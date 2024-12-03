HTF Candles MT4 est un indicateur pour MT4 qui trace le contour des bougies de période supérieure (HTF) directement sur les bougies de période inférieure, y compris toute période HTF de MT5 choisie. L'indicateur vous offre la possibilité d'afficher ou non la bougie HTF actuelle en temps réel, sans décalage ni repainting.

Couleurs Personnalisables : Configuration facile des couleurs des bougies haussières et baissières HTF selon vos préférences.

Activation/Désactivation Rapide : Option pour masquer/afficher les bougies HTF à tout moment via un raccourci clavier personnalisable dans les paramètres.

Sélection Multi-Période (MTF) : Permet de choisir plusieurs périodes HTF simultanément pour chaque période inférieure, avec mise à jour dynamique.

Aucun objet sur le graphique : L'indicateur ne trace ni lignes ni rectangles, seulement les bougies HTF, pour un graphique épuré.

Option Heiken Ashi : Permet d'afficher les bougies HTF en Heiken Ashi au lieu des chandeliers classiques.

Bougies des Périodes MT5 : Trace les bougies de n'importe quelle période MT5 (ex : m3, m5, m12, m15, m20...) sur la période inférieure.

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M30

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M30

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M30

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M30

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M15

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M15

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M15

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M15

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M5

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M5

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M5

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M5

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1

Choisir la couleur pour la bougie baissière

Choisir la couleur pour la bougie baissière

Choisir la couleur pour la bougie baissière

Choisir la couleur pour la bougie baissière

Choisissez la position des mèches : aux extrémités réelles ou au milieu de la bougie HTF

Option : afficher ou masquer la bougie HTF actuelle en direct

Choisissez entre les bougies japonaises classiques ou les bougies Heiken Ashi

Fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées à cet indicateur dans les mises à jour ultérieures. Le prix augmentera en conséquence, mais les achats antérieurs bénéficieront gratuitement des nouvelles fonctionnalités. Le prochain prix sera de 54$.

Si vous souhaitez des modifications personnalisées, un Expert Advisor (EA) ou un autre indicateur basé sur celui-ci, n'hésitez pas à me contacter.

La version MT5 est disponible ici

Vous pouvez commander un indicateur personnalisé ou un EA auprès de moi ici