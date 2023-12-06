Erreurs, bugs, questions - page 396
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Question pour les développeurs. Auparavant, dans les propriétés de l'indicateur, dans le menu "Appliquer à", en plus de tout ce qui était listé, vous pouviez sélectionner "données du premier indicateur". Maintenant, il n'est pas possible de le faire :
A-t-il été supprimé pour une raison quelconque ?
Cette option n'a pas été supprimée. Aide:
Cette option n'a pas été supprimée. Dans l'aide:
Quelqu'un du développement ou un expert peut-il répondre à ma question?
Merci d'avance.
Les options suivantes de l'indicateur (encerclées en rouge) peuvent-elles être définies par programme ?
Non.
Aux développeurs !
Veuillez rendre votre système de mise à jour compatible avec l'antivirus Kaspersky (dans mon cas, KIS 2011) ! !!!.
Je n'en peux plus, c'est la deuxième mise à jour d'affilée d'ailleurs.
Après la mise à niveau vers une nouvelle version, le processus se bloque dans la liste, le processeur est consommé au maximum, mais il n'y a aucun effet (le terminal n'est pas complètement dessiné, ou n'essaie même pas de le faire).
Le processus est suspendu dans la liste de sorte qu'il ne peut pas en être retiré avec une bombe nucléaire.
Sur la version précédente, j'ai résolu le problème en redémarrant et en arrêtant la protection KIS, maintenant j'ai décidé de vérifier ce qui aide/perturbe exactement le démarrage.
Il s'est avéré qu'après l'arrêt de la protection, il est possible de démarrer le terminal (les démarrages suivants ne sont pas affectés par l'activité de protection).
PS
Je dois préciser que dans l'antivirus pour terminal, tout ce que j'ai pu atteindre personnellement est autorisé, il est fort probable que je ne pourrai pas autoriser autre chose (à moins de désactiver une sorte de contrôle)...
KAV 8.0 pour la mise à jour vers la nouvelle version semble tout à fait normal, aucun problème au premier démarrage de la nouvelle version.
J'ai découvert ça.
J'ai découvert ça.
Honnêtement, c'est une connerie.....
A quoi ça sert d'être un croquemitaine ? !
Honnêtement, c'est une connerie.....
Quel est l'intérêt d'un bojan ? !
C'est bon, j'ai pensé que ce n'était pas trop au début aussi - j'ai même écrit une demande au CA. :)
Si j'ai vu la formule et effectué quelques calculs dans MT4 (pas dans MT5, s'il vous plaît), j'ai convenu avec les développeurs de la nécessité de ce type de recalcul.