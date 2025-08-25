Trendlines Oscillator MT5 Scanner

Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun !

Trendlines Oscillator identifie la tendance et le momentum à l’aide de distances normalisées entre le prix actuel et les dernières lignes de tendance haussières (support) et baissières (résistance) détectées.

Fonctionnalités clés

Lignes de momentum haussière et baissière séparées

Une ligne de signal avec des marqueurs de croisement

Lissage optionnel des données et de la ligne de signal

Utilisation

L’indicateur trace trois lignes : deux lignes de momentum (haussière et baissière) et une ligne de signal. Lorsque l’une des lignes de momentum croise la ligne de signal, un point marque le croisement pour indiquer quel camp gagne en force.

En règle générale, lorsque la ligne de momentum haussière (verte) est au-dessus de la ligne de momentum baissière (rouge), cela indique une pression acheteuse ; dans ce cas, le prix est plus éloigné des lignes de tendance de support que des lignes de résistance. L’inverse suggère une pression vendeuse.

Le momentum haussier est obtenu en identifiant des lignes de tendance de support sous le prix, en mesurant la distance (delta) du prix à ces lignes et en normalisant le résultat en valeurs de momentum affichées.

Le momentum baissier est calculé de la même manière en utilisant des lignes de tendance de résistance au-dessus du prix.

Longueur & Mémoire

La modification de Length et Memory change les lectures de momentum :

Length définit l’échelle de structure de marché utilisée pour détecter des lignes de tendance plus grandes ou plus petites.

Memory définit combien de lignes de tendance détectées sont incluses dans les calculs.

Des valeurs plus petites augmentent la réactivité ; des valeurs plus grandes mettent en évidence des tendances plus larges.

Lissage

Par défaut, les données brutes ne sont pas lissées. La ligne de signal utilise une Moyenne Mobile Triangulaire (Triangular Moving Average, TMA) de longueur 10. Les données de momentum et la ligne de signal peuvent être lissées.

L’indicateur prend en charge jusqu’à 10 méthodes de lissage : RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA (ou aucun lissage).

Schéma de calcul

Collecter les sommets et creux (pivots). Former des lignes de tendance en calculant la pente et l’ordonnée à l’origine entre des sommets décroissants contigus (résistance) et des creux ascendants (support). Pour la bougie actuelle, évaluer la valeur de chaque ligne de tendance et calculer le delta par rapport au prix. Pour les sommes relatives, utiliser uniquement les lignes de support sous le prix et les lignes de résistance au-dessus du prix. Normaliser sur une échelle 0–100 en divisant la somme des deltas relatifs par la somme des deltas absolus. Lisser les valeurs haussières et baissières selon la configuration, puis calculer la ligne de signal à partir de leur différence (et la lisser si sélectionné). Générer des signaux de croisement en comparant le momentum à la ligne de signal, en n’utilisant que le premier signal de chaque série de croisements haussiers ou baissiers.

Paramètres

Length : taille de la structure de marché pour la détection des lignes de tendance.

Memory : nombre de lignes de tendance incluses dans les calculs.

Source : prix d’entrée (par défaut : clôture).

Paramètres de lissage

Lissage des données : méthode et longueur (RMA, SMA, TMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA, WMA, SWMA, VWMA ou None).

Lissage du signal : méthode et longueur (mêmes options que ci-dessus).

Scanner et alertes Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.

L’indicateur émet des alertes de signal lorsque Buy/Sell apparaissent, ce qui permet de capter facilement l’information du marché (surtout en utilisant le scanner).









