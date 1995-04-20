Macd with Alerts

Indicador de Oportunidades MACD en Tiempo Real con Alertas de Precisión

Descubre un indicador excepcionalmente preciso diseñado para potenciar tu experiencia de trading. Basado en el Moving Average Convergence Divergence (MACD), este indicador ofrece señales nítidas y oportunas, mejorando tu capacidad para identificar puntos de entrada y salida estratégicos. Además, este potente instrumento te mantendrá informado con alertas en tiempo real, proporcionándote una ventaja competitiva en los mercados financieros.

Características Destacadas:

  1. Precisión MACD Mejorada: Utiliza algoritmos avanzados para analizar el MACD con una precisión excepcional. Identifica cruces, divergencias y convergencias con una perspicacia que eleva tu capacidad para pronosticar cambios en la tendencia.

  2. Alertas en Tiempo Real: Recibe notificaciones instantáneas cuando se detecta una oportunidad de trading. Las alertas son personalizables para adaptarse a tu estilo de trading y se entregan de manera eficiente para que no te pierdas ninguna oportunidad valiosa.

  3. Interfaz Intuitiva: Diseño fácil de entender que permite una interpretación rápida de las señales generadas por el indicador. Adecuado tanto para operadores principiantes como para traders experimentados.

  4. Compatibilidad Universal: Funciona en diversos marcos temporales y con una amplia gama de activos, ofreciendo versatilidad para adaptarse a tus preferencias y estrategias comerciales.

Disclaimer de Riesgo: La negociación en los mercados financieros implica riesgos sustanciales y puede no ser adecuada para todos los inversores. Este indicador es una herramienta de asistencia y no garantiza resultados específicos. Se recomienda realizar un análisis adicional y, en caso necesario, buscar asesoramiento financiero profesional antes de tomar decisiones comerciales. La responsabilidad de todas las decisiones comerciales recae en el operador, y el uso de este indicador implica la aceptación plena de los riesgos asociados.

¡Advertencia Importante!: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La gestión prudente del riesgo es esencial, y los operadores deben operar con responsabilidad y estar conscientes de la volatilidad inherente en los mercados financieros.


Produits recommandés
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicateurs
Basic Theme Builder : Simplifiez la personnalisation de vos graphiques Transformez votre expérience de trading avec l'indicateur   Basic Theme Builder , un outil polyvalent conçu pour simplifier la personnalisation de l'apparence de vos graphiques sur MetaTrader 4. Cet indicateur intuitif offre un panneau facile à utiliser qui vous permet de passer d'un thème à l'autre et de changer les schémas de couleurs en toute simplicité, améliorant ainsi l'apparence visuelle et la fonctionnalité de votre
FREE
Multicurrency Position Sizer
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator shows you position size according to your account size and risk. If you want to calculate position size instantly and precisely, this indicator is for you. Difference between two horizontal line (HL) will be stop loss in pips. Place HL at entry price and stop loss price, then you will get your position size. Account currency: USD, JPY, EUR, GBP. Working currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, AUDJPY, EURJPY, NZDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, EURAUD, GBPAUD, EURNZD, A
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Fair Value Gap FVG MT4
George Njau Ngugi
Indicateurs
A fair value gap (FVG) is a temporary price gap that occurs when the price of a stock or security is out of line with its fair value.   This gap is often caused by an imbalance between buyers and sellers. How it works Price imbalance When there is an imbalance between buyers and sellers, the price of a security can move too quickly. Price gap This creates an unadjusted area on the price chart, known as the fair value gap Price correction The price is often drawn back to the fair value gap, as i
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicateurs
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Prop Trade Assistant
Michal Hrubes
Utilitaires
Prop Trade Assistant — Smart Prop Account Manager Overview Prop Trade Assistant is a utility designed for traders using prop firm accounts (e.g., FTMO, MFF, The Funded Trader, MyForexFunds, etc.). It functions as a risk management tool and dashboard, providing real-time tracking of drawdown, current PnL, profit targets, and other account metrics. Features Calculates profit and loss based on lot size, stop loss (SL), take profit (TP), and break-even (BE) Accepts input values in pips, currency
FREE
Asterysc SL TP Values Info
Neriax Group, S.L.
Indicateurs
Asterysc SL & TP Values Info, is an indicator which will allow you to see on the chart in a visual way the potential profit/loss you could have if your trade touches TP or SL. It will also allow you to see the total accumulated TP/SL of all open trades in a very simple way on each chart. You will also be able to quickly visualize the current Drawdown of your account. *The indicator is customizable, so you can change the colors, size and fonts of each section.
Ind4 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
Indicateurs
INFOPad est un panneau d'information qui crée des informations sur la paire de devises sélectionnée dans le terminal MetaTrader 4. Il y a 5 fonctions de cet indicateur : Affiche les informations principales et principales sur le symbole sélectionné : Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commissions ; Affiche les objectifs futurs de la cible SL et de la cible TP (le nombre de points du stop loss et du take profit établis, le montant en dollars); Il montre le bénéfice reçu pour les péri
FREE
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicateurs
VSA - P (Volume Spread Analysis) Period-Based Histogram is a tool that visually represents market volume dynamics using Volume Spread Analysis principles, with a focus on highlighting key volume changes over specific time periods. The histogram captures changes in volume and price spread relationships in real-time, enabling traders to detect early signals of accumulation, distribution, and shifts in buying or selling pressure. Indicator is non repainting and working with real-time on tick data.
Quants HL Break
Ferhat Mutlu
5 (1)
Indicateurs
Calcul avancé effectué par l'action pure des prix pour trouver les cassures LH et HL. Cela vous donnera d'excellents points d'inversion sur le marché.Les signaux LH et HL peuvent également être utilisés pour les évasions de traingle. Une fois que la cassure se produit, cela indique un fort renversement.Beau filtre pour les moyennes mobiles.Je suggère fortement de l'utiliser avec des indicateurs de tendance. Peut être utilisé comme une confirmation supplémentaire pour le support et la résistanc
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Currency Index Pro
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Force actuelle des 8 principales devises Mon   #1 Utilitaire multifonctionnel :  inclut 66+ fonctionnalités, dont cet indicateur  |   Contactez-moi  si vous avez des questions   |    Version MT5 L'indicateur est affiché dans une fenêtre séparée, il peut être déplacé à n'importe quel endroit du graphique. Dans les paramètres d'entrée   vous pouvez ajuster : Thème de l'interface : sombre / blanc ; Préfixe et suffixe， si les paires de devises de votre courtier les ont : (par exemple, si le symbole
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Price action finder
Siarhei Vashchylka
5 (5)
Indicateurs
The Price Action Finder indicator is an indicator of entry points, which is designed to search and display patterns of the Price Action system on a price chart. The indicator is equipped with a system of trend filters, as well as a system of alerts and push notifications. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Pin bar, Outside bar, Inside bar, PPR, Power bar, Hanging man, Inverted hammer 2. Pattern filtering system. Removes countertrend patterns from
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Plotter
Daniel Sic
Indicateurs
Plotter is an indicator that was created during the ICT mentorship to make charting quick, easy and fun for everybody. Assign a function to any hotkey in indicator settings or use the default keys to perform smart actions that usually takes a lot of time to perform. Click on any bar, press OHLCMBVPOKJH to plot objects, color them with keys 0-9 or modify them with keys ERAZ and much much more. Indicator settings are described below. CHART SETTINGS gmt_offset auto -23 - 23 daylightsavings= set dst
WaSpread MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSpread MT4 montre le spread en pips avec les couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini. * Pour plus de précision, vous pouvez aussi chois
FREE
MerkaStudent
Merkabot
Experts
MerkaStudent is a basic version of an expert advisor that allows us to understand part of the behavior of a chart in historical time. It uses some basic parameters in trading, which allows us to understand mathematically how a chart moves and thus know what is our mathematical expectation in the historical period analyzed. Starting from a mathematical logic, we can create a strategy to evaluate its results.
FREE
Currency Strength Multimeter
Sameer Shariff
4 (1)
Indicateurs
VIEW THE CURRENCY STRENGTH AND PAIR STRENGTH FOR "X" BARS IN A GIVEN TIMEFRAME. The Currency Strength Multimeter indicator shows the strength, direction and rank of each of the following currencies: AUD CAD CHF EUR GBP JPY NZD USD Furthermore, it also shows the strength, direction and rank of each of the following currency pairs: AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitaires
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Utilitaires
Market Order Management Utility and strategy Tester in one solution. The software is equipped with a simple and intuitive interface, with risk management in lots, but also in money or percentage. Management of the market position trough BE and split of the profit and monitoring of the profits in money and percentage. Also usable for MT4 BactTest system with 4 different speed.
FREE
RenkoMaSignals
Sergey Deev
1 (2)
Indicateurs
The indicator displays Renko bars on the chart, plots two moving averages by them and generates buy/sell signals based on the conditions displayed in the screenshots and described below: the buy signal is formed if the fast moving average is above the slow moving average, from 4 to 10 consecutive bullish Renko bars are displayed, followed by no more than 2 bearish and one bullish Renko bars; the sell signal is formed if the fast moving average is below the slow moving average, from 4 to 10 conse
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Scalping Binary option Pro
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Scalping Binary Option Pro is an arrow indicator that is completely free from repainting . Although it may work incorrectly in strategy testers, its signals remain relevant for real trading. Signals: A red arrow pointing down indicates a selling opportunity, while a green arrow pointing up indicates a buying opportunity. Settings: All you need to adjust are the colors of the signal arrows and the sound alert for signal notifications. Usage Recommendations: It is best to use the indicator on hig
SignalFusion 5
Carlos Mendez Sanchez
Indicateurs
SignalFusion 5 Total market view in one chart. Monitor multiple pairs in real time, convert data into clear decisions, and spot opportunities for scalping, day trading, and swing. Works with majors like EUR/USD and GBP/USD and also exotics. Adds immediate value to any trader’s toolkit. 5 integrated indicators. Combines five signals into a single optimized list and runs by default with 9 pairs . Switching symbols is direct from parameters. After purchase, download for MT4/MT5 and use instan
FREE
Italo Levels Indicator
Italo Santana Gomes
5 (9)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
SideWay or Range Market Detector
Salvador Martinez Ramos
Indicateurs
This indicator uses a formula based on bollinger bands to determine if the market is in Range or not. It can be used to filter entries and not operate in a sideways market. It has a minimum value of 0.2 from which it could be operated, although you can modify it in the options to adjust it to your trading style or the market you use. If the histogram below is red, the market is in range, if it is green, volatility is higher.
FREE
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicateurs
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Mrindicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicateurs
Looking to take your forex trading to the next level? Look no further than my revolutionary forex indicator. Here are j many reasons why you should start using my indicator today: Easy to Use: With an intuitive interface and simple setup process, my forex indicator is easy for traders of all levels to use. Comprehensive Data Analysis: My forex indicator is backed by rigorous data analysis and machine learning algorithms, giving you a comprehensive view of the market. Real-Time Updates: Stay up-t
Mr Robot v2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST ROBOT MR I USE IT DAILY IN MY ACCOUNTS This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mar
Mr Robot and source code
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex mark
Dragon Master v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mi favourite robot I used every day in my accounts Designed for forex trading This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee fut
FTMO Pass Challenge v1
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
FTMO EXPERT The expert advisor created BASED ON THE RULES OF FUNDED tests, using artificial intelligence and multiple strategies in a single robot, combines advanced technology with innovative approaches in the field of artificial intelligence applied to finance. This advisor has been designed to take advantage of artificial intelligence and automation in the field of investments and financial operations. Through the use of sophisticated algorithms and data analysis techniques, the advisor is ab
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
All Challenges
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Pass All Challenge prop firms. Un robot experto diseñado para enfrentar las evaluaciones y  operar de manera automatizada en el mercado financiero, específicamente en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot ha sido entrenado en las siguientes firmas:  FTMO, MYFOREXFUNDS, FUNDEDNEXT, NEXSTEPFUNDING, E8 y muchas otras. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Best Edge EA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Ea Edge strategy Low risk. Oferta de lanzamiento para este estupendo asesor experto ideal para cuentas pequeñas y grandes. Utiliza un sistema de coberturas muy avanzado . Especialmente diseñado para divisas como el Eur Usd Métrica utilizada H1 Lotaje recomendado para empezar 0.01. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias co
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Grid and Break
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance does not guarantee future results, and the Forex market is highly volatile and can be unpredictable.
Best Smart Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Smart Money Strategy Low risk We recommend H1 metric The support and resistance strategy is one of the most popular techniques in the world of trading due to its reliability and proven effectiveness. Our expert advisor uses advanced algorithms to analyze historical market data and detect key support and resistance levels, which are areas where the price tends to stop or reverse. By identifying these areas of interest, the Expert Advisor generates timely buy or sell signals, providing user
Snow Ball Power
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Snow Ball best expert advisor low risk Recomendación Eur usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendim
Best rsi and grid strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Rsi + Grid Strategy Trabaja en todas las divisas. Parámetros recomendados : Eur Usd Métrica h1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo
Best Candle Scalping
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Best Scalping Strategy 3 Cndle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los c
Trend Scalping V2
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
TREND SCALPING Estrategia sencilla Métrica recomendad H1 para Eur Usd Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el
Simple Adn Economic
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Simple and economic RECOMENDACION EUR USD H1 LOTAJE 0.01 PARA EMPEZAR El asesor experto que he desarrollado se basa en el análisis de velas y el análisis fundamental para tomar decisiones de trading. Combina el estudio de patrones de velas con el monitoreo de eventos económicos relevantes para identificar posibles oportunidades comerciales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este r
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Mr Beast Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST GRID AND PIPS RECOMENDED EUR USD METRICA H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasad
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Mr Beast 3 EMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 EMA DISTANCE RECOMENTED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pa
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Mr Beast Trailing Stop
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST Traling Stop Recomended Eur Usd H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no gara
Mr Beast Cobra
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Cobra Reomended Eur Usd multiple set  Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no g
Mr Beast Trend Reverse
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST TREND REVERSE RECOMENDED H1 EUR USD La estrategia "Trend Reverse" en el mercado de divisas (Forex) es un enfoque utilizado para identificar puntos de reversión de tendencias y capturar cambios de dirección en los precios de los pares de divisas. Esta estrategia se basa en la premisa de que las tendencias del mercado no duran para siempre y que se producirán puntos de inflexión. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Mr Beast Cobertura
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast Super Hedge Asesor experto diseñado para trabajar encerrando el precio entre 2 valores hasta que rompa en una dirección tanto de compra como de venta. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han
MrBeast 20 SMA
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Mr Beast 20 SMA Asesor experto diseñado para trabajar especializado en medias móviles Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar. el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading.
RSI 2 Period Trading Strategy
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y el mercado de Fo
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis