analyzing data. Enter the   Tech Trader Forex Bot , a cutting-edge solution designed to simplify your trading experience. What
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Solaris Imperium MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Solaris Imperium MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on Your Side: 24/7 automated tradi
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
Indicateurs
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
Custom Signal Scanner MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Custom Indictor Signal Scanner for scan your own any custom indicator and template its one click you can open your desire signals(given time frame alert). Also can open same template with particular input indicator just type name of template your created with given indicator and enjoy all time frame scan with your logical signals  input string s2 = "====== Embedded Indicator Settings ======"; input UseEmbeddedIndicator = false; // Use embedded indicator instead of external file ( don't use its n
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicateurs
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicateurs
2025 Spike Killer Dashboard - Advanced Trading Signals & Market Analytics Transform Your Trading with Intelligent Market Insights! The 2025 Spike Killer Dashboard is a powerful MQL5 indicator that combines cutting-edge signal generation with an intuitive crystal dashboard for real-time market analysis. Designed for traders who demand precision and clarity, this all-in-one tool delivers actionable signals and comprehensive market metrics at a glance. Key Features: Dual Signal System Shved S
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indicateurs
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Indicateurs
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only   •   Chart Overlay + Alerts   (Popup/Push/JSON) •   SMC+   (OB/FVG/BOS) +   PA   +   HTF EMA   •   M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ...   focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a   multi-layer signal indicator   with institutional-grade filtering. It does   not   open trades; instead it dr
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicateurs
L’indicateur met en évidence les zones où un intérêt est déclaré sur le marché , puis montre la zone d’accumulation des ordres . Il fonctionne comme un carnet d’ordres à grande échelle . C’est l’indicateur destiné aux grands capitaux . Ses performances sont exceptionnelles. Quel que soit l’intérêt présent sur le marché, vous le verrez clairement . (Il s’agit d’une version entièrement réécrite et automatisée – l’analyse manuelle n’est plus nécessaire.) La vitesse de transaction est un indicateur
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Introduction Cet indicateur et système de trading représentent une approche remarquable des marchés financiers. ENIGMERA utilise les cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il met en évidence la phase réelle d’accumulation et fournit orientation et objectifs — un système efficace aussi bien en tendance qu’en correction. Fonctionnement La majorité des fonctionnalités de l’indicateur se contrôle via des boutons situés à g
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
TPTSyncX
Arief
Indicateurs
Obtenez l’indicateur AUX GRATUIT, le support EA et le guide complet, veuillez visiter – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Repérez la Tendance. Lisez le Motif. Chronométrez l'Entrée. 3 étapes en moins de 30 secondes ! Négociez sans effort — aucune analyse requise, votre assistant intelligent est prêt à simplifier votre flux de travail Fini la surcharge de graphiques. Négociez en toute confiance grâce à la détection intelligente de biais. Compatible avec toutes les devises, crypto-monnai
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Indicateurs
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Tragos
David Chokumanyara
Indicateurs
TRAGOS Indicator – The GOAT of All Trading Indicators TRAGOS (Greek for “male goat”) isn’t just a name — it’s the GOAT: Greatest of All Time in trading indicators. Designed for Forex, Indices, Gold, Crypto, and Deriv Synthetic Indices (Boom & Crash, Volatility 75, Step, Jump, etc.), it gives you non-repainting buy, sell, and exit signals with unmatched clarity. Why TRAGOS? Non-Repainting Signals – 100% reliable. Audible, Email & Push Alerts – Never miss a trade. Trend Following – Rid
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicateurs
Multi Currency Multi Time Market Scan Signals Multi Currency Multi Time Market Scan Signals (MT5 Dashboard) Unlock Smarter Trading with Real-Time Market Insights Across Multiple Currencies & Timeframes! The Multi Currency Multi Time Market Scan Signals dashboard is your all-in-one solution for MetaTrader 5 , designed to simplify complex market analysis and pinpoint high-probability trading opportunities. Say goodbye to manual chart hopping – this powerful tool scans multiple symbols and timef
Support Resistance Peaks Indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
SupportResistancePeaks Indicator indicator - is the combination of dynamic support/resitance and price action pattern. As a rule support/resistance indicators uses already calculated, history levels. The most disadvantage of this method - new(incomming) levels always are not the same as were on history, in other words accuracy is not so high as expected. My indicator is looking for dynamic/live levels that are forming right now after trend lost it's power and choppy market starts. As a rule exac
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Indicateurs
Il s'agit d'un système polyvalent qui convient à la fois aux traders manuels du Forex, soit comme système de scalper, soit comme stratégie pour entrer dans une très forte dynamique, les traders d'options binaires ou pour être utilisé par les EA universels dans le trading automatisé. Il s'agit d'un système polyvalent qui convient à la fois aux traders manuels du Forex, soit comme système de scalper, soit comme stratégie pour entrer dans une très forte dynamique, les traders d'options binaires ou
Scalping Fast2
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indicateurs
Ce coefficient s'échange sur la trame 5 minutes 5M Veuillez voir les explications dans les images ci-jointes Le trading se fait selon la tendance. Si la tendance est à la hausse, on achète uniquement lorsqu'elle touche la ligne rouge. Si la tendance est à la baisse, nous vendons uniquement lorsqu'elle touche la ligne bleue Dans le cas d'une tendance latérale, on peut vendre lorsqu'elle touche la ligne bleue et acheter lorsqu'elle touche la ligne rouge. Lorsque le prix atteint la ligne d'acha
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Indicateurs
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Bullhouse Marketprofile
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicateurs
Bullhouse MarketProfile Description The MarketProfile indicator collects and distributes traded volume at different price levels, creating a horizontal histogram that highlights areas of institutional interest. How it helps in trading It helps traders identify strong support and resistance zones, balance areas, and points of control (POC), offering insights into where the market participants are most active. ️ How to use Set the desired range of candles or session. The indicator will
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Indicateurs
Nous vous présentons l'indicateur iVISTscalp5, qui est non seulement unique, mais également efficace dans les opérations de trading. Cet indicateur est basé sur des données temporelles et est le résultat de nombreuses années d'expérience et d'analyse approfondie des marchés financiers. L'indicateur iVISTscalp5 est un excellent outil pour le trading manuel. La commodité, la simplicité et la visualisation - toute la complexité est cachée à l'intérieur. Nous avons simplifié au maximum les paramètre
Reversal ALGO
Muhammad Abdullah Bhatti
Indicateurs
Reversal Algo – Indicateur Technique pour l’Analyse des Renversements de Marché Reversal Algo est un indicateur technique sophistiqué conçu pour aider les traders à identifier les points de retournement potentiels des tendances du marché. En analysant minutieusement les données historiques des prix, il détecte les sommets et creux significatifs qui peuvent signaler un changement imminent de momentum. Cet indicateur fournit des signaux visuels clairs sur vos graphiques, facilitant l’identificatio
Binary Options Momentum Signals Mt5
Majeed Odubela
Indicateurs
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
SolarTrade Suite Mercury Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicateurs
Indicateur financier SolarTrade Suite : Indicateur du marché du mercure - Votre guide fiable dans le monde des marchés financiers ! Notre programme de trading Forex est doté d'une puissante intelligence artificielle qui analyse les données du marché en temps réel. Il prédit avec précision les mouvements de prix, aidant les traders à prendre des décisions éclairées. Grâce à des algorithmes avancés, notre indicateur optimise les stratégies et minimise les risques pour les traders. Il s’agit d’une
Plus de l'auteur
Magnet Price
Ramiz Mavludov
Indicateurs
Indicateur de recherche de prix magnétique, le prix moyen vers lequel le prix tend à revenir. Optimisé pour XAUUSD H1. Il possède 3 lignes, la ligne centrale étant le prix sur lequel il faut se concentrer. Sur la base des données historiques, le taux de succès du retour au prix moyen a dépassé 92% avec les paramètres par défaut ; dans les autres cas, le stop loss, qui est défini par défaut, a été déclenché. Le point d'entrée et l'heure d'entrée sont approximativement au début de la journée et, p
Candle Predictor
Ramiz Mavludov
Indicateurs
Bonjour les amis, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouveaux produits à vous proposer en toute confiance, et ce moment est enfin arrivé. Voici mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans réglages superflus, optimisée pour l'Or. On m'a souvent demandé de créer quelque chose de pratique pour le trading, mais je n'y parvenais pas ; ce n'est pas facile, les tests et le débogage prennent énormément de temps. Comme son prédécesseur, cet indicateur a se
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
Indicateurs
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis