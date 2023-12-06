Erreurs, bugs, questions - page 805
Ainsi, il y a un code sur la page précédente où il y a un tableau de 3 éléments. Lorsque vous l'affichez avec Prints, vous obtenez que Bid = 1.29709 alors que bar_info[n-1] stocke 1.29220
Que pensez-vous de cela ?
Si cette opération est exécutée à partir d'un init, alors
Si à partir de OnTick, alors
J'ai un trou dans les données à ce stade (voir l'image). Pourtant, j'ai l'impression qu'en testant sur une autre paire, j'obtiendrai une mise à jour asynchrone des données.
Elle l'est.
Ajoutez une ligne supplémentaire après les empreintes:
En exécutant le code dans OnTick, nous obtenons :
C'est-à-dire que la barre pour Copy...() existe déjà, mais qu'elle ne contient pas encore de citation.
Nous pouvons faire un autre ajout. Insérez votre fonction avec mon ajout dans OnTick :
Test effectué à partir de 2012.01.01
on obtient :
C'est-à-dire que la première citation est un problème, les autres sont correctes.
Si cette opération est exécutée à partir d'un inite, alors
La dernière barre (la plus proche de la date actuelle) aura l'indice maximum dans ce cas.
Donc la première citation est un problème, les autres sont correctes.
Pouvez-vous me dire ce que signifient les zéros avant la virgule dans la colonne Pass?
Il s'agit du numéro de génération de la génétique. Il n'y a pas que des zéros, après les zéros viennent 1, 2 etc.
La mienne signifie-t-elle qu'il ne se reproduit pas ? )))
Les générations se succèdent, mais la colonne est toujours pleine de zéros.
Ces ajouts sont-ils possibles dans MT5 ?
Dans la structure MqlTradeResult, ajoutez l'heure d'exécution de l'ordre du côté du serveur.
Et ajoutez la possibilité de définir l'heure à laquelle un ordre en attente devient actif pour l'exécution sur le serveur.