PipRush MT4
- Indicateurs
- Hugo Feruglio
- Version: 1.3
- Mise à jour: 22 juillet 2025
- Activations: 10
PipRush est un indicateur technique qui identifie des opportunités de trading structurées à l’aide de la logique statistique. Il trace automatiquement les configurations de trade avec des niveaux prédéfinis d’entrée, de stop loss et de take profit.
L’indicateur est conçu pour les traders souhaitant réduire l’analyse manuelle et adopter une approche cohérente basée sur les données.
Fonctionnalités principales
- Trace automatiquement les configurations complètes, y compris l’entrée, le stop loss, le take profit et le ratio risque/rendement
- Tableau de bord en temps réel affichant les performances de l’indicateur
- Alertes dès qu’une nouvelle opportunité de trading est détectée
- Facile à utiliser, sans configuration complexe
- Compatible avec tous les marchés principaux : Forex, indices, métaux et cryptomonnaies
- Signaux non repeints : une fois affichés, ils ne changent pas
Comment ça fonctionne
- Ajoutez l’indicateur à votre graphique
- Attendez l’apparition d’un nouveau signal
- Les niveaux d’entrée, de stop loss et de take profit sont automatiquement affichés
- Placez un ordre en attente aux niveaux recommandés
- Le tableau de bord se met à jour avec les données de performance après chaque trade
À qui s’adresse-t-il ?
- Traders qui veulent une configuration claire et visuelle sans deviner
- Débutants cherchant à gagner en confiance avec des signaux structurés
- Traders expérimentés souhaitant simplifier leur routine et améliorer leur constance
- Day traders et swing traders cherchant des entrées de qualité avec risque défini
- Toute personne souhaitant suivre un processus répétable basé sur des données en temps réel
Remarques
- Ce produit ne repeint pas
- Ne contient aucun DLL ni ressource externe
- Aucun lien vers des plateformes tierces n’est requis
Support
Pour toute question ou remarque, contactez-moi par message privé sur MQL5.