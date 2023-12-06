Erreurs, bugs, questions - page 798
Je pense qu'un testeur avec débogage serait plus réaliste, mais vous ne devriez même pas rêver dans cette direction.
En termes de réalité pour voir la lumière, très probablement oui.
Si l'une de ces deux idées se concrétise, celle-ci a une plus grande probabilité.
Bien que je doute qu'ils le fassent :(
A mon avis, testeur avec débogueur + testeur avec profiler est beaucoup plus réaliste (fois plus) que la perspective d'un "serveur virtuel" et même avec la possibilité d'entrer des informations personnalisées.
Au moins, j'espère personnellement que le profileur apparaîtra dans le testeur.
Les gars, on se prépare pour Champ. L'attelage n'est pas clair. Il est dit que lors du test, une erreur d'autorisation... le test ne va pas plus loin (du tout). Capture d'écran jointe. Comment puis-je le combattre ?
Les noyaux sont comme ça, le système d'exploitation est XP.
Je pense que les développeurs ont juste vérifié que les paramètres sont "généralement" disponibles.
S'ils ne sont pas présents, l'optimisation ne démarrera pas non plus.
S'il y en a, l'optimisation exécutera autant de passes que spécifié dans les plages. Dans votre cas, il y a eu un seul passage.
Je suis tombé sur une chose intéressante.
Je voulais exécuter l'Expert Advisor (championnat) de l'année dernière sur tous les symboles, c'est-à-dire que j'ai sélectionné le mode d'optimisation "Tous les symboles sélectionnés" dans la fenêtre "Market Overview". L'optimisation n'a pas fonctionné car je n'avais pas de paramètre d'entrée. J'ai ajouté un paramètre d'entrée et l'optimisation a fonctionné. C'est un bug ?
En cas d'optimisation "par tous les personnages", il s'agit bien sûr d'un SAC, et c'est assez évident.
Dans le cas de l'optimisation "tous les symboles", il y a bien sûr un BAG, ce qui est assez évident.Je ne sais pas ce que les développeurs y ont mis (ou pas), et l'optimisation devrait logiquement aller dans tous les cas, que l'EA ait des paramètres ou pas.
C'est-à-dire que, même en l'absence de paramètres externes, le meilleur résultat doit être sélectionné parmi les symboles disponibles dans la fenêtre Market Watch. S'il n'y a qu'un seul symbole, un message doit s'afficher dans le journal pour indiquer qu'il devrait y avoir plus d'un symbole.
N'est-ce pas ? ))
P.S. Bien que non. Il faut juste afficher tous les résultats sur les caractères disponibles, même s'il n'y en a qu'un.
