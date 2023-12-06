Erreurs, bugs, questions - page 800
papaklass:
Un test multi-devises ?
papaklass:
fyords:
Test multidevises, je dois ouvrir des transactions dans plusieurs instruments avec un seul instrument de travail. Il s'agit en fait d'une version simplifiée pour mettre en évidence la zone problématique.
Au fait, tout sauf le premier ordre en attente est placé
Si nous essayons d'utiliser la visualisation sans aucun arrêt, cela se placera-t-il ?
Ou s'arrête pour être sûr ?
1) Je n'ai pas du tout essayé sans arrêt. Mais lorsqu'il est testé sur "ma" monnaie, il parie... Demain, je vais essayer
2) Les Stops se sont déjà beaucoup éloignés - à tp 100 pips, à sl encore plus
Pourquoi l'icône du servicedesk s'affiche-t-elle comme s'il y avait des messages non lus/nouveaux en tant que favoris ? Comment puis-je savoir s'il y a eu une réponse ?
Ce sujet a déjà été abordé dans un fil voisin. Nous sommes d'avis que l'icône s'allume non seulement lorsqu'un nouveau message est reçu du Service Desk, mais aussi lorsqu'un des développeurs examine votre application. Ainsi, si l'icône du Service Desk s'allume souvent, mais qu'il n'y a pas de nouveaux messages, votre application présente un intérêt sérieux pour les développeurs. Vous pouvez être fier. :)
De plus, l'icône du développeur s'allume si vous avez consulté le profil de l'application, ce qui nous permet de nous regarder fixement :)
Le développeur voit que l'icône est allumée et entre et vous voyez que le développeur est entré et entre également pour voir si elle a regardé pour voir si j'ai regardé...
À mon avis, s'il y a eu des changements, l'icône doit être grande, si vous venez de visiter, elle doit être petite.
Quel est le but de tout cela ? à part sourire =)
En fait, en ce qui concerne les icônes du développeur, c'est ma supposition, et j'espère (sur le talent du programmeur web) infondée.
Alors regarder en arrière est une blague (probablement).
Quant aux grandes et petites icônes, c'est une suggestion sérieuse.