HTF Candles MT4

5

HTF Candles MT4 est un indicateur pour MT4 qui trace le contour des bougies de période supérieure (HTF) directement sur les bougies de période inférieure, y compris toute période HTF de MT5 choisie. L'indicateur vous offre la possibilité d'afficher ou non la bougie HTF actuelle en temps réel, sans décalage ni repainting.

Fonctionnalités

  1. Bougies des Périodes MT5 : Trace les bougies de n'importe quelle période MT5 (ex : m3, m5, m12, m15, m20...) sur la période inférieure.

  2. Option Heiken Ashi : Permet d'afficher les bougies HTF en Heiken Ashi au lieu des chandeliers classiques.

  3. Aucun objet sur le graphique : L'indicateur ne trace ni lignes ni rectangles, seulement les bougies HTF, pour un graphique épuré.

  4. Sélection Multi-Période (MTF) : Permet de choisir plusieurs périodes HTF simultanément pour chaque période inférieure, avec mise à jour dynamique.

  5. Activation/Désactivation Rapide : Option pour masquer/afficher les bougies HTF à tout moment via un raccourci clavier personnalisable dans les paramètres.

  6. Couleurs Personnalisables : Configuration facile des couleurs des bougies haussières et baissières HTF selon vos préférences.


Paramètres d'entrée
Paramètres d'entrée
 Description des valeurs ou paramètres...
  HTF Candle type  Choisissez entre les bougies japonaises classiques ou les bougies Heiken Ashi
Show Candles?
 Choisissez d'[afficher à la fois les bougies HTF et les bougies inférieures, uniquement les bougies HTF, masquer les bougies HTF], par défaut.
Show current live htf candle  Option : afficher ou masquer la bougie HTF actuelle en direct
 Candle Wick postion  Choisissez la position des mèches : aux extrémités réelles ou au milieu de la bougie HTF
Bearish Candle color
 Choisir la couleur pour la bougie baissière
Bullish Candle color
 Choisir la couleur pour la bougie haussière
htf candle width
 Largeur du contour des bougies HTF
M1 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1
M5 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M5
M15 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M15
M30 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M30
.... etc
 Continuer de la même manière pour tous les timeframes suivants


Fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées à cet indicateur dans les mises à jour ultérieures. Le prix augmentera en conséquence, mais les achats antérieurs bénéficieront gratuitement des nouvelles fonctionnalités. Le prochain prix sera de 54$.

Si vous souhaitez des modifications personnalisées, un Expert Advisor (EA) ou un autre indicateur basé sur celui-ci, n'hésitez pas à me contacter.

La version MT5 est disponible ici

Vous pouvez commander un indicateur personnalisé ou un EA auprès de moi ici



Avis 2
Kris
192
Kris 2025.04.18 12:17 
 

Excellent Indicator, works perfectly!

Produits recommandés
WaveTrend Pro MT4
Francis Soddo Wetaka
Indicateurs
Wave Trend Oscillator Indicator for MetaTrader 4 Introducing the Wave Trend Oscillator Indicator , a robust technical analysis tool designed for MetaTrader 4 (MT4). This indicator helps traders better understand market movements by leveraging wave trend analysis. It is designed to provide visual cues that can assist you in analyzing market direction and potential shifts in momentum. The indicator is built to help identify key technical events, including: Divergence Detection : This feature can
Sam Level Trading Assistant
Samuel Lubega
Utilitaires
Sam level trading assistant is an expert advisor that mainly helps a trader to automatically place and manage trades basing on key levels of support and resistance that are MANUALLY drawn on the chart by the trader. These key levels include trend lines and rectangles. The expert advisor can either automatically open SINGLE trades by opening buy or sell orders, HEDGE by opening both a buy stop and a sell stop order or send ALERTS when a given criteria such as a candlestick/ bar either TOUCHING or
Enlarged Chart labels
Abraham Correa
Indicateurs
Bigger chart labels would allow the user to be entirely aware of which chart he/she is on. Each chart window is unique, containing different patterns and economic motives so acknowledging the chart window would be absolutely essential! There are well known Economic Time Zones included in clear view, by choice!    Simple does it! Use your computing mouse scroller, clicking with the right finger on the label, in order to customize the label properties. From there, choose your preferred color, fon
FREE
Engulfing Goddess MT4
Francis Soddo Wetaka
Indicateurs
Introducing the Engulfing Goddess Indicator , a technical analysis tool for MetaTrader 4 (MT4) that helps traders identify engulfing candlestick patterns. This indicator is designed to provide visual signals that correspond to common patterns used in market analysis. The Engulfing Goddess Indicator is built to detect various types of engulfing patterns. It includes a range of optional filters to refine pattern detection, giving you the flexibility to customize your analysis. This feature can he
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Niveles Extremos Reversiones GAIAGs PriceLevels
Edwin Alberto Londono Muriel
Indicateurs
El estudio realizado en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) se centra en el análisis de los niveles de desviaciones estándar (SD) correspondientes al modelo de retornos normales de precios en activos financieros. A través de un meticuloso procesamiento de datos históricos del mercado, se calculan las desviaciones estándar, lo que permite identificar rangos estadísticos donde los precios podrían oscilar en el futuro cercano. Es crucial entender que esta herramienta de análisis y medida cuantitativa
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicateurs
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicateurs
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
UPD1 Pivot Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicateurs
L'indicateur montre les niveaux pivot classiques sur le graphique, calculés sur la base du jour précédent. Vous pouvez choisir l'heure à partir de laquelle la formule sera calculée. Négociez dans un marché plat en vue d'un renversement. Dans un marché en tendance, utilisez-les comme cible. Combinez-les avec vos stratégies pour un trading réussi. Les niveaux sont construits à l'aide de tampons et affichés sur l'ensemble de l'historique des cotations disponibles. Paramètres d'entrée. Start Hour
FREE
KT Renko Patterns Robot MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
Dans le trading manuel, de nombreuses configurations et opportunités offertes par l' indicateur KT Renko Patterns sont manquées en raison des mouvements soudains des prix sur les graphiques Renko. KT Renko Patterns EA résout ce problème en mettant en œuvre une stratégie de trading 100 % automatisée basée sur l'"indicateur KT Renko Patterns". Après avoir récupéré les formations et les signaux directement à partir de l'indicateur, il effectue des vérifications préalables et des analyses afin d’e
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indicateurs
Fourteen plus nine What is it for? Applying Tom DeMark’s TD Sequential serves the purpose of identifying a price point where an uptrend or a downtrend exhausts itself and reverses. . What are the main components of TD Sequential? TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count. When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely. It is also at tha
TPS Zero Scalper Ea
Gopal Goswami
Experts
TPS Zero Scalper EA is a high-performance automated trading solution meticulously engineered to excel in rapid-paced market conditions. Built by the experts at Trading Public School, this EA is specifically designed for scalpers seeking precision and speed in their trading strategies. With TPS Zero Scalper EA, you gain access to a powerful algorithm that swiftly identifies micro-market trends and price differentials. The EA's lightning-fast execution and advanced risk management tools allow yo
PointsVsBars
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator provides a statistical analysis of price changes (in points) versus time delta (in bars). It calculates a matrix of full statistics about price changes during different time periods, and displays either distribution of returns in points for requested bar delta, or distribution of time deltas in bars for requested return. Please, note, that the indicator values are always a number of times corresponding price change vs bar delta occurred in history. Parameters: HistoryDepth - numbe
FREE
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indicateurs
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
Good Filtr
Artem Kuzmin
Indicateurs
This is an indicator for additional signal filtering. It can be used as an additional filter in a trading system. The indicator does not redraw its data and can be used both in forex trading and with binary options. It has 3 operation modes and flexible sensitivity settings. The indicator uses multiple buffers, therefore it can be easily used in various Expert Advisors.
Foolish Trader
Jan Isaac Rodriguez Castro
Experts
Foolish Trader is an Expert Advisor for MT4 designed with a simple yet effective logic, focused on following the main market trend. Its structure allows for dynamic lot management, applying a compound growth model to progressively take advantage of the account balance. This EA is focused on trading in the predominant market direction, with configurable parameters that make it easy to adapt to different symbols and trading styles. It is recommended for traders who prefer clean and easy-to-underst
Query specified past time for symbol Utam
Klein Gyula
Indicateurs
Hi! Between the given time range. Adds profit and lot. This can be written on the charter in English and Hungarian. The name of the symbol must be entered exactly. Good used for it. :) Szia! A meg adott idősáv között Összeadja a profitot és lot-ot. Ezt ki írathatjuk Angolul és Magyarul a chartra. Pontosan kell beírni a szimbólum nevét. Jó használatott hozzá. :)
Kombajn Signal
Mariusz Piotr Rodacki
Indicateurs
The indicator still has a few bugs but is ready for testing. This is my first indicator that determines entry and exit points. The entry point is based on breaking the peaks determined by a channel indicating highs and lows (invisible channels). TP1 is a probable target at which most positions can be closed. The channel determining the opening and closing of positions is based on different assumptions. The red stop loss line is determined based on lows and highs. The stop loss can be adjusted a
FREE
AW Heiken Ashi
AW Trading Software Limited
Indicateurs
AW Heiken Ashi — Indicateur intelligent de tendance et de niveaux de TP. Indicateur avancé basé sur le Heiken Ashi classique, adapté aux traders, offrant plus de flexibilité et de clarté. Contrairement à l'indicateur standard, AW Heiken Ashi permet d'analyser la tendance, de déterminer les objectifs de profit et de filtrer les faux signaux, pour des décisions de trading plus sûres. Guide d'installation et instructions - Ici / Version MT5 - Ici Avantages de AW Heiken Ashi : Fonctionne sur tous le
Three Black Crows pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Modèle 3 Corbeaux Noirs » pour MT4. - L'indicateur « Modèle 3 Corbeaux Noirs » est très performant pour le trading Price Action : pas de refonte, pas de délai. - L'indicateur détecte les modèles baissiers « 3 Corbeaux Noirs » sur le graphique : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue haussier « Modèle 3 Soldats Blancs » est également disponible (lien ci-dessous). - L'indicateur « Modèle 3 Corbeaux Noirs »
BreakEven Line
Chantal Sala
Indicateurs
BreakEven Line is a very useful and easy to use indicator. In case of multiple positions opened on the same instrument, the indicator shows the breakeven point where it is possible to close the positions. Its graphic simplicity makes it an unobtrusive and customizable tool. You can enable/disable a line on a chart, so you can make the indicator invisible. Inputs Show cumulative BE (line on/off) Breakeven line color (to change the line color) Breakeven line style Breakeven line width Show short B
Great Indicator
Ruben David Santana Rodriguez
Indicateurs
Les presento un indicador que funciona como estrategia por si solo , trabaja muy bien en periodos de 4 horas pero puedes aplicarlo a cualquier timeframe , las señales son muy faciles de interpretar , en momento en que la linea naranja pasa hacia arriba las media azul y roja , se entra en largos , la operativa se mantiene abierta hasta que la linea naranja cruce la media mas cercana ya sea la azul o la roja , si la operacion era long y la linea azul cruza hacia arriba la linea roja y la naranja c
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicateurs
RENKO on Time Chart This indicator is an enhanced Renko, so you can watch the Renko bricks on the chart to understand price movement more clearly the other improvement is automated box size according to ATR (Average True Range) period you can set the ATR number as you want and the box size of Renko changes automatically based on price movement Inputs Mode: Box size is the input to specify the size of the Renko box you want to print on the chart. This input lets you choose the fixed box siz
Holy Renko PRO
Bianca Seara
3.5 (2)
Indicateurs
About  Holy Renko is a trend identifier capable of identify small and long market movements. This indicator should be use in Renko Charts. VIDEO (information and tips) [HERE] How to install Renko Charts [HERE] Features Developed for Renko Charts Easy to analyze Fast signals Not repaint (when candle close)  Statistics panel Filters false signals Alerts, emails and push notifications  Advantages of Renko Chart Easy to install Easy to analyze Filter out the noise of wicks  Easy identification
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Multi Time Frame MACD Bars indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Multi-Time Frame MACD Bars indicator for MetaTrader 4 The Multi-Time Frame MACD Bars indicator for MetaTrader 4 (MT4) is an advanced trading tool built on the foundation of the MACD indicator. It enables users to interpret market momentum by presenting MACD data across several timeframes in a multi-colored histogram. By leveraging its visual color cues, traders can gain clearer insights into market direction and potential turning points, helping refine trade entries and exits. The flexibility to
FREE
Savius Zone Indicator
Tiziano Brunno
Indicateurs
Attraverso l'indicatore Savius Zone potrai finalmente: Definire delle zone oggettive da attenzionare Ridurre la discrezionalità Filtrare i tuoi pattern operativi Avvalerti di un metodo comprovato Qui di seguito alcune funzioni dell'indicatore Savius Zone: Zone Buy & Sell L’indicatore fornisce delle zone buy e sell ogni giorno dopo l’apertura del mercato cash sui seguenti mercati: DAX, S&P500, Nasdaq, Russel2000, Dow Jones Occasioni giornaliere Savius Zone fornisce occasioni di trading tutti i
Currency Strength Multimeter
Sameer Shariff
Indicateurs
VIEW THE CURRENCY STRENGTH AND PAIR STRENGTH FOR "X" BARS IN A GIVEN TIMEFRAME. The Currency Strength Multimeter indicator shows the strength, direction and rank of each of the following currencies: AUD CAD CHF EUR GBP JPY NZD USD Furthermore, it also shows the strength, direction and rank of each of the following currency pairs: AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicateurs
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicateurs
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
PZ Double Top Bottom
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicateurs
Trade double tops and bottoms effectively The PZ Double Top/Bottom Indicator is a technical analysis tool that helps traders identify potential price reversal patterns in the market. These patterns, known as double tops and bottoms, are characterized by two consecutive peaks or valleys in the price of an asset. Double tops and bottoms are often seen as potential reversal patterns because they can signal a change in the direction of the current trend. [ Installation Guide | Update Guide | Troubl
Plus de l'auteur
HTF Candles
Felix Bitum
Indicateurs
HTF Candles  ( Les bougies HTF ) sont un indicateur qui trace le contour des bougies de timeframe supérieur sur une bougie de timeframe inférieur. L'indicateur vous offre la possibilité d'afficher ou non la bougie HTF actuelle en temps réel, sans décalage ni repainting. Caractéristiques Aucun objet dessiné sur le graphique :   L'indicateur ne trace ni lignes ni rectangles sur le graphique, il se contente de dessiner les bougies HTF. Cela maintient votre graphique simple et épuré. Sélection MTF
Filtrer:
Devonish
3254
Devonish 2025.09.25 11:02 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Kris
192
Kris 2025.04.18 12:17 
 

Excellent Indicator, works perfectly!

Répondre à l'avis