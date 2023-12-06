Erreurs, bugs, questions - page 795
J'ai eu le temps de procéder à plusieurs optimisations avant les crashs.
L'essentiel est que le nombre de transactions ait été corrigé et que tout ait fonctionné à merveille (ou ronronnement).
En fait, comme déjà décrit était que l'exécution d'une seule et même optimisation nombre de passes alors 1280,10K.
Il n'y a pas besoin de se précipiter, demain sera une nouvelle construction.
Aide étrange. D'où vient-elle ?
J'ai 512 passes sur 7, puis ça échoue (j'ai donné des captures d'écran ici).
XP se bloque à 512 mais ne fait pas de faute pendant beaucoup plus longtemps, mais ensuite c'est pareil.
Il s'agit d'une version obsolète de l'aide, elle est écrite différemment maintenant.
Il ne s'agit même pas de la référence, les ordres d'échange avec "Retour" ne fonctionnent pas. Cela donne ceci
Le plus ennuyeux est que "return" est la valeur par défaut, je dois le changer à chaque fois.
Plus. En cliquant sous le prix actuel
Qu'est-ce qu'un crédit "gelé" dans les règlements ? Avoir fait appel à des agents en nuage. Je n'ai pas encore vu de prix pour eux dans aucun document ici. S'ils valent quelque chose, je suppose que les crédits devraient simplement être amortis ?
Les montants gelés pour l'utilisation du réseau en nuage sont accumulés pendant la nuit, puis retirés en une seule transaction.
Ceci afin d'éviter de multiplier les petits montants par de multiples passages.
Est-ce que c'est sur le serveur Alpari ?
Ils ont retardé la mise à jour du serveur de 2 builds et le terminal a pris un peu d'avance dans la fonctionnalité. Dès qu'ils auront mis à jour le week-end, tout se mettra en place.