Mais pourquoi les résultats des tests ont-ils tant changé après la mise à jour ? J'ai creusé pendant 24 heures pour essayer de trouver la raison, et je ne la comprends pas. Logique, variables, etc. - tout est identique, mais les résultats varient du simple au double ou au décuple. La question est compliquée par le fait qu'il est impossible de comparer directement les totaux avant et après la mise à jour - l'ancienne version a disparu pour toujours. Il est donc impossible de dire : ici c'était untel et ici c'était untel. Et en général, peut-être que je suis le seul à faire des histoires et que tous les autres passent un bon moment ?
 

J'ai eu le temps de procéder à plusieurs optimisations avant les crashs.

L'essentiel est que le nombre de transactions ait été corrigé et que tout ait fonctionné à merveille (ou ronronnement).

En fait, comme déjà décrit était que l'exécution d'une seule et même optimisation nombre de passes alors 1280,10K.

Il n'y a pas besoin de se précipiter, demain sera une nouvelle construction.

 
D'ailleurs, le terminal n'a jamais planté sur moi. J'ai réussi à déjouer le mur de 1280 en combinant les paramètres originaux. Ce n'est pas ça qui est inquiétant, c'est la différence de résultats avant/après. Pas tant le nombre de transactions - tout le reste a dérivé d'une telle manière que je n'arrive pas à trouver la fin. Je ne peux même pas vraiment expliquer...
 
sergeev:

Aide étrange. D'où vient-elle ?

Il s'agit d'une version obsolète de l'aide, elle est écrite différemment maintenant.
 

J'ai 512 passes sur 7, puis ça échoue (j'ai donné des captures d'écran ici).

XP se bloque à 512 mais ne fait pas de faute pendant beaucoup plus longtemps, mais ensuite c'est pareil.

Alexx:
Il s'agit d'une version obsolète de l'aide, elle est écrite différemment maintenant.

Il ne s'agit même pas de la référence, les ordres d'échange avec "Retour" ne fonctionnent pas. Cela donne ceci

Le plus ennuyeux est que "return" est la valeur par défaut, je dois le changer à chaque fois.

Plus. En cliquant sous le prix actuel

Qu'est-ce qu'un crédit "gelé" dans les règlements ? Avoir fait appel à des agents en nuage. Je n'ai pas encore vu de prix pour eux dans aucun document ici. S'ils valent quelque chose, je suppose que les crédits devraient simplement être amortis ?
 
marketeer:
Qu'est-ce qu'un crédit "gelé" dans les règlements ? Avoir fait appel à des agents en nuage. Je n'ai pas encore vu de prix pour eux dans aucun document ici. S'ils valent quelque chose, je suppose que les crédits devraient simplement être amortis ?

Les montants gelés pour l'utilisation du réseau en nuage sont accumulés pendant la nuit, puis retirés en une seule transaction.

Ceci afin d'éviter de multiplier les petits montants par de multiples passages.

 
GT788:

Ce n'est même pas l'aide, les ordres d'échange avec "Retour" ne fonctionnent pas. Cela donne ceci

Le plus ennuyeux est que "return" est la valeur par défaut, je dois le changer à chaque fois.

Est-ce que c'est sur le serveur Alpari ?

Ils ont retardé la mise à jour du serveur de 2 builds et le terminal a pris un peu d'avance dans la fonctionnalité. Dès qu'ils auront mis à jour le week-end, tout se mettra en place.

