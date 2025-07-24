Adaptive EA

L’EA Adaptatif est un système de trading intelligent et entièrement automatisé, conçu pour le scalping et le swing trading sur les principales paires de devises. Il utilise des algorithmes dynamiques qui s’adaptent à la volatilité du marché, à la direction de la tendance et au moment des sessions pour optimiser les points d’entrée et de sortie. L’EA dispose de paramètres de risque personnalisables, d’un suivi des trades en temps réel et de filtres par session pour éviter la suractivité en périodes de faible liquidité.

Marre des robots de trading peu fiables ? Découvrez Adaptive EA v2.27 ULTRA — un système de trading algorithmique de nouvelle génération conçu pour des profits constants dans toutes les conditions de marché. Débutant ou professionnel, cet EA associe des technologies de pointe à une exécution robuste pour maximiser vos gains tout en réduisant les risques.

💡 Pourquoi choisir Adaptive EA v2.27 ULTRA ?
✅ Analyse intelligente du flux d’ordres – Détecte la pression acheteuse/vendeuse en temps réel pour des entrées plus précises.
✅ Stops adaptatifs à la volatilité – Ajuste dynamiquement SL/TP pour sécuriser les gains et éviter les faux signaux.
✅ Protection lors des actualités – Met automatiquement le trading en pause pendant les annonces majeures.
✅ Gestion automatique des risques – Calcule les tailles de lot optimales selon votre solde.
✅ Boost de breakout de session – Détecte tôt les tendances fortes et augmente la position pour un maximum de profits.

🔧 Corrections et optimisations dans la v2.27 :
✔ Plus d’erreurs – Exécution fluide et stable.
✔ Calculs plus rapides – Latence réduite.
✔ Précision améliorée – Meilleur timing d’entrée en position.

📈 Tradez comme un pro, même en dormant !
Forex, Indices ou Matières Premières — cet EA s’adapte à tous les marchés avec une précision institutionnelle.


Produits recommandés
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA est basé sur cet article : https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDITIONS COMMERCIALES - Recherchez les paires de devises qui se négocient en dessous de l'EMA et du MACD de la période X pour être en territoire négatif. - Attendez que le prix dépasse l'EMA de la période X, puis assurez-vous que MACD est soit en train de passer du négatif au positif, soit est passé en territoire positif dans les cinq barres. - Aller long 10 pips au-dessus
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Saeed XAUUSD
Saeed Mastour S Alshahrani
Experts
Overview Saeed XAUUSD EA is a fully automated expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the WEEKLY timeframe using a high-probability breakout strategy powered by Average True Range (ATR) -based stop loss, take profit, and trailing stop logic. It offers dual position sizing options — either dynamic lot sizing per $1,000 of balance or a fixed lot mode — making it highly adaptable to both small and large accounts. Although  $1,000   is recommended to use the lot per balance, fixed lot
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Currencies Hunter Mt5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Experts
Currencies Hunter    is a new era of trading the most unique expert for trading currencies  use  very  secretive trading algorithm ,  took a year to program and test it  with a lot of coding ,Currencies Hunter designed to trade on real accounts and provides exceptional results. trade in fully automatic Currencies Hunter use very special  algorithm you can make back test with every tick option and see the results by your self  this expert use unique strategy to open order and close it  Therefore
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
**Bitcoin Striker M5X** est un robot de trading **spécialement optimisé pour BTCUSD en M5**.   Il combine des SL/TP dynamiques basés sur l’ATR, une logique de tendance via RSI, des bougies Heikin-Ashi et un filtre adaptatif de Choppiness. Le bot ne maintient **qu’une seule position à la fois**, ce qui réduit le risque et simplifie la gestion du compte. > ️ Important : l’utiliser sur d’autres instruments peut entraîner des résultats imprévisibles. **Démarrage rapide**   1. Activez *Algo Tr
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Experts
Introducing AlphaEdge , an advanced Expert Advisor (EA) designed to maximize profits through precise pullback entries in both bull and bear markets. How does AlphaEdge work? AlphaEdge is built on a 2-Period RSI strategy , a proven method that identifies overbought and oversold levels to time the market’s most profitable reversals. RSI (Relative Strength Index) is a momentum indicator that analyzes price movements and volatility patterns to optimize buy and sell signals. Only 10 spots left at
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Ce robot est un outil automatisé de trading qui utilise ces deux indicateurs populaires pour identifier les opportunités de trading sur le marché Forex. L'indicateur RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique qui mesure la force relative d'un actif par rapport à d'autres actifs du marché. Les Bollinger Bands sont un indicateur qui mesure la volatilité du marché et aide à déterminer les limites de prix pour un actif donné. Le robot de trading avec les indicateurs RSI et Bollinger
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
IPgbpusd5
ANO IDS
3 (2)
Experts
The EA is recommended for trading GBPUSD M5. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also has advanced feature
Smart Range Breakout EA
Botond Doczy Rossler
1 (1)
Experts
Smart Range Breakout EA is a fully automated time range breakout strategy, which uses calculated trailing stop-loss to trade high volume moves on the market. The strategy comes with not overly optimized default settings, however it can be experimented with. This expert advisor does not use any martingale, grid or similar techniques, therefore there are no spikes in the relative equity drawdown. LIVE PERFORMANCE : https://www.mql5.com/en/signals/1823580 The strategy works best on USDJPY  and EURU
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experts
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Reversion Core H1 MT5
Fernando Dario Fuentes
Experts
ReversionCore H1 – USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 is a professional-grade trading algorithm that applies a robust mean reversion logic on the USDCAD pair using the H1 timeframe. It is engineered for long-term capital preservation with moderate growth, ideal for traders who prefer reliability over hype. This EA identifies extreme price deviations using Bollinger Bands and confirms entries with RSI and EMA filters. Designed to operate once per day during key market hours, it
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
1. Fondement stratégique : Croisements MACD et Moyennes Mobiles Le robot MACD Hedge EA repose sur les signaux de croisement des indicateurs MACD et Moyennes Mobiles (MA) . Ces signaux permettent d’identifier des tendances haussières ou baissières fortes et d’ouvrir des positions dans la direction du marché. 2. Gestion flexible des positions avec le système de hedging et de grille Une fois la tendance détectée, le robot ouvre une position principale dans le sens du marché (ACHAT/VENTE). Simultané
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel
Experts
The Line Electron EA - Advanced Multi-Currency Trading System Precision trading in the dynamic forex market requires sophisticated algorithms, adaptive strategies, and robust risk management. The Line Electron EA seamlessly integrates these critical elements into an intelligent system designed for optimal multi-currency trading performance. With five years of proven market experience and cutting-edge signal line technology, The Line Electron EA represents the evolution of algorithmic trading, he
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experts
Conseiller commercial universel sur les indicateurs personnalisés pour MetaTrader 5. Constructeur de stratégie. Écrivez le nom de votre indicateur avec   Arrow   et les tampons de signal, et nos   échanges   EA xCustomEA sur ces signaux. Vous pouvez également utiliser plusieurs de nos fonctions intégrées. Version pour MetaTrader4 :   La   version   xCustomEA pour le terminal MetaTrader 4 La fonctionnalité du conseiller de trading universel Le xCustomEA duplique exactement tous les paramètres de
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Plus de l'auteur
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Goldilocks GG — The Ultimate Precision Scalper Goldilocks GG is a next-generation Expert Advisor designed to dominate gold (XAU/USD) and other volatile markets with precision scalping, adaptive intelligence, and powerful risk control. Built for traders who demand speed, consistency, and profitability , it combines cutting-edge entry logic with smart filters that adapt to any market condition.  Key Advantages Works on Gold & Beyond – Optimized for XAU/USD , but flexible enough to trade major Fore
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
Engulfing Zone Sniper MT5 — Multi-Timeframe Signal & Zone Indicator The Engulfing Zone Sniper MT5 is a technical analysis tool designed to highlight engulfing candlestick patterns in combination with adaptive support/resistance zones. It provides visual markers and optional alerts to assist traders in identifying market structure reactions across multiple timeframes.  Key Features Multi-Timeframe Detection – Option to scan higher timeframe engulfing setups with lower timeframe confirmation. Su
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
Smart Risk Manager Dashboard is a MetaTrader 5 indicator designed to assist traders with structured risk control and real-time account monitoring. It provides a visual interface for managing position size, tracking losses and gains, and setting custom trading limits. Key Features SL/TP Risk Calculator Displays estimated risk and reward directly on the chart using adjustable horizontal lines. Live Dashboard with Metrics Shows equity, balance, daily gain/loss, trade count, and other key values i
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
Killer Combo System is a multi-strategy indicator designed to highlight potential reversal and continuation setups by combining several technical modules in one tool. It provides flexible configuration, allowing users to enable or disable different confirmation filters according to their own trading approach. Available Modules RSI and CCI Divergence Detection MACD Crossovers Candlestick Pattern Recognition Multi-Timeframe Filtering Moving Average and Bollinger Band Trend Filters Signal Labels an
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Quantum Scalper EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies multi-layered filtering to identify scalping opportunities during active market sessions. It combines market structure, volatility awareness, and risk-control modules to provide systematic trade execution without martingale or grid methods. Core Features Liquidity Zone Filter – Avoids entries near recent rejection areas often associated with stop hunts. Adaptive Risk Engine – Adjusts lot size per trade based on user-defined ru
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Sentient Trend Sculptor EA is an Expert Advisor designed for automated trend-based trading. It applies multi-timeframe filtering, volatility adaptation, and session logic to identify and manage trades across different instruments. The system does not use martingale or grid methods. Core Features Trend Engine: Filters price action with higher- and lower-timeframe alignment. Entry Logic: Focuses on pullback entries during established market direction. Risk Management: Supports fixed lot, balance-
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
Adaptive SR Zones – Breakout Edition Adaptive SR Zones is a next-generation MetaTrader 5 indicator that automatically maps support and resistance zones and tracks breakout activity in real time. Designed for traders who rely on market structure and zone confluence, it combines multi-timeframe analysis , breakout confirmation logic , and customizable alerts into one powerful tool. No repainting. Core Features Dynamic Support & Resistance Mapping Detects zones from swing highs/lows and reaction po
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
AlphaPro EA – Technical Overview 1. Introduction AlphaPro EA is an Expert Advisor for MetaTrader 4 and MetaTrader 5. It applies multiple algorithmic strategies with risk control features and supports various trade management modes. The system is designed for use on different timeframes and multiple currency pairs. 2. Core Features Algorithmic Execution – Uses multi-layered entry/exit logic combining scalping, breakout, and trend-based methods. Risk Management – Supports balance-based lot sizing
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
Smart HORIZON — Volume + SMC Indicator Smart HORIZON is a TradingView indicator that combines volume profile levels with Smart Money Concepts (SMC) components to provide structured chart analysis. It highlights market structure elements and key reference zones, making it easier to monitor price interaction with institutional-style levels.  Core Features Volume Profile Levels Weekly & Monthly VAH (green dashed line) and VAL (red dashed line). Untested levels can be extended until touched. Optiona
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) implementing a martingale strategy with flexible configuration. The EA supports up to three currency pairs with user-defined lot sizes and trade directions. It allows setting thresholds (in pips or currency) for opening additional martingale layers, and provides options for closing positions by cycle rules (first layer only or all layers combined). The system can reverse direction after each completed cycle and includes a color-coded on-chart panel for monitoring
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
QQQ TrendMaster Pro — MT5 Indicator This is a technical analysis tool designed for trading the Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ). It combines several configurable modules to help analyze market structure and trend conditions: Moving Average Crossovers — 200-period and 21-period MA signals. MACD Module — Customizable fast/slow/signal settings (default 10/26/9). Chaikin Money Flow — For volume-based confirmation. Directional Movement Index (DMI) — With adjustable ADX threshold to filter trend streng
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Hedging Grid EA – Adaptive Multi-Strategy Trading System Hedging Grid EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want robust grid trading with dynamic hedging, adaptive lot sizing, and multiple protection mechanisms . Built with flexibility and precision, it can be optimized for both aggressive growth and conservative risk-managed performance , making it suitable for a wide range of trading styles. Key Features  Order Management Buy & Sell Modes – enable/disable Buy or Sell
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
Trend Reversal Candles is an indicator designed to highlight common candlestick reversal and continuation patterns directly on the chart. It marks detected setups with arrows and labels for easier visual recognition, reducing the need for manual pattern searching. Detected Patterns Bullish and Bearish Engulfing Hammer and Hanging Man Shooting Star Doji variations Other widely used reversal setups Features Displays arrows and pattern names on the chart Works on any symbol (Forex, Gold, Indices, C
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Gold Swing Dragon is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) using a swing-based approach. The EA applies trend-following logic together with swing entry timing to identify retracement, breakout, and reversal opportunities. It includes integrated trade management and risk control features suitable for different market conditions. Core Features Swing-Based Entry System : Detects potential swing setups and places trades at selected reversal or breakout zones. Trend Filter
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Reversion Pro X – Advanced Mean-Reversion Trading System Reversion Pro X is a smart and efficient automated trading system built on a powerful mean-reversion strategy . It captures price moves back to the average after strong directional impulses , allowing you to trade market overreactions with precision. Designed for Forex, Gold, and Indices , the system adapts to different market conditions and is fully optimized for prop firm rules, low drawdown, and consistent performance . Core Features Im
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
PulseTrader Pro is a next-generation Expert Advisor built for traders who want a reliable, flexible, and adaptive trading system. Designed with a balance of scalping precision and swing-trading strength , it reads the “pulse” of the market and adapts to changing conditions. Unlike rigid EAs that fail in dynamic markets, PulseTrader Pro combines advanced technical filters, robust risk management, and intelligent trade execution to provide consistency across different symbols and timeframes. Whet
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
GoldRushTrader EA – Trade Smart Money Concepts Automatically on MT5 GoldRushTrader EA is a fully automated trading system built on Smart Money Concepts (SMC) . It combines institutional trading logic with advanced market scanning to generate and manage trades automatically.  Key Features: SMC Trading Engine – Detects liquidity grabs, order blocks, and structure breaks. Automated Execution – Places and manages trades directly without manual input. Multi-Symbol Capability – Monitor and trade up t
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
CryptoGrid AI Pro – Trade Bitcoin, Crypto, and USD Forex pairs with smart candlestick pattern recognition and a powerful multi-level grid system. Overview CryptoGrid AI Pro is an advanced Expert Advisor that merges candlestick pattern recognition with a robust grid trading system . It is optimized for Bitcoin (BTCUSD) but also performs effectively on major USD Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) and other volatile cryptocurrencies. The EA provides both automatic and semi-automa
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ProfitPyramid X – Advanced Compounding Strategy EA ProfitPyramid X is a professional-grade Expert Advisor that takes advantage of pyramiding logic to maximize your profits during strong market trends. Unlike risky martingale or averaging-down systems, this EA only adds new trades when the market is moving in your favor – compounding gains safely and effectively. Designed for Forex majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, etc.), Gold (XAUUSD), and Cryptos (BTCUSD, ETHUSD) , it adapts seamlessly to
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis