Les développeurs.

Il n'y a pas de description de la structure de MqlTradeTransaction dans le livre de référence, est-ce normal ou quoi ?

 
Interesting:

Les développeurs.

Structure de la transaction commerciale

Mettez à jour votre fichier d'aide manuellement s'il n'est pas mis à jour automatiquement.

Rosh:

Merci, je suppose que je vais devoir télécharger manuellement l'aide.
 

Veuillez m'expliquer la situation suivante. J'ai l'image suivante de l'optimiseur :

Horaire de l'optimiseur

D'après ce que je comprends, il y a un tas de passes qui ont approximativement la même valeur optimisée (dans ce cas, l'équilibre), et sa valeur est maximale. Cependant, lorsque j'accède au tableau des résultats de l'optimisation, je ne vois pas beaucoup de lignes ayant la même valeur et des paramètres différents. Comment est-ce possible ?

 
marketeer:

Tout d'abord, la barre bleue en haut peut être composée de soldes très différents, mais en raison de l'échelle, ils sont presque égaux par rapport aux soldes carrément mauvais en bas. Deuxièmement, faites le tri en cliquant sur la colonne de droite (droite selon la colonne à trier). Si par solde, cliquez sur l'en-tête du solde.
 
Urain:
Tout d'abord, la barre bleue du haut peut être constituée de soldes très différents, mais, en raison de l'échelle, ils sont presque égaux aux soldes carrément mauvais du bas. Deuxièmement, triez en cliquant sur la colonne de droite (selon la colonne que vous voulez trier). Si le solde, vous devez cliquer sur le solde de l'en-tête.
Bien entendu, j'envisage un tri par solde. Mais il n'y a pas tant de passages proches du maximum - oui il y en a quelques-uns, mais pas plusieurs dizaines comme on le voit sur l'image. À en juger par l'échelle, les différences devraient être notables. Jugez par vous-même, pour l'image affichée, les premières valeurs d'équilibre maximum dans le tableau sont : 956, 909, 865, 784, 692, 607, 438, 362, 332, encore moins.
 

J'ai trouvé une réponse partielle dans l'aide :

Pendant l'optimisation génétique, l'onglet des résultats ne montre pas les passages avec le même résultat.

Mais une méga question se pose alors : comment puis-je obtenir des informations sur les valeurs des paramètres des passages qui ont été omis dans ce tableau. Et pour quoi faire ? Comment puis-je analyser les résultats de l'optimisation génétique si l'ensemble des valeurs optimales n'est pas affiché ?

 
marketeer:

Mais une méga question se pose alors : comment puis-je obtenir des informations sur les valeurs des paramètres des passages qui ont été omis dans ce tableau. Et pour quoi faire ? Comment puis-je analyser les résultats de l'optimisation génétique si l'ensemble des valeurs optimales n'est pas affiché ?

C'est une conspiration. Ils vont commencer à vous parler d'économie et d'intérêt pour votre voisin. Mais ne cédez pas. Nous sommes avec vous.

 

Chers camarades en pips - ne voyez-vous pas que le temps ne correspond pas au temps réel, en moyenne 10 secondes il est en avance. Tout mathématicien compétent vous dira que c'est mauvais pour le pipsing, très mauvais.

 
MetaDriver:

C'est une conspiration. Ils vont vous dire d'économiser de l'argent et de faire attention à votre prochain. Mais ne cédez pas. Nous sommes avec vous.

Je vais vous dire, dans le temps, j'avais l'habitude de pointer des missiles sur les États-Unis.
