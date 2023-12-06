Erreurs, bugs, questions - page 799
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je reçois souvent une icône de bogue dans le coin supérieur droit de ma page mql5.com, indiquant qu'il y a des changements dans mes demandes. J'y vais et il n'y a aucun changement. Est-ce normal ?
Je ne pense pas que ce soit un bug, je l'ai aussi. Il s'affiche probablement lorsqu'ils lisent un message au SR.
Mais il est visible que le travail sur cette demande est en cours :)
C'est-à-dire que, même en l'absence de paramètres externes, le meilleur résultat doit être sélectionné parmi les symboles disponibles dans la fenêtre Market Watch. S'il n'y a qu'un seul symbole, un message devrait s'afficher dans le journal pour indiquer qu'il devrait y avoir plus d'un symbole.
N'est-ce pas ? ))
P.S. Bien que non. Nous avons juste besoin de sortir tous les résultats par caractères disponibles même s'il n'y en a qu'un seul.
Selon l'idée, dans ce cas, il devrait y avoir une optimisation pour tous les symboles et tous les paramètres sélectionnés.
Alors, permettez-moi de le faire brièvement :
Faites
a - plusieurs symboles et aucun paramètre
b - un symbole et plusieurs paramètres sélectionnés (minimum 1)
c - plusieurs symboles et paramètres sélectionnés (minimum 1)
Ne pas faire
d - un symbole et aucun paramètre (dans l'idéal, c'est aussi le cas, mais on passe en mode normal)
Je reçois souvent une icône de bogue du service d'assistance dans le coin supérieur droit de la page mql5.com, indiquant qu'il y a des changements dans mes applications à cet endroit. J'y vais et il n'y a aucun changement. Est-ce normal ?
Je ne pense pas que ce soit un bug, je l'ai aussi. Il s'affiche probablement lorsqu'ils lisent un message au SR.
Mais vous pouvez voir que la demande est en cours de traitement :)
Je suppose que vous devez soit entrer le mot de passe de mql5.com pour vous connecter au cloud, soit désactiver l'utilisation des agents cloud via le menu contextuel.
Je me suis inscrit au MQL5 et j'ai téléchargé mes coordonnées pour l'inscription au championnat. Ils m'ont envoyé mon numéro de compte du concours (voir la capture d'écran) et le serveur :access.metatrader5.com:443
que j'utilise actuellement.
Les agents sont uniquement locaux. Cloud et agents distants - désactivés. Néanmoins, l'erreur persiste. Je ne peux pas télécharger et tester le hibou. Je ne peux pas y accéder... Podskaz plyz comment corriger ce bug dans ce nauk. Le temps presse. AIDEZ-MOI ! !! plz.
Merci. Captures d'écran de l'écran - ci-joint.
Agents - locaux uniquement. Cloud et agents distants - désactivés. Cependant, l'erreur persiste. On ne peut pas zapper et tester le hibou. Bientôt, le championnat... Podskaz plyz comment corriger ce bug dans ce nauk. Le temps presse. AIDEZ-MOI ! !! plz.
J'ai commencé à obtenir régulièrement l'erreur "Access violation write to 0x0000000050213480" dans le journal. Il est apparu après avoir modifié l'un des indices, mais il apparaît également pour d'autres indices sur le graphique (que je n'ai pas modifié pour le moment). Build 687, 64, Win7.
P.S. C'est peut-être important qu'il soit apparu après que j'ai essayé de profiler un indicateur.
P.P.S. Redémarrer le terminal et l'éditeur ne résoudra pas le problème.
J'ai commencé à obtenir régulièrement l'erreur "Access violation write to 0x0000000050213480" dans le journal. Il est apparu après avoir modifié l'un des indices, mais maintenant il apparaît pour d'autres indices sur le graphique également (que je n'ai pas modifié pour le moment). Build 687, 64, Win7.
P.S. C'est peut-être important qu'il soit apparu après que j'ai essayé de profiler mon index.
P.P.S. Redémarrer le terminal et l'éditeur ne résoudra pas le problème.
Veuillez écrire à servicedesk et nous vous enverrons un compilateur mis à jour.
Messieurs, veuillez signaler l'erreur.
Code de test de l'expert ci-dessus. L'essentiel est le suivant :
Lorsque je commence à tester sur l'EURUSD, tout va bien, un ordre est placé.
J'obtiens l'erreur 10016 lorsque je teste sur un autre symbole (arrêts erronés).
P.S. Je l'exécute le 1er janvier 2012 et le prix est d'environ 1.3
Quand je l'exécute sur l'EURUSD :
2012.01.02 09:00:00 buy stop 1.00 EURUSD à 1.29720 sl : 1.00000 tp : 1.30720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
Lors de l'exécution sur GBPUSD :
2012.01.02 09:00:00 failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 sl : 1.00000 tp : 1.30720 [Invalid stops]