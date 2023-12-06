Erreurs, bugs, questions - page 802
Auriez-vous l'amabilité de demander aux experts de se pencher sur ma question de la page précédente... J'ai commencé sur celui-ci : 814.
Je me prépare pour le championnat, je ne peux pas avoir un expert prêt sur mon ordinateur portable pour le tester et le remplir.
Merci.
Pourquoi ne pas essayer d'utiliser
Essayez-le. Simultanément, je m'apprête comme Karlson l'a conseillé.
Le texte du programme de test :
Résultat lorsque testé sur EURUSD :
GI 0 test (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Prix actuel:1.29241000
Test MN 0 (EURUSD,H1) 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 Prix d'ouverture:1.29720000
QS 0 Trade 10:58:50 2012.01.02 09:00:00 buy stop 1.00 EURUSD à 1.29720 (1.29220 / 1.29241 / 1.29220)
Résultat du test GBPUSD :
LO 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Prix actuel:1.29241000
JE 0 test (GBPUSD,H1) 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 Prix d'ouverture:1.29720000
KS 2 Trades 10:58:43 2012.01.02 09:00:00 failed buy stop 1.00 EURUSD at 1.29720 [Invalid stops]
J'ai téléchargé le build récemment, très récemment - 687. Les agents n'utilisent que le local, le distant et le cloud - déconnectés. Bien qu'avec la télécommande et le nuage connectés et le local déconnecté, cela ne fonctionne pas non plus !
Je ne sais pas quoi faire. Sov est écrit, les tests et l'optimisation ne sont pas possibles...
Pouvez-vous me conseiller sur la manière de résoudre ce problème - captures d'écran jointes.
Que voulez-vous dire par "comment peut-il y avoir une erreur 10016 s'il n'y a pas d'arrêts". Y a-t-il des valeurs nulles spécifiées pour eux ou simplement aucune ligne où ils sont prescrits ?
Essayez de cette façon
ZeroMemory(request) ; ne suffit-il pas ?
Je l'ai ajouté comme tu me l'as dit, mais ça n'a pas changé le résultat.
P.S. sl et tp sont écrits égaux en demande :
a) 0 et haut de la barre quotidienne + 50 pips (respectivement)
b) les deux sont égaux à zéro
puis la variante "c" (un peu plus loin) - en utilisant CTrade. Le résultat est le même
Dégagez toutes les structures.
Ensuite, essayez carrément de faire une requête avec les données clairement spécifiées.
... Le résultat est le même
Étrange. J'ai pris votre code et obtenu une réponse du testeur
Tout fonctionne.
Quel modèle avez-vous ?
Seulement j'ai une question : pourquoi le pendule n'est visible que dans "Opérations" mais pas dans "Commerce" (je veux dire le visualiseur) ?
Étrange. J'ai pris votre code et obtenu une réponse du testeur
Ça marche.
Quelle est votre construction ?
Construire 674.
Tout fonctionne pour vous, mais il y a un MAIS. Regardez le prix entre parenthèses :
CN 0 Trade 10:17:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29565 / 1.29654)
KE 0 Trade 10:20:04 2012.01.02 00:00:00 buy stop 1.00 EURUSD at 1.34443 (1.29443 / 1.29479 / 1.29443)
Il y a une différence de 10 points. Bien que l'heure soit la même.
construire 674.
Tout fonctionne pour vous, mais il y a un MAIS. Regardez le prix entre parenthèses :
La différence est de 10 points. Bien que l'heure soit la même.
J'ai bien compris, serveur de démonstration MK.