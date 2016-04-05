Ninja Trend Oracle


Ninja Trend Oracle — Moteur de Tendance de Précision pour Traders Professionnels

Ninja Trend Oracle est un système hybride de détection de tendance, conçu pour les traders professionnels en intraday et en swing. Il combine des filtres d’action du prix multicouches, des structures EMA adaptatives et des déclencheurs de signaux basés sur l’élan pour fournir une lecture précise du marché avec un bruit minimal.

 Logique de Base :

  • Canaux Dynamiques de Tendance : Utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) configurables pour définir l’environnement de tendance. La pente, l’écart et les croisements s’ajustent automatiquement selon la volatilité actuelle.

  • Détection d’Impulsion : Repère les transitions entre les phases impulsives et consolidées à travers l’interaction prix/bandes.

  • Déclencheurs basés sur l’Action du Prix : Affiche des flèches lorsqu’un retournement ou une continuation est confirmé (ex : pin bars, engulfing, etc.).

  • Zonage Contextuel : Met en évidence automatiquement les zones de validation de tendance ou d’épuisement potentiel.

 Fonctionnalités Clés :

  • Logique Multi-Timeframe – Filtrage des entrées avec biais des unités de temps supérieures.

  • Fenêtre Séparée pour la Tendance – Interface propre avec changement automatique de couleur (vert foncé pour haussier, bordeaux pour baissier).

  • Flèches de Signal sur le Graphique Principal – Détection des points d’entrée lors des replis ou impulsions.

  • Sans Latence, Sans Repainting

  • Alertes Configurables – Popup, son, email.

 Idéal Pour :

  • Traders systématiques en intraday (EMA + confirmation PA)

  • Suiveurs de tendance à approche institutionnelle

  • Backtests et optimisation sur actifs volatils

 Inclus :

  • Fichier NinjaTrendOracle.ex4

  • Paramètres ouverts pour personnalisation

  • Compatibilité avec les EA de signal

  • Templates et documentation complète

Ninja Trend Oracle ne prédit pas — il lit la structure du marché. Si votre stratégie repose sur la confirmation, cet indicateur en devient le cœur stratégique.



