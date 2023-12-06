Erreurs, bugs, questions - page 806
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les développeurs.
Il n'y a pas de description de la structure de MqlTradeTransaction dans le livre de référence, est-ce normal ou quoi ?
Les développeurs.
Il n'y a pas de description de la structure de MqlTradeTransaction dans la référence, est-ce normal ou quoi ?
Structure de la transaction commerciale
Mettez à jour votre fichier d'aide manuellement s'il n'est pas mis à jour automatiquement.
Structure de la transaction commerciale
Mettez votre aide à jour manuellement si elle n'est pas mise à jour automatiquement.
Veuillez m'expliquer la situation suivante. J'ai l'image suivante de l'optimiseur :
D'après ce que je comprends, il y a un tas de passes qui ont approximativement la même valeur optimisée (dans ce cas, l'équilibre), et sa valeur est maximale. Cependant, lorsque j'accède au tableau des résultats de l'optimisation, je ne vois pas beaucoup de lignes ayant la même valeur et des paramètres différents. Comment est-ce possible ?
Veuillez m'expliquer la situation suivante. J'ai l'image suivante de l'optimiseur :
D'après ce que je comprends, il y a un tas de passes qui ont approximativement la même valeur optimisée (dans ce cas, l'équilibre), et sa valeur est maximale. Cependant, lorsque j'accède au tableau des résultats de l'optimisation, je ne vois pas beaucoup de lignes ayant la même valeur et des paramètres différents. Comment est-ce possible ?
Tout d'abord, la barre bleue du haut peut être constituée de soldes très différents, mais, en raison de l'échelle, ils sont presque égaux aux soldes carrément mauvais du bas. Deuxièmement, triez en cliquant sur la colonne de droite (selon la colonne que vous voulez trier). Si le solde, vous devez cliquer sur le solde de l'en-tête.
J'ai trouvé une réponse partielle dans l'aide :
Pendant l'optimisation génétique, l'onglet des résultats ne montre pas les passages avec le même résultat.
Mais une méga question se pose alors : comment puis-je obtenir des informations sur les valeurs des paramètres des passages qui ont été omis dans ce tableau. Et pour quoi faire ? Comment puis-je analyser les résultats de l'optimisation génétique si l'ensemble des valeurs optimales n'est pas affiché ?
J'ai trouvé une réponse partielle dans l'aide :
Pendant l'optimisation génétique, l'onglet des résultats ne montre pas les passages avec le même résultat
Mais une méga question se pose alors : comment puis-je obtenir des informations sur les valeurs des paramètres des passages qui ont été omis dans ce tableau. Et pour quoi faire ? Comment puis-je analyser les résultats de l'optimisation génétique si l'ensemble des valeurs optimales n'est pas affiché ?
C'est une conspiration. Ils vont commencer à vous parler d'économie et d'intérêt pour votre voisin. Mais ne cédez pas. Nous sommes avec vous.
Chers camarades en pips - ne voyez-vous pas que le temps ne correspond pas au temps réel, en moyenne 10 secondes il est en avance. Tout mathématicien compétent vous dira que c'est mauvais pour le pipsing, très mauvais.
C'est une conspiration. Ils vont vous dire d'économiser de l'argent et de faire attention à votre prochain. Mais ne cédez pas. Nous sommes avec vous.