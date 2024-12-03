HTF Candles MT4
- Indicateurs
- Felix Bitum
- Version: 1.8
- Mise à jour: 1 septembre 2025
- Activations: 5
HTF Candles MT4 est un indicateur pour MT4 qui trace le contour des bougies de période supérieure (HTF) directement sur les bougies de période inférieure, y compris toute période HTF de MT5 choisie. L'indicateur vous offre la possibilité d'afficher ou non la bougie HTF actuelle en temps réel, sans décalage ni repainting.
Fonctionnalités
-
Bougies des Périodes MT5 : Trace les bougies de n'importe quelle période MT5 (ex : m3, m5, m12, m15, m20...) sur la période inférieure.
-
Option Heiken Ashi : Permet d'afficher les bougies HTF en Heiken Ashi au lieu des chandeliers classiques.
-
Aucun objet sur le graphique : L'indicateur ne trace ni lignes ni rectangles, seulement les bougies HTF, pour un graphique épuré.
-
Sélection Multi-Période (MTF) : Permet de choisir plusieurs périodes HTF simultanément pour chaque période inférieure, avec mise à jour dynamique.
-
Activation/Désactivation Rapide : Option pour masquer/afficher les bougies HTF à tout moment via un raccourci clavier personnalisable dans les paramètres.
-
Couleurs Personnalisables : Configuration facile des couleurs des bougies haussières et baissières HTF selon vos préférences.
Paramètres d'entrée
|Paramètres d'entrée
|Description des valeurs ou paramètres...
|HTF Candle type
|Choisissez entre les bougies japonaises classiques ou les bougies Heiken Ashi
|Show Candles?
|Choisissez d'[afficher à la fois les bougies HTF et les bougies inférieures, uniquement les bougies HTF, masquer les bougies HTF], par défaut.
|Show current live htf candle
|Option : afficher ou masquer la bougie HTF actuelle en direct
|Candle Wick postion
|Choisissez la position des mèches : aux extrémités réelles ou au milieu de la bougie HTF
|Bearish Candle color
|Choisir la couleur pour la bougie baissière
|Bullish Candle color
|Choisir la couleur pour la bougie haussière
|htf candle width
|Largeur du contour des bougies HTF
|M1 Higher Time-frame
|Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1
|M5 Higher Time-frame
|Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M5
|M15 Higher Time-frame
|Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M15
|M30 Higher Time-frame
|Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M30
|.... etc
|Continuer de la même manière pour tous les timeframes suivants
Fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées à cet indicateur dans les mises à jour ultérieures. Le prix augmentera en conséquence, mais les achats antérieurs bénéficieront gratuitement des nouvelles fonctionnalités. Le prochain prix sera de 54$.
Si vous souhaitez des modifications personnalisées, un Expert Advisor (EA) ou un autre indicateur basé sur celui-ci, n'hésitez pas à me contacter.
La version MT5 est disponible ici
Vous pouvez commander un indicateur personnalisé ou un EA auprès de moi ici
Excellent Indicator, works perfectly!