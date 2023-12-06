Erreurs, bugs, questions - page 801
Test multidevises, je dois ouvrir des transactions dans plusieurs instruments avec un seul instrument de travail. Il s'agit en fait d'une version réduite pour mettre en évidence la zone problématique.
Au fait, tout sauf le premier ordre en attente est placé
De plus, l'icône du développeur s'allume si vous avez consulté le profil de l'application, ce qui nous permet de nous regarder fixement :)
Le développeur voit que l'icône est allumée et entre et vous voyez que le développeur est entré et entre également pour voir si elle a regardé pour voir si j'ai regardé...
À mon avis, s'il y a eu des changements, l'icône doit être grande, si elle a été visitée, elle doit être petite.
D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de changement si vous "regardez simplement autour de vous". Il y a un changement si les développeurs communiquent entre eux (en privé) sur l'application.
Il est vrai qu'il arrive parfois que les développeurs de messages deviennent accessibles au commun des mortels (par erreur), j'ai eu quelques cas de ce genre.
Vérifier et rapporter le numéro de build du terminal client et des agents de test.
J'ai téléchargé le build récemment, très récemment - 687. Les agents n'utilisent que le local, le distant et le cloud - déconnectés. Bien qu'avec la télécommande et le nuage connectés et le local déconnecté, cela ne fonctionne pas non plus !
Je ne sais pas quoi faire. Sov est écrit, les tests et l'optimisation ne sont pas possibles...
Pouvez-vous me conseiller sur la manière de résoudre ce problème - captures d'écran jointes.
Dans l'une des captures d'écran, il y a un menu - Use -MQL5Cloud Network.
Se connecter, et avoir un solde de plus d'un crédit.
Avez-vous essayé de sélectionner toutes les devises requises dans le bloc d'initialisation en utilisant SymbolSelect?
Ça n'a pas aidé, la même chose
Si sl = tp = 0, toujours l'erreur 10016 (arrêts erronés).
Alors ce doit être cette partie du code, c'est ce dont nous devons nous occuper.Ce qui est bien, c'est que vous devez analyser le code complet, et non celui qui a été découpé pour l'exemple.
Alors ce doit être cette partie du code, c'est ce dont nous devons nous occuper.La bonne chose à faire est d'analyser le code complet, et non celui découpé pour l'exemple.
Mais l'erreur existe toujours dans la version dépouillée.
Pour être honnête, je ne comprends pas bien comment l'erreur 10016 peut se produire s'il n'y a pas d'arrêts.
Pourquoi ne pas essayer d'utiliser
Que voulez-vous dire par "comment peut-il y avoir une erreur 10016 s'il n'y a pas d'arrêts". Y a-t-il des valeurs nulles spécifiées pour eux ou simplement aucune ligne où ils sont prescrits ?
Essayez ceci