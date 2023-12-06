Erreurs, bugs, questions - page 794
Il est écrit dans l'aide que le "retour" n'est utilisé que pour les ordres en attente, mais il est également affiché dans les ordres de stock. Est-ce que c'est comme ça que ça doit être ?
Quel courtier ? J'ai ce problème avec AlpariFS-MT5.
Si vous ne savez pas quoi faire et que vous ne voulez pas faire de compromis, n'hésitez pas à contacter votre courtier pour connaître la marche à suivre.
Quel courtier ?
Tu le lis bizarrement
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING
Identifiant
Description
RETOUR_REMPLISSAGE_ORDRE
Ce mode est utilisé pour les ordres aumarché (ORDER_TYPE_BUY et ORDER_TYPE_SELL), les ordres à cours limité et les ordres stop (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) et uniquement dans les modes"Exécution au marché" et "Exécution en bourse".En cas d'exécution partielle, l'ordre au marché ou l'ordre à cours limité avec un volume résiduel n'est pas compensé mais reste en vigueur.
Pour les ordres ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, l'ordre limite correspondant ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT avec le type d'exécution ORDER_FILLING_RETURN sera créé lors de l'activation.
Le problème est que ce mode est défini par défaut lors de l'ouverture manuelle de la fenêtre des ordres dans AlpariFS-MT5.
Je comprends que c'est un problème pour les programmeurs d'Alpari, mais ce type de comportement n'est pas vraiment approprié.
Il n'est pas nécessaire de modifier les possibilités de négociation en termes de logique. Ils ont réduit les possibilités pour les utilisateurs en termes de mises à jour, pourquoi ne pas le faire pour les concessionnaires. Ou au moins faire quelques cours, car les gens ont vraiment du mal à fermer un poste et doivent réinterpréter ce domaine.
Le MQ ne l'a pas, j'ai cliqué sur la position, choisi de fermer, cliqué sur "OK", tout a fonctionné.
Aide étrange. D'où vient-elle ?
les programmeurs d'Alpari n'ont aucune influence sur le contenu de cette fenêtre.
Le type de marché n'est pas affecté par le type d'exécution dans la plateforme MC elle-même.
le contenu de cette fenêtre n'est pas influencé par les programmeurs d'Alpari.
La relation entre le type de marché et le type d'exécution se trouve dans la plateforme MC elle-même.